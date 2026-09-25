Ancelotti explica empate do Brasil com a Austrália e fala sobre Rayan, esquema e mudanças
Técnico italiano explicou as opções táticas da Seleção, elogiou Rayan e confirmou que fará mudanças no próximo amistoso; saiba mais
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Carlo Ancelotti avaliou o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. O Brasil saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar a igualdade no último lance da partida, com um gol de cabeça de Rayan.
O amistoso marcou o primeiro compromisso do Brasil após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega. Irankunda abriu o placar para os donos da casa com uma cobrança de falta, enquanto Rayan deixou tudo igual nos minutos finais.
O Brasil ainda teve um gol de Estêvão anulado pelo VAR no primeiro tempo. Após a partida, Ancelotti falou sobre as opções utilizadas pela equipe, explicou o planejamento para Rayan e confirmou que fará mudanças no próximo compromisso.
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Ancelotti explica esquema tático utilizado pelo Brasil
Uma das questões abordadas pelo treinador foi o sistema tático utilizado contra a Austrália. Ancelotti afirmou que a Seleção poderá alternar entre a formação utilizada na partida e um esquema com três meio-campistas.
Segundo o técnico, os amistosos servem justamente para testar diferentes alternativas antes dos próximos compromissos.
“Ou jogamos como hoje, ou jogamos com três meio-campistas. É uma linha que vamos seguir no futuro. Às vezes jogaremos com o sistema de hoje e, outras vezes, com três meio-campistas. Por isso são testes, para provar isso”, explicou Ancelotti.
Ancelotti fala sobre Rayan após gol no último lance
Rayan foi o responsável por evitar a derrota brasileira em Townsville. O atacante marcou de cabeça no último lance da partida e garantiu o empate em 1 a 1.
Ancelotti destacou que o jogador faz parte dos planos da Seleção Brasileira, mas explicou que a prioridade na partida era dar mais minutos a Estêvão, que também começou como titular.
“Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem na Copa do Mundo. Hoje, para mim, a prioridade era outra: dar mais minutos ao Estêvão, que fez um muito bom jogo. O Rayan é parte importante do grupo”, afirmou o treinador.
Brasil terá mudanças no próximo jogo
A Seleção Brasileira volta a enfrentar a Austrália no dia 29 de setembro, em Brisbane. Para a segunda partida contra os australianos, Ancelotti confirmou que pretende modificar a equipe.
A ideia do treinador é utilizar o próximo amistoso para dar minutos a outros jogadores do grupo, embora a escalação não deva sofrer uma reformulação completa.
“Sim, a equipe vai mudar um pouco. Não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos aos outros jogadores”, disse Ancelotti.
Próximo jogo da Seleção Brasileira
Brasil e Austrália voltam a se enfrentar no dia 29 de setembro, em Brisbane. A partida faz parte da sequência de amistosos da Seleção pela Ásia e Oceania.