Ancelotti avalia empate da Seleção Brasileira com a Austrália e pede paciência ao torcedor

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Treinador destacou os testes com jogadores jovens e menos utilizados, além de afirmar que a Seleção precisa de tempo antes das competições oficiais

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O técnico Carlo Ancelotti avaliou o empate do Brasil por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. A Seleção Brasileira saiu atrás no segundo tempo, mas conseguiu buscar a igualdade nos acréscimos, com Rayan, após cobrança de escanteio de Raphinha.

Apesar do resultado, Ancelotti afirmou que o Brasil teve oportunidades para vencer e considerou o empate justo. O treinador também destacou que a partida faz parte de um período de testes na Seleção, principalmente com jogadores mais jovens e atletas que tiveram menos oportunidades.

"Não é um sabor de derrota, porque é um empate. Acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidades e era difícil jogar neste campo. É um empate merecido", afirmou Ancelotti após a partida.

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Ancelotti pede paciência ao torcedor brasileiro



O treinador também reforçou que o momento atual da Seleção Brasileira é de preparação e observação de jogadores. Segundo Ancelotti, a prioridade neste período é dar minutos a atletas que ainda não tiveram tantas oportunidades e acompanhar o desenvolvimento dos mais jovens.

"Não é o início de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou no ano passado. Agora, a prioridade é dar oportunidade aos jogadores que jogam menos e aos jovens que têm potencial, como Endrick e Estêvão. Vamos seguir nessa linha", explicou.

Ancelotti também pediu paciência ao torcedor brasileiro durante esse período de testes. O italiano afirmou que a equipe terá outro cenário quando voltar a disputar uma competição oficial.

"O torcedor tem que ser paciente. Quando tivermos uma competição oficial, a equipe estará preparada", disse.

Treinador vê pontos positivos no empate

Na avaliação da partida, Ancelotti evitou classificar a atuação da Seleção como positiva ou negativa. O técnico reconheceu que o Brasil criou oportunidades, mas apontou a falta de precisão nas jogadas próximas à área adversária como um dos pontos que impediram a equipe de aproveitar melhor as chances.

"Nem positivo, nem negativo. Tivemos algumas coisas boas. É verdade que tivemos oportunidades para abrir o marcador, mas faltou um pouco de acerto no último terço", analisou.

O Brasil chegou a balançar as redes ainda no primeiro tempo, com Estêvão, mas o gol foi anulado após revisão por uma falta de Bruno Guimarães no início da jogada. A equipe teve outras oportunidades durante a partida, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols.

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Rayan evita derrota no último lance

A Austrália abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo. Irankunda cobrou falta direta e colocou os donos da casa em vantagem.

Depois do gol, o Brasil passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. A Seleção tentou chegar principalmente através de cruzamentos e bolas na área.

Quando a derrota parecia encaminhada, Raphinha cobrou escanteio aos 49 minutos do segundo tempo e encontrou Rayan. O atacante aproveitou a oportunidade para marcar e deixar tudo igual em Townsville.

Para Ancelotti, a reação nos minutos finais também mostrou a postura da equipe durante a partida.

"A equipe lutou até o final, não queria perder e não perdeu", destacou o treinador.

Próximos jogos do Brasil

A excursão brasileira pela Ásia e Oceania tem três partidas durante a Data Fifa.

Austrália 1 x 1 Brasil

Austrália x Brasil: 29 de setembro, às 7h, em Brisbane

29 de setembro, às 7h, em Brisbane Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá

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