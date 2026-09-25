Brasil x Espanha Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Torneio da Amizade UEFA
Seleção Brasileira busca manter o bom momento após goleada na estreia, enquanto espanhóis entram em campo pela segunda rodada do torneio
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Brasil e Espanha se enfrentam neste domingo (27), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Torneio da Amizade UEFA Sub-17. A partida será disputada em Nyon, na Suíça.
A competição reúne oito seleções, divididas em dois grupos, e serve como etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Além de brasileiros e espanhóis, o Grupo B conta com Canadá e Costa do Marfim.
A Seleção Brasileira chega para o confronto após golear o Canadá por 6 a 0 na estreia. Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci somou os primeiros três pontos na competição.
Como chegam as equipes
O Brasil iniciou o torneio com uma vitória por 6 a 0 sobre o Canadá. Eduardo Conceição abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, após jogada individual.
Na etapa final, a equipe brasileira ampliou a vantagem com dois gols de Kauê Furquim, sendo um deles de pênalti, além de David Brendo e Lucca Caramico, que marcou duas vezes.
O sistema defensivo também teve atuação segura na estreia e não permitiu que os canadenses criassem oportunidades claras de gol.
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Depois do duelo contra a Espanha, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante da Costa do Marfim, no dia 30 de setembro.
Onde assistir ao vivo
Brasil x Espanha Sub-17 terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.
A partida está marcada para as 13h (de Brasília), o que corresponde às 18h no horário local de Nyon, na Suíça.
Possível escalação do Brasil
Brasil Sub-17 (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)
Arthur Sehn; Marcos Pesseti, David Brendo, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Eduardo Conceição; Kauê Furquim, Rodrigo Júnior e Bryan.
Essa foi a formação titular utilizada pelo treinador na vitória sobre o Canadá. Lucca Caramico entrou durante o segundo tempo e marcou dois gols.
Convocados do Brasil
Goleiros
- Arthur Sehn — Athletico-PR
- Arthur do Vale — Santos
Laterais
- Marcos Pesseti — Athletico-PR
- Samuel Almeida — Atlético-MG
- Arthur Monteiro — Athletico-PR
- Richard Wendel — Fluminense
Zagueiros
- Breno Sales — Vasco da Gama
- David Brendo — Grêmio
- Murilo Camargo — Athletico-PR
- Talles Beni — Red Bull Bragantino
Meias
- Arthur Gomide — Atlético-MG
- Eduardo Conceição — Palmeiras
- Eduardo Pape — Cruzeiro
- Gabriel Justen — Fluminense
- Leonardo Cerci — Athletico-PR
- Lucca Caramico — Corinthians
Atacantes
- Bryan Lima — Athletico-PR
- João França — Palmeiras
- João Vitor — Flamengo
- Kauê Furquim — Bahia
- Lucas Emanuel — Botafogo
- Rodrigo Junior — Vasco da Gama
Ficha Técnica
- Competição: Torneio da Amizade UEFA Sub-17 — Grupo B
- Jogo: Brasil x Espanha
- Data: 27/09/2026 (domingo)
- Horário: 13h (de Brasília)
- Horário local: 18h
- Local: Nyon, Suíça
- Transmissão: UEFA.tv e canal oficial da UEFA no YouTube