Copa do Mundo Feminina 2027 abre inscrições para mais de 6 mil voluntários; Recife está entre as sedes
Interessados podem se candidatar até 7 de outubro; selecionados atuarão em diferentes áreas durante a competição no Brasil, confira
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Quem deseja participar dos bastidores da Copa do Mundo Feminina em 2027 ainda pode se inscrever no programa de voluntários. O prazo para candidatura termina em 7 de outubro, e mais de 6 mil pessoas serão selecionadas para atuar nas oito cidades-sede da competição, entre elas Recife.
Os voluntários poderão atuar em mais de 20 áreas e cerca de 30 funções diferentes, incluindo imprensa, operações de jogos, transporte, credenciamento, atendimento aos espectadores e tecnologia. As atividades serão realizadas em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.
Quem pode participar?
Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição e ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar e permanecer no país durante o período da competição.
Também é necessário ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a operação do torneio, que será realizado entre junho e julho de 2027. Não é exigida experiência anterior como voluntário.
O conhecimento de português ou inglês é necessário, enquanto outros idiomas podem ser considerados um diferencial no processo de seleção.
O que os voluntários recebem?
Os selecionados terão direito a uniforme oficial fornecido pela Adidas, alimentação durante os turnos, soluções de transporte nas cidades-sede nos dias de atuação, treinamento e certificado oficial da FIFA.
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O programa não oferece remuneração, já que a participação é voluntária.
Como se inscrever?
Os interessados devem acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 e preencher o formulário de inscrição. O processo também inclui uma breve avaliação online.
Aqueles que já haviam demonstrado interesse anteriormente precisam confirmar o cadastro e concluir a candidatura até 7 de outubro.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.