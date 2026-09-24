Horário do jogo do Brasil contra a Austrália: confira escalação e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção Brasileira enfrenta os australianos em Townsville nesta sexta-feira, no primeiro compromisso após a Copa do Mundo; confira todos os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A partida abre a sequência de três compromissos do Brasil durante a Data Fifa de setembro.

O duelo também representa o primeiro compromisso da Seleção após a participação na Copa do Mundo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia uma nova etapa de preparação, com espaço para jogadores jovens e manutenção de atletas experientes.

Qual o horário do jogo do Brasil?

Brasil x Austrália será disputado às 7h desta sexta-feira (25), no horário de Brasília. Na cidade de Townsville, o confronto começa às 20h no horário local.

Depois do primeiro encontro, as equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (29), em Brisbane, no Estádio Suncorp. O Brasil encerra a excursão diante da Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

Qual a escalação do Brasil contra a Austrália?

Carlo Ancelotti confirmou a equipe que inicia o amistoso. O Brasil terá Hugo Souza no gol, com Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos formando a linha defensiva.

No meio-campo, Danilo Santos e Bruno Guimarães serão os responsáveis pela composição do setor. Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior completam a formação brasileira.

Goleiro: Hugo Souza

Hugo Souza Defesa: Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos

Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos Meio-campo: Danilo Santos e Bruno Guimarães

Danilo Santos e Bruno Guimarães Ataque: Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior

A partida terá duas estreias na equipe principal: o zagueiro Vitor Reis e o lateral-direito Matheuzinho. Hugo Souza e Estêvão também retornam à formação titular após não terem integrado a lista da Copa do Mundo.

Onde assistir a Brasil x Austrália?

O amistoso terá transmissão ao vivo para o público brasileiro. O jogo poderá ser acompanhado pela TV Globo, pelo SporTV, além do ge tv e Globoplay.

Brasil terá mudanças ao longo da partida

Além de confirmar a equipe titular, Ancelotti indicou que pretende fazer diversas alterações durante o segundo tempo. A ideia é principalmente dar minutos a jogadores jovens, com mudanças previstas no meio-campo e no setor ofensivo.

O treinador também afirmou que encara o compromisso com seriedade, evitando tratar o duelo apenas como um amistoso. Para Ancelotti, a utilização da camisa da Seleção exige foco na busca pela vitória e serve como oportunidade para avaliar jogadores pensando no futuro.

Austrália também passa por renovação

A Austrália será comandada por Tony Popovic, que está à frente da equipe desde 2024. A seleção australiana também trabalha na renovação do elenco visando ao próximo ciclo mundial.

Entre os jogadores previstos para começar a partida estão Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill, Irankunda, Irvine e Adams; e Yengi.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil terá mais dois compromissos nesta Data Fifa. Após enfrentar a Austrália em Townsville, a equipe encara novamente os australianos em 29 de setembro, em Brisbane. O último jogo da excursão será contra a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

A comissão técnica utiliza a sequência para observar atletas e estruturar o elenco que será trabalhado pensando na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.