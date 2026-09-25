fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Espanha Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Torneio da Amizade UEFA

Seleção Brasileira busca manter o bom momento após goleada na estreia, enquanto espanhóis entram em campo pela segunda rodada do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 13:14
Imagem da seleção brasileira sub-17
Imagem da seleção brasileira sub-17 - Fabio Souza /CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Espanha se enfrentam neste domingo (27), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Torneio da Amizade UEFA Sub-17. A partida será disputada em Nyon, na Suíça.

A competição reúne oito seleções, divididas em dois grupos, e serve como etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Além de brasileiros e espanhóis, o Grupo B conta com Canadá e Costa do Marfim.

A Seleção Brasileira chega para o confronto após golear o Canadá por 6 a 0 na estreia. Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci somou os primeiros três pontos na competição.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Brasil iniciou o torneio com uma vitória por 6 a 0 sobre o Canadá. Eduardo Conceição abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, após jogada individual.

Na etapa final, a equipe brasileira ampliou a vantagem com dois gols de Kauê Furquim, sendo um deles de pênalti, além de David Brendo e Lucca Caramico, que marcou duas vezes.

O sistema defensivo também teve atuação segura na estreia e não permitiu que os canadenses criassem oportunidades claras de gol.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Depois do duelo contra a Espanha, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante da Costa do Marfim, no dia 30 de setembro.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Espanha Sub-17 terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.

A partida está marcada para as 13h (de Brasília), o que corresponde às 18h no horário local de Nyon, na Suíça.

Leia Também

Possível escalação do Brasil

Brasil Sub-17 (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

Arthur Sehn; Marcos Pesseti, David Brendo, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Eduardo Conceição; Kauê Furquim, Rodrigo Júnior e Bryan.

Essa foi a formação titular utilizada pelo treinador na vitória sobre o Canadá. Lucca Caramico entrou durante o segundo tempo e marcou dois gols.

Convocados do Brasil

Goleiros

  • Arthur Sehn — Athletico-PR
  • Arthur do Vale — Santos

Laterais

  • Marcos Pesseti — Athletico-PR
  • Samuel Almeida — Atlético-MG
  • Arthur Monteiro — Athletico-PR
  • Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

  • Breno Sales — Vasco da Gama
  • David Brendo — Grêmio
  • Murilo Camargo — Athletico-PR
  • Talles Beni — Red Bull Bragantino

Meias

  • Arthur Gomide — Atlético-MG
  • Eduardo Conceição — Palmeiras
  • Eduardo Pape — Cruzeiro
  • Gabriel Justen — Fluminense
  • Leonardo Cerci — Athletico-PR
  • Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

  • Bryan Lima — Athletico-PR
  • João França — Palmeiras
  • João Vitor — Flamengo
  • Kauê Furquim — Bahia
  • Lucas Emanuel — Botafogo
  • Rodrigo Junior — Vasco da Gama

Ficha Técnica

  • Competição: Torneio da Amizade UEFA Sub-17 — Grupo B
  • Jogo: Brasil x Espanha
  • Data: 27/09/2026 (domingo)
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Horário local: 18h
  • Local: Nyon, Suíça
  • Transmissão: UEFA.tv e canal oficial da UEFA no YouTube

Leia também

Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália
BRASIL

Próximo jogo do Brasil: saiba quando será o segundo confronto com a Austrália
Inglaterra x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League
Nations League

Inglaterra x Espanha ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Nations League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.