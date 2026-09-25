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Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália

Seleção Brasileira volta a enfrentar os australianos na terça-feira, em Brisbane, antes de encerrar a Data Fifa contra a Índia; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 4:00
Endrick, atacante da Seleção Brasileira
Endrick, atacante da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/ CBF

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O próximo jogo da Seleção Brasileira será novamente contra a Austrália. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, 29 de setembro, pelo segundo amistoso da série entre os dois países durante a Data Fifa.

A partida está marcada para 7h (horário de Brasília) e será disputada no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A partida será realizada quatro dias depois do primeiro encontro entre as seleções, marcado para esta sexta-feira (25), em Townsville.

  • Jogo: Austrália x Brasil
  • Data: terça-feira, 29 de setembro
  • Horário: 7h (de Brasília)
  • Estádio: Suncorp Stadium
  • Cidade: Brisbane, Austrália

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O segundo duelo com os australianos não será o último compromisso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Depois da partida em Brisbane, a equipe comandada por Carlo Ancelotti seguirá para a Índia.

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O terceiro e último jogo da programação será contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

Programação do Brasil na Data Fifa

A Seleção foi convocada para uma sequência de três amistosos durante a janela internacional de setembro e outubro. A programação ficou definida da seguinte forma:

  • 25 de setembro: Austrália x Brasil — Townsville
  • 29 de setembro: Austrália x Brasil — Brisbane
  • 3 de outubro: Índia x Brasil — Calcutá

A sequência faz parte do planejamento de Ancelotti para observar jogadores e dar continuidade à formação do elenco visando aos próximos ciclos da Seleção Brasileira.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.