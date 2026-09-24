Seleção Brasileira de Futsal: veja convocação, grupo e datas da Copa das Nações

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Atual campeã, Seleção Brasileira terá 15 jogadores no torneio, que será disputado entre os dias 14 e 18 de outubro, no Paraná

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O técnico Marquinhos Xavier convocou, nesta quinta-feira (24), os 15 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira Masculina de Futsal na Copa das Nações. Atual campeã do torneio, a equipe brasileira conquistou o título em 2023, em Sorocaba (SP).

A apresentação dos atletas está marcada para o dia 12 de outubro. A competição será realizada entre os dias 14 e 18 do mesmo mês, no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo A da competição, ao lado de Indonésia e Cabo Verde. No Grupo B, estão Japão, Peru e Afeganistão.

Ao comentar a convocação, Marquinhos Xavier afirmou que pretende dar espaço para novos jogadores, mas sem promover grandes mudanças na estrutura da equipe.

"Mesmo dando oportunidade para novos atletas aparecerem na Seleção, precisamos pensar na sequência. Neste momento, não quero mexer muito na estrutura, até porque temos compromissos importantes que nos trazem a responsabilidade do resultado e a chance de voltarmos a desenhar o nosso caminho.", afirmou Marquinhos.

O treinador também destacou a importância do período de preparação para os próximos desafios da Seleção Brasileira.

"Espero que a gente consiga fazer um bom torneio e usar esses dez dias para treinar e nos preparar. Principalmente, voltar a ter foco, porque, cronologicamente, estamos a dois anos do próximo Mundial. Daqui para a frente, é reta final.", disse Marquinhos Xavier.

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Convocados da Seleção Brasileira de Futsal



Goleiros



Willian - MFK Norilsk Nickel (RUS)

Matheus - JEC Krona (BRA)

Espíndola - Jaén Paraíso (ESP)

Fixos



João Victor - Barcelona (ESP)

Lucas Gomes - Magnus Futsal (BRA)

Felipe Valério - Sporting (POR)

Alas



Dyego - Al-Ula Club (KSA)

Cleber - Benfica (POR)

Matheus - Barcelona (ESP)

Marcel - ElPozo (ESP)

Arthur - Benfica (POR)

Leandro Lino - Magnus Futsal (BRA)

Pivôs



Pito - Barcelona (ESP)

Rufino - Sporting (POR)

Fabinho - Palma (ESP)

Jogos do Brasil na Copa das Nações

14/10: Brasil x Cabo Verde - fase de grupos

Brasil x Cabo Verde - fase de grupos 15/10: Brasil x Indonésia - fase de grupos

Brasil x Indonésia - fase de grupos 16/10: Folga

Folga 17/10: Semifinais

Semifinais 18/10: Final

A Seleção Brasileira se apresenta no dia 12 de outubro para iniciar a preparação para a competição.