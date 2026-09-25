Copa do Mundo Feminina 2027 abre inscrições para mais de 6 mil voluntários; Recife está entre as sedes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Interessados podem se candidatar até 7 de outubro; selecionados atuarão em diferentes áreas durante a competição no Brasil, confira

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Quem deseja participar dos bastidores da Copa do Mundo Feminina em 2027 ainda pode se inscrever no programa de voluntários. O prazo para candidatura termina em 7 de outubro, e mais de 6 mil pessoas serão selecionadas para atuar nas oito cidades-sede da competição, entre elas Recife.

Os voluntários poderão atuar em mais de 20 áreas e cerca de 30 funções diferentes, incluindo imprensa, operações de jogos, transporte, credenciamento, atendimento aos espectadores e tecnologia. As atividades serão realizadas em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.

Quem pode participar?

Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição e ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar e permanecer no país durante o período da competição.

Também é necessário ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a operação do torneio, que será realizado entre junho e julho de 2027. Não é exigida experiência anterior como voluntário.

O conhecimento de português ou inglês é necessário, enquanto outros idiomas podem ser considerados um diferencial no processo de seleção.

O que os voluntários recebem?

Os selecionados terão direito a uniforme oficial fornecido pela Adidas, alimentação durante os turnos, soluções de transporte nas cidades-sede nos dias de atuação, treinamento e certificado oficial da FIFA.

O programa não oferece remuneração, já que a participação é voluntária.

Como se inscrever?

Os interessados devem acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 e preencher o formulário de inscrição. O processo também inclui uma breve avaliação online.

Aqueles que já haviam demonstrado interesse anteriormente precisam confirmar o cadastro e concluir a candidatura até 7 de outubro.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.