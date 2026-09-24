Horário do jogo do Brasil contra a Austrália: confira escalação e onde assistir
Seleção Brasileira enfrenta os australianos em Townsville nesta sexta-feira, no primeiro compromisso após a Copa do Mundo; confira todos os detalhes
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A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A partida abre a sequência de três compromissos do Brasil durante a Data Fifa de setembro.
O duelo também representa o primeiro compromisso da Seleção após a participação na Copa do Mundo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia uma nova etapa de preparação, com espaço para jogadores jovens e manutenção de atletas experientes.
Qual o horário do jogo do Brasil?
Brasil x Austrália será disputado às 7h desta sexta-feira (25), no horário de Brasília. Na cidade de Townsville, o confronto começa às 20h no horário local.
Depois do primeiro encontro, as equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (29), em Brisbane, no Estádio Suncorp. O Brasil encerra a excursão diante da Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.
Qual a escalação do Brasil contra a Austrália?
Carlo Ancelotti confirmou a equipe que inicia o amistoso. O Brasil terá Hugo Souza no gol, com Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos formando a linha defensiva.
No meio-campo, Danilo Santos e Bruno Guimarães serão os responsáveis pela composição do setor. Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior completam a formação brasileira.
- Goleiro: Hugo Souza
- Defesa: Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos
- Meio-campo: Danilo Santos e Bruno Guimarães
- Ataque: Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior
A partida terá duas estreias na equipe principal: o zagueiro Vitor Reis e o lateral-direito Matheuzinho. Hugo Souza e Estêvão também retornam à formação titular após não terem integrado a lista da Copa do Mundo.
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Onde assistir a Brasil x Austrália?
O amistoso terá transmissão ao vivo para o público brasileiro. O jogo poderá ser acompanhado pela TV Globo, pelo SporTV, além do ge tv e Globoplay.
Brasil terá mudanças ao longo da partida
Além de confirmar a equipe titular, Ancelotti indicou que pretende fazer diversas alterações durante o segundo tempo. A ideia é principalmente dar minutos a jogadores jovens, com mudanças previstas no meio-campo e no setor ofensivo.
O treinador também afirmou que encara o compromisso com seriedade, evitando tratar o duelo apenas como um amistoso. Para Ancelotti, a utilização da camisa da Seleção exige foco na busca pela vitória e serve como oportunidade para avaliar jogadores pensando no futuro.
Austrália também passa por renovação
A Austrália será comandada por Tony Popovic, que está à frente da equipe desde 2024. A seleção australiana também trabalha na renovação do elenco visando ao próximo ciclo mundial.
Entre os jogadores previstos para começar a partida estão Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill, Irankunda, Irvine e Adams; e Yengi.
Qual é o próximo jogo do Brasil?
O Brasil terá mais dois compromissos nesta Data Fifa. Após enfrentar a Austrália em Townsville, a equipe encara novamente os australianos em 29 de setembro, em Brisbane. O último jogo da excursão será contra a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.
A comissão técnica utiliza a sequência para observar atletas e estruturar o elenco que será trabalhado pensando na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.