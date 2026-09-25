Brasil x Espanha Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Torneio da Amizade UEFA

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Seleção Brasileira busca manter o bom momento após goleada na estreia, enquanto espanhóis entram em campo pela segunda rodada do torneio

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Brasil e Espanha se enfrentam neste domingo (27), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Torneio da Amizade UEFA Sub-17. A partida será disputada em Nyon, na Suíça.

A competição reúne oito seleções, divididas em dois grupos, e serve como etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Além de brasileiros e espanhóis, o Grupo B conta com Canadá e Costa do Marfim.

A Seleção Brasileira chega para o confronto após golear o Canadá por 6 a 0 na estreia. Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci somou os primeiros três pontos na competição.

Como chegam as equipes

O Brasil iniciou o torneio com uma vitória por 6 a 0 sobre o Canadá. Eduardo Conceição abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, após jogada individual.

Na etapa final, a equipe brasileira ampliou a vantagem com dois gols de Kauê Furquim, sendo um deles de pênalti, além de David Brendo e Lucca Caramico, que marcou duas vezes.

O sistema defensivo também teve atuação segura na estreia e não permitiu que os canadenses criassem oportunidades claras de gol.

Depois do duelo contra a Espanha, o Brasil encerra sua participação na primeira fase diante da Costa do Marfim, no dia 30 de setembro.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Espanha Sub-17 terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.

A partida está marcada para as 13h (de Brasília), o que corresponde às 18h no horário local de Nyon, na Suíça.

Possível escalação do Brasil

Brasil Sub-17 (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)

Arthur Sehn; Marcos Pesseti, David Brendo, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Eduardo Conceição; Kauê Furquim, Rodrigo Júnior e Bryan.

Essa foi a formação titular utilizada pelo treinador na vitória sobre o Canadá. Lucca Caramico entrou durante o segundo tempo e marcou dois gols.

Convocados do Brasil

Goleiros

Arthur Sehn — Athletico-PR

Arthur do Vale — Santos

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR

Samuel Almeida — Atlético-MG

Arthur Monteiro — Athletico-PR

Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco da Gama

David Brendo — Grêmio

Murilo Camargo — Athletico-PR

Talles Beni — Red Bull Bragantino

Meias

Arthur Gomide — Atlético-MG

Eduardo Conceição — Palmeiras

Eduardo Pape — Cruzeiro

Gabriel Justen — Fluminense

Leonardo Cerci — Athletico-PR

Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

Bryan Lima — Athletico-PR

João França — Palmeiras

João Vitor — Flamengo

Kauê Furquim — Bahia

Lucas Emanuel — Botafogo

Rodrigo Junior — Vasco da Gama

Ficha Técnica