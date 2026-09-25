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Selecao brasileira | Notícia

Copa do Mundo Feminina 2027 abre inscrições para mais de 6 mil voluntários; Recife está entre as sedes

Interessados podem se candidatar até 7 de outubro; selecionados atuarão em diferentes áreas durante a competição no Brasil, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 25/09/2026 às 17:40 | Atualizado em 25/09/2026 às 17:40
Imagem da Arena de Pernambuco
Imagem da Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Quem deseja participar dos bastidores da Copa do Mundo Feminina em 2027 ainda pode se inscrever no programa de voluntários. O prazo para candidatura termina em 7 de outubro, e mais de 6 mil pessoas serão selecionadas para atuar nas oito cidades-sede da competição, entre elas Recife.

Os voluntários poderão atuar em mais de 20 áreas e cerca de 30 funções diferentes, incluindo imprensa, operações de jogos, transporte, credenciamento, atendimento aos espectadores e tecnologia. As atividades serão realizadas em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.

Quem pode participar?

Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição e ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar e permanecer no país durante o período da competição.

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Também é necessário ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a operação do torneio, que será realizado entre junho e julho de 2027. Não é exigida experiência anterior como voluntário.

O conhecimento de português ou inglês é necessário, enquanto outros idiomas podem ser considerados um diferencial no processo de seleção.

O que os voluntários recebem?

Os selecionados terão direito a uniforme oficial fornecido pela Adidas, alimentação durante os turnos, soluções de transporte nas cidades-sede nos dias de atuação, treinamento e certificado oficial da FIFA.

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O programa não oferece remuneração, já que a participação é voluntária.

Como se inscrever?

Os interessados devem acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 e preencher o formulário de inscrição. O processo também inclui uma breve avaliação online.

Aqueles que já haviam demonstrado interesse anteriormente precisam confirmar o cadastro e concluir a candidatura até 7 de outubro.

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A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

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