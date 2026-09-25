fechar
Selecao brasileira |

Seleção Brasileira busca empate no último minuto e fica no 1 a 1 com a Austrália em amistoso

Irankunda abriu o placar no segundo tempo, mas Rayan marcou aos 49 minutos após escanteio de Raphinha e evitou a derrota do Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 25/09/2026 às 6:56 | Atualizado em 25/09/2026 às 9:10
Rayan, jogador da seleção brasileira
Rayan, jogador da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Austrália e Brasil empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália, em amistoso internacional. Irankunda abriu o placar para os australianos no segundo tempo, mas Rayan deixou tudo igual no último minuto da partida.

O Brasil encontrou dificuldades para criar oportunidades claras durante boa parte do jogo e chegou a ter um gol de Estêvão anulado no primeiro tempo. A Seleção pressionou nos minutos finais e conseguiu buscar o empate com Rayan, após cobrança de escanteio de Raphinha.

A partida marcou o primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Carlo Ancelotti ainda terá mais dois jogos durante a excursão pela Ásia e Oceania.

 

Resultado atualizado

Austrália 1 x 0 Brasil

Resumo do 1° Tempo

A Seleção Brasileira começou com a posse de bola, mas encontrou dificuldades para trocar passes e avançar no campo de ataque. A Austrália aproveitou e criou as primeiras chances, mas o Brasil passou a controlar o jogo após os dez minutos.

A equipe de Carlo Ancelotti concentrou a construção das jogadas nos meio-campistas e passou a buscar os atacantes com lançamentos. Aos 22 minutos, Danilo encontrou Raphinha na área, mas o camisa 10 cabeceou em cima do goleiro.

O Brasil seguiu criando e teve outras boas chances com Vinicius Júnior e Raphinha. Aos 37 minutos, Vini tocou para Raphinha, que finalizou dentro da área, mas a bola desviou na defesa e saiu para escanteio.

A Austrália também levou perigo nas bolas paradas. Aos 41 minutos, Metcalfe cobrou o sétimo escanteio australiano e quase marcou um gol olímpico.

Aos 45 minutos, Estêvão chegou a marcar após tabela com Endrick, mas o gol foi anulado após revisão do lance por falta de Bruno Guimarães na roubada de bola que iniciou a jogada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com isso, Austrália e Brasil vão para o intervalo empatados em 0 a 0. Jackson Irvine recebeu o único cartão amarelo da primeira etapa, aos 20 minutos.

Resumo 2° Tempo

Até os 15 minutos, a partida seguia equilibrada, com Brasil e Austrália alternando momentos de posse e buscando espaços no ataque.

Aos 16 minutos, Vinicius Júnior deu um ótimo passe para Raphinha, que saiu no mano a mano com a defesa australiana e bateu cruzado, mas mandou para fora.

Na sequência, Vini Jr. entrou na área e finalizou em cima do adversário. A bola sobrou para Estêvão, que tentou o chute de primeira, mas isolou.

Aos 23 minutos, o Brasil perdeu a bola na entrada da própria área e Douglas Luiz cometeu falta. Irankunda foi para a cobrança e bateu direto para o gol. O atacante australiano acertou um belo chute e abriu o placar: Austrália 1 x 0 Brasil.

Após o gol, o Brasil continuou tentando atacar, mas encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas. Na busca pelo empate, a Seleção passou a apostar em bolas lançadas para a área e tentou pressionar a Austrália no abafa.

Aos 49 minutos, a pressão brasileira finalmente deu resultado. Raphinha cobrou escanteio, e Rayan apareceu para marcar no último minuto da partida, deixando tudo igual em Townsville.

Com o gol no fim, o Brasil evitou a derrota e empatou por 1 a 1 com a Austrália no primeiro amistoso após a Copa do Mundo de 2026.

Escalações 

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis (Jair) e Douglas Santos (Mauro Júnior); Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Danilo; Estêvão (Rayan), Raphinha, Vinicius Júnior (Samuel lino) e Endrick (Pedro).

Austrália (técnico: Tony Popovic)

Patrick Beach; Circati, Souttar e Herrigton; Italiano (Geria), Irvine (Patrick Yazbek), Okon-Engstler (Aiden O'Neill) e Aziz Behich; Connor Metcalfe (Younis), Irankunda (Riley McGree) e Tete Yengi. 

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Ficha do jogo - Austrália x Brasil

  • Competição: Amistoso internacional
  • Data: 25 de setembro de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 7h (Horário de Brasília)
  • Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
  • Árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)
  • Gols: Irankunda (23' 2T) e Rayan (49' 2T)
  • Cartões amarelos: Jackson Irvine (Austrália)
  • Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv

Próximos jogos do Brasil

A excursão brasileira pela Ásia e Oceania terá três partidas durante a Data Fifa.

  • Austrália x Brasil: 29 de setembro, às 7h, em Brisbane
  • Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá

Leia também

Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália
BRASIL

Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália
Quem fez o gol do Brasil contra a Austrália? VAR anulou logo em seguida
BRASIL

Quem fez o gol do Brasil contra a Austrália? VAR anulou logo em seguida

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.