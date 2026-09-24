Ancelotti confirma escalação do Brasil para amistoso contra a Austrália

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Técnico definiu os 11 titulares da Seleção Brasileira para o primeiro compromisso da equipe após a Copa do Mundo de 2026

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O técnico Carlo Ancelotti confirmou, na manhã desta quinta-feira (24), a escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Austrália. O confronto será disputado nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

O duelo será o primeiro compromisso do Brasil na Data Fifa de setembro e também marca o início de uma nova sequência de testes no comando de Ancelotti. Depois da participação na Copa do Mundo de 2026, a comissão técnica começa a observar novas opções para o elenco e a preparar a equipe para os próximos desafios do ciclo.

Escalação do Brasil

A Seleção Brasileira vai começar o amistoso contra a Austrália com:

Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Danilo; Estêvão, Raphinha, Vinicius Júnior e Endrick.

A formação escolhida por Ancelotti reúne jogadores experientes, como Marquinhos, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior, com nomes mais jovens que começam a ganhar espaço na equipe principal.

Entre eles está Vitor Reis, que aparece entre as novidades observadas pelo treinador neste início de ciclo. Estêvão também ganha uma nova oportunidade depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de lesão.

Ancelotti inicia novos testes na Seleção

A convocação para os amistosos na Ásia e na Oceania trouxe algumas novidades ao grupo brasileiro. Otávio, Matheuzinho, Martinelli, Arthur Dias, Mauro Júnior, Jair, Gabriel Bontempo, Pedro Mourisco e Bidon receberam suas primeiras convocações para a equipe principal.

Wesley foi cortado após sofrer uma nova lesão e acabou substituído por Vanderson.

A programação da Seleção também teve uma particularidade nesta Data Fifa. Por conta da logística da viagem, os jogadores se apresentaram de maneira escalonada, o que reduziu o período de trabalho de Ancelotti com o elenco completo antes do primeiro amistoso.

Mesmo com pouco tempo de preparação, o treinador terá a oportunidade de observar diferentes jogadores durante a sequência de partidas.

Brasil terá dois jogos contra a Austrália

O compromisso desta sexta-feira será o primeiro de dois encontros entre Brasil e Austrália nesta Data Fifa. As seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois dos dois jogos contra os australianos, a equipe de Ancelotti encerra a excursão pela Ásia e Oceania diante da Índia. O amistoso está marcado para o dia 3 de outubro, em Calcutá.

A sequência de partidas faz parte do planejamento da comissão técnica para o novo ciclo da Seleção Brasileira, que terá pela frente a Copa América de 2028 e, posteriormente, a Copa do Mundo de 2030.

Onde assistir Austrália x Brasil ao vivo

O amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e ge tv. A partida será disputada nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

Retrospecto é favorável ao Brasil

Brasil e Austrália já se enfrentaram oito vezes na história entre as seleções principais. A Seleção Brasileira venceu seis partidas, empatou uma e perdeu outra.

No retrospecto, o Brasil marcou 21 gols e sofreu apenas um. O último encontro aconteceu em junho de 2017, quando a equipe brasileira venceu os australianos por 4 a 0, em Melbourne.

Na ocasião, Diego Souza marcou duas vezes, enquanto Thiago Silva e Taison completaram o placar. O primeiro gol brasileiro saiu logo no início da partida, com apenas dez segundos de jogo.

Agora, quase uma década depois daquele confronto, as duas seleções voltam a se encontrar em um cenário diferente, com os brasileiros iniciando uma nova etapa sob o comando de Ancelotti.

Próximos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira terá três partidas durante a atual excursão pela Ásia e Oceania:

Austrália x Brasil



Data e horário: 25 de setembro, às 7h

25 de setembro, às 7h Local: Townsville, Austrália

Austrália x Brasil



Data e horário: 29 de setembro, às 7h

29 de setembro, às 7h Local: Brisbane, Austrália

Índia x Brasil

