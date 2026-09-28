Austrália x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações
O amistoso faz parte da preparação inicial das duas seleções para o próximo ciclo de Copa do Mundo, com foco no Mundial de 2030; saiba mais
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Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, também conhecido como Lang Park, em Brisbane, na Austrália.
O amistoso faz parte da preparação inicial das duas seleções para o próximo ciclo de Copa do Mundo, com foco no Mundial de 2030. O árbitro japonês Yusuke Araki será o responsável pelo apito.
As equipes voltam a se enfrentar após o empate por 1 a 1 no primeiro amistoso da excursão, disputado em Townsville. Rayan marcou o gol brasileiro nos acréscimos da segunda etapa, após assistência de Raphinha em cobrança de escanteio.
Como chegam as equipes
A Seleção Brasileira chega ao segundo compromisso na Austrália após empatar em 1 a 1 com os donos da casa. Nestory Irankunda abriu o placar no segundo tempo, enquanto Rayan deixou tudo igual nos acréscimos. O Brasil ainda teve um gol de Estêvão anulado pelo VAR no primeiro tempo.
O técnico Carlo Ancelotti prepara mudanças para o novo encontro. A tendência é que a equipe tenha sete alterações em relação à formação utilizada em Townsville, além da mudança do esquema para o 4-3-3. Raphinha foi testado centralizado no setor ofensivo.
A convocação brasileira também marcou a presença de jovens atletas e estreantes, como os goleiros Otávio e Pedro Morisco, o zagueiro Arthur Dias e o meio-campista Breno Bidon. Neymar e Casemiro ficaram fora da nova lista após a Copa do Mundo de 2026.
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A Austrália, por sua vez, busca repetir o desempenho apresentado no primeiro amistoso. No duelo de Townsville, Irankunda marcou o gol dos australianos em cobrança de falta, antes do empate brasileiro nos minutos finais.
Onde assistir ao vivo
Austrália x Brasil terá transmissão ao vivo na TV Globo, na televisão aberta. O confronto também será exibido pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Globoplay, via streaming.
Outra opção para acompanhar a partida será o ge tv, no YouTube. A cobertura digital terá início às 6h45 (de Brasília), com o pré-jogo.
Possíveis escalações
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
- Otávio (ou Pedro Morisco); Vanderson, Jair (ou Jair Cunha), Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vinicius Júnior.
Austrália (Técnico: Tony Popovic)
- Izzo (ou Patrick Beach); Herrington (ou Jason Geria), Harry Souttar, Alessandro Circati e Behich (ou Kasey Bos); Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Metcalfe (ou Riley McGree); Nestory Irankunda, Eli Adams (ou Connor Metcalfe) e Tete Yengi.
Ficha técnica
- Jogo: Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 29/09/2026 (terça-feira)
- Horário: 7h (de Brasília)
- Horário local: 20h em Brisbane
- Local: Suncorp Stadium (Lang Park), Brisbane, Austrália
- Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e ge tv no YouTube
- Pré-jogo digital: a partir das 6h45 (de Brasília)