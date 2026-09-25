Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália

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Seleção Brasileira volta a enfrentar os australianos na terça-feira, em Brisbane, antes de encerrar a Data Fifa contra a Índia; saiba mais

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O próximo jogo da Seleção Brasileira será novamente contra a Austrália. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, 29 de setembro, pelo segundo amistoso da série entre os dois países durante a Data Fifa.

A partida está marcada para 7h (horário de Brasília) e será disputada no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A partida será realizada quatro dias depois do primeiro encontro entre as seleções, marcado para esta sexta-feira (25), em Townsville.

Jogo: Austrália x Brasil

Austrália x Brasil Data: terça-feira, 29 de setembro

terça-feira, 29 de setembro Horário: 7h (de Brasília)

7h (de Brasília) Estádio: Suncorp Stadium

Suncorp Stadium Cidade: Brisbane, Austrália

Brasil terá mais um jogo após a Austrália

O segundo duelo com os australianos não será o último compromisso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Depois da partida em Brisbane, a equipe comandada por Carlo Ancelotti seguirá para a Índia.

O terceiro e último jogo da programação será contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

Programação do Brasil na Data Fifa

A Seleção foi convocada para uma sequência de três amistosos durante a janela internacional de setembro e outubro. A programação ficou definida da seguinte forma:

25 de setembro: Austrália x Brasil — Townsville

Austrália x Brasil — Townsville 29 de setembro: Austrália x Brasil — Brisbane

3 de outubro: Índia x Brasil — Calcutá

A sequência faz parte do planejamento de Ancelotti para observar jogadores e dar continuidade à formação do elenco visando aos próximos ciclos da Seleção Brasileira.