Seleção Brasileira inicia ciclo da Copa de 2030 em amistoso contra Austrália

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O atacante Estêvão é um das novidades da primeira escalação do técnico Carlo Ancelotti após o fracasso no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México

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De volta à Seleção Brasileira após perder a última Copa do Mundo devido a uma grave lesão na coxa direita, o atacante Estêvão será titular no primeiro amistoso da Data Fifa contra a Austrália, marcado para esta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), em Townsville. A confirmação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24).

O treinador italiano destacou a relevância do atleta do Chelsea para o futuro da equipe nacional e minimizou a minutagem reduzida que o jovem vem enfrentando no futebol europeu neste início da temporada 2026/27, após sua recuperação física.

"Estêvão é um jogador muito importante para a seleção. Às vezes, o interesse do clube não é o interesse da seleção. Para nós, Estêvão e outros jovens são muito, muito importantes. E, mesmo se ele não jogar, não tiver minutos no clube, eu vou chamá-lo porque pensamos que é muito importante para o futuro", declarou Ancelotti.

Na mesma ocasião, o comandante revelou a formação titular que colocará em campo, apostando no quarteto ofensivo que marcou a reta final da preparação e a disputa do último Mundial. O Brasil deve iniciar o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

Apesar de enfatizar que o atual momento representa uma continuidade do planejamento já estabelecido, Ancelotti celebrou a renovação e a presença de oito jogadores que nunca haviam servido o grupo principal anteriormente. O técnico apontou a gira pela Oceania como uma oportunidade vital para dar rodagem a atletas que buscam espaço em seus clubes.

Jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira inicia sua maratona de amistosos nesta sexta-feira contra os australianos, adversários que reencontrará no próximo dia 29. Encerrando o período de preparação, a equipe viaja para Calcutá, onde enfrentará a Índia em 3 de outubro.