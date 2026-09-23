Zé Lucas destaca orgulho de defender a Seleção e mira Sul-Americano Sub-20
Volante do Cruzeiro foi convocado para período de preparação na Espanha e disputa espaço no elenco comandado por Paulo Victor
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O volante Zé Lucas, do Cruzeiro, vive mais um momento importante na carreira com a camisa da Seleção Brasileira. Aos 18 anos, o jogador foi convocado para a etapa de preparação da equipe Sub-20 na Espanha e terá pela frente uma sequência de amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos e México.
Depois de conquistar o Sul-Americano Sub-17 em 2025 como capitão do Brasil, o meio-campista agora busca espaço na categoria seguinte e tem como principal objetivo chegar ao Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro.
"É uma honra imensa estar aqui junto com a Seleção Brasileira Sub-20. Estou muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez, representando essa camisa, a camisa mais pesada do futebol", afirmou Zé Lucas.
Zé Lucas disputa espaço no meio-campo
Na Seleção Sub-20, o jogador trabalha para conquistar uma vaga entre os titulares. Zé Lucas destaca a concorrência no grupo e afirma que o desempenho nos treinamentos e nos amistosos será fundamental para ganhar espaço.
"Temos muito bons jogadores aqui na Seleção Brasileira, tanto é que estão aqui vestindo essa camisa. A disputa é no dia a dia, em cada treino, cada jogo, e aí está o critério do professor Paulo Victor", explicou.
O volante também conta com a possibilidade de atuar em diferentes funções. De acordo com o jogador, o técnico Paulo Victor tem trabalhado com ele tanto como camisa 5, mais recuado, quanto como 8, com maior participação na construção das jogadas.
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"O Paulo Victor conversa muito comigo, ele passa muito o estilo de jogo que ele quer, o estilo de jogo que ele pede, tanto como de 5 como de 8. Ele pede que eu faça bem essas duas funções e eu consigo fazer", disse.
Preparação para o Sul-Americano
A passagem pela Espanha faz parte do planejamento da Seleção para a próxima temporada. Zé Lucas terá a oportunidade de enfrentar:Dinamarca, Estados Unidos e México. O ex-jogador do Sport vê os amistosos como partidas importantes para a evolução do grupo.
"São três adversários difíceis, excelentes seleções. Vamos estudar cada uma delas, vamos passo a passo para fazermos bons jogos e uma excelente preparação", afirmou.
O jogador também ressaltou a importância de aproveitar cada atividade antes da disputa do Sul-Americano Sub-20.
"Vamos nos preparar o máximo, aproveitar cada treino, cada jogo, cada amistoso, para chegar o mais preparado possível lá no Sul-Americano e, se Deus quiser, conquistá-lo", finalizou.
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Zé Lucas deixou o Sport para defender o Cruzeiro
A convocação acontece poucos meses depois de Zé Lucas trocar o Sport pelo Cruzeiro. O volante foi negociado pelo clube pernambucano por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos.
Formado na base do Sport, o jogador chegou ao clube aos oito anos e passou pelo futsal antes de fazer a transição para o futebol de campo. Em 2025, subiu ao elenco profissional e se tornou uma das principais promessas reveladas pelo Leão nos últimos anos.
Antes da transferência para Minas Gerais, Zé Lucas disputou 57 partidas pelo Sport. No Cruzeiro, recebeu a camisa 5 e passou a integrar um elenco com outras opções para o setor, como Gerson, Matheus Henrique, Lucas Romero e Lucas Silva.
Agora, além de buscar espaço no clube mineiro, o volante tenta se firmar na Seleção Brasileira Sub-20 e construir seu caminho rumo ao próximo Sul-Americano da categoria.