Seleção Brasileira busca empate no último minuto e fica no 1 a 1 com a Austrália em amistoso
Irankunda abriu o placar no segundo tempo, mas Rayan marcou aos 49 minutos após escanteio de Raphinha e evitou a derrota do Brasil
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Austrália e Brasil empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália, em amistoso internacional. Irankunda abriu o placar para os australianos no segundo tempo, mas Rayan deixou tudo igual no último minuto da partida.
O Brasil encontrou dificuldades para criar oportunidades claras durante boa parte do jogo e chegou a ter um gol de Estêvão anulado no primeiro tempo. A Seleção pressionou nos minutos finais e conseguiu buscar o empate com Rayan, após cobrança de escanteio de Raphinha.
A partida marcou o primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Carlo Ancelotti ainda terá mais dois jogos durante a excursão pela Ásia e Oceania.
Resultado atualizado
Austrália 1 x 0 Brasil
Resumo do 1° Tempo
A Seleção Brasileira começou com a posse de bola, mas encontrou dificuldades para trocar passes e avançar no campo de ataque. A Austrália aproveitou e criou as primeiras chances, mas o Brasil passou a controlar o jogo após os dez minutos.
A equipe de Carlo Ancelotti concentrou a construção das jogadas nos meio-campistas e passou a buscar os atacantes com lançamentos. Aos 22 minutos, Danilo encontrou Raphinha na área, mas o camisa 10 cabeceou em cima do goleiro.
O Brasil seguiu criando e teve outras boas chances com Vinicius Júnior e Raphinha. Aos 37 minutos, Vini tocou para Raphinha, que finalizou dentro da área, mas a bola desviou na defesa e saiu para escanteio.
A Austrália também levou perigo nas bolas paradas. Aos 41 minutos, Metcalfe cobrou o sétimo escanteio australiano e quase marcou um gol olímpico.
Aos 45 minutos, Estêvão chegou a marcar após tabela com Endrick, mas o gol foi anulado após revisão do lance por falta de Bruno Guimarães na roubada de bola que iniciou a jogada.
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Com isso, Austrália e Brasil vão para o intervalo empatados em 0 a 0. Jackson Irvine recebeu o único cartão amarelo da primeira etapa, aos 20 minutos.
Resumo 2° Tempo
Até os 15 minutos, a partida seguia equilibrada, com Brasil e Austrália alternando momentos de posse e buscando espaços no ataque.
Aos 16 minutos, Vinicius Júnior deu um ótimo passe para Raphinha, que saiu no mano a mano com a defesa australiana e bateu cruzado, mas mandou para fora.
Na sequência, Vini Jr. entrou na área e finalizou em cima do adversário. A bola sobrou para Estêvão, que tentou o chute de primeira, mas isolou.
Aos 23 minutos, o Brasil perdeu a bola na entrada da própria área e Douglas Luiz cometeu falta. Irankunda foi para a cobrança e bateu direto para o gol. O atacante australiano acertou um belo chute e abriu o placar: Austrália 1 x 0 Brasil.
Após o gol, o Brasil continuou tentando atacar, mas encontrou dificuldades para criar jogadas perigosas. Na busca pelo empate, a Seleção passou a apostar em bolas lançadas para a área e tentou pressionar a Austrália no abafa.
Aos 49 minutos, a pressão brasileira finalmente deu resultado. Raphinha cobrou escanteio, e Rayan apareceu para marcar no último minuto da partida, deixando tudo igual em Townsville.
Com o gol no fim, o Brasil evitou a derrota e empatou por 1 a 1 com a Austrália no primeiro amistoso após a Copa do Mundo de 2026.
Escalações
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis (Jair) e Douglas Santos (Mauro Júnior); Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Danilo; Estêvão (Rayan), Raphinha, Vinicius Júnior (Samuel lino) e Endrick (Pedro).
Austrália (técnico: Tony Popovic)
Patrick Beach; Circati, Souttar e Herrigton; Italiano (Geria), Irvine (Patrick Yazbek), Okon-Engstler (Aiden O'Neill) e Aziz Behich; Connor Metcalfe (Younis), Irankunda (Riley McGree) e Tete Yengi.
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Ficha do jogo - Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 25 de setembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 7h (Horário de Brasília)
- Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
- Árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)
- Gols: Irankunda (23' 2T) e Rayan (49' 2T)
- Cartões amarelos: Jackson Irvine (Austrália)
- Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv
Próximos jogos do Brasil
A excursão brasileira pela Ásia e Oceania terá três partidas durante a Data Fifa.
- Austrália x Brasil: 29 de setembro, às 7h, em Brisbane
- Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá