Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália
Seleção Brasileira volta a enfrentar os australianos na terça-feira, em Brisbane, antes de encerrar a Data Fifa contra a Índia; saiba mais
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O próximo jogo da Seleção Brasileira será novamente contra a Austrália. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, 29 de setembro, pelo segundo amistoso da série entre os dois países durante a Data Fifa.
A partida está marcada para 7h (horário de Brasília) e será disputada no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália.
Quando será o próximo jogo do Brasil?
A partida será realizada quatro dias depois do primeiro encontro entre as seleções, marcado para esta sexta-feira (25), em Townsville.
- Jogo: Austrália x Brasil
- Data: terça-feira, 29 de setembro
- Horário: 7h (de Brasília)
- Estádio: Suncorp Stadium
- Cidade: Brisbane, Austrália
Brasil terá mais um jogo após a Austrália
O segundo duelo com os australianos não será o último compromisso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Depois da partida em Brisbane, a equipe comandada por Carlo Ancelotti seguirá para a Índia.
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O terceiro e último jogo da programação será contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
Programação do Brasil na Data Fifa
A Seleção foi convocada para uma sequência de três amistosos durante a janela internacional de setembro e outubro. A programação ficou definida da seguinte forma:
- 25 de setembro: Austrália x Brasil — Townsville
- 29 de setembro: Austrália x Brasil — Brisbane
- 3 de outubro: Índia x Brasil — Calcutá
A sequência faz parte do planejamento de Ancelotti para observar jogadores e dar continuidade à formação do elenco visando aos próximos ciclos da Seleção Brasileira.