Ancelotti mexe no Brasil para novo amistoso contra Austrália e defende exigência máxima na Seleção
Com Raphinha no comando de ataqu brasileiro e e novas caras no time, Seleção busca primeiro vitória no ciclo da Copa do Mundo de 2030
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A Seleção Brasileira realiza mais um teste na Data Fifa, nesta terça-feira (29), com o segundo amistoso contra a Austrália. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti planeja mudanças significativas na equipe titular, buscando dar mais consistência ao meio-campo e testando Raphinha centralizado na referência do ataque.
Após o empate por 1 a 1 no primeiro duelo, o treinador deve abandonar a formação com quatro atacantes e adotar o esquema 4-3-3. No último treinamento, a equipe testada foi a seguinte: Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior, Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, Rayan, Raphinha e Vini Júnior.
Com essas alterações, Endrick e Estêvão dão lugar a Rayan, autor do gol brasileiro no jogo anterior, e a Gabriel Bontempo, que reforça o setor intermediário. Caso se confirmem, o goleiro Otávio e o meia Bontempo farão suas estreias oficiais com a camisa da Seleção e apenas quatro atletas repetirão a titularidade: Danilo, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha.
Deslocado para a função de centroavante, Raphinha viverá no Brasil um papel semelhante ao que tem desempenhado com grande sucesso no Barcelona.
Na equipe catalã, atuando mais próximo da área, ele assumiu o protagonismo ofensivo e vive grande fase: na temporada 2026/27, soma impressionantes 14 gols e três assistências em apenas oito jogos, incluindo dois hat-tricks consecutivos antes de se apresentar à Amarelinha.
"A crítica que sempre existiu e sempre vai existir. Essa crítica não afeta a ideia que tenho para o futuro desta seleção e desses jogadores. Quanto ela pode afetar? Zero", afirmou o treinador Carlo Ancelotti, sobre a insistência em atuar com quatro atacantes.
"Estamos trabalhando para a seleção brasileira ser protagonista. A expectativa de ser o técnico da seleção é muito alta. Aqui, você tem de ganhar a Copa do Mundo e não pensar em chegar aos primeiros lugares", admitiu. "Temos de dar o máximo para nosso trabalho ser da melhor maneira possível", completou Ancelotti.