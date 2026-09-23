Zé Lucas destaca orgulho de defender a Seleção e mira Sul-Americano Sub-20

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Volante do Cruzeiro foi convocado para período de preparação na Espanha e disputa espaço no elenco comandado por Paulo Victor

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O volante Zé Lucas, do Cruzeiro, vive mais um momento importante na carreira com a camisa da Seleção Brasileira. Aos 18 anos, o jogador foi convocado para a etapa de preparação da equipe Sub-20 na Espanha e terá pela frente uma sequência de amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos e México.

Depois de conquistar o Sul-Americano Sub-17 em 2025 como capitão do Brasil, o meio-campista agora busca espaço na categoria seguinte e tem como principal objetivo chegar ao Sul-Americano Sub-20, marcado para janeiro.

"É uma honra imensa estar aqui junto com a Seleção Brasileira Sub-20. Estou muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez, representando essa camisa, a camisa mais pesada do futebol", afirmou Zé Lucas.

Zé Lucas disputa espaço no meio-campo

Na Seleção Sub-20, o jogador trabalha para conquistar uma vaga entre os titulares. Zé Lucas destaca a concorrência no grupo e afirma que o desempenho nos treinamentos e nos amistosos será fundamental para ganhar espaço.

"Temos muito bons jogadores aqui na Seleção Brasileira, tanto é que estão aqui vestindo essa camisa. A disputa é no dia a dia, em cada treino, cada jogo, e aí está o critério do professor Paulo Victor", explicou.

O volante também conta com a possibilidade de atuar em diferentes funções. De acordo com o jogador, o técnico Paulo Victor tem trabalhado com ele tanto como camisa 5, mais recuado, quanto como 8, com maior participação na construção das jogadas.

"O Paulo Victor conversa muito comigo, ele passa muito o estilo de jogo que ele quer, o estilo de jogo que ele pede, tanto como de 5 como de 8. Ele pede que eu faça bem essas duas funções e eu consigo fazer", disse.

Preparação para o Sul-Americano

A passagem pela Espanha faz parte do planejamento da Seleção para a próxima temporada. Zé Lucas terá a oportunidade de enfrentar:Dinamarca, Estados Unidos e México. O ex-jogador do Sport vê os amistosos como partidas importantes para a evolução do grupo.

"São três adversários difíceis, excelentes seleções. Vamos estudar cada uma delas, vamos passo a passo para fazermos bons jogos e uma excelente preparação", afirmou.

O jogador também ressaltou a importância de aproveitar cada atividade antes da disputa do Sul-Americano Sub-20.

"Vamos nos preparar o máximo, aproveitar cada treino, cada jogo, cada amistoso, para chegar o mais preparado possível lá no Sul-Americano e, se Deus quiser, conquistá-lo", finalizou.

Zé Lucas deixou o Sport para defender o Cruzeiro

A convocação acontece poucos meses depois de Zé Lucas trocar o Sport pelo Cruzeiro. O volante foi negociado pelo clube pernambucano por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos.

Formado na base do Sport, o jogador chegou ao clube aos oito anos e passou pelo futsal antes de fazer a transição para o futebol de campo. Em 2025, subiu ao elenco profissional e se tornou uma das principais promessas reveladas pelo Leão nos últimos anos.

Antes da transferência para Minas Gerais, Zé Lucas disputou 57 partidas pelo Sport. No Cruzeiro, recebeu a camisa 5 e passou a integrar um elenco com outras opções para o setor, como Gerson, Matheus Henrique, Lucas Romero e Lucas Silva.

Agora, além de buscar espaço no clube mineiro, o volante tenta se firmar na Seleção Brasileira Sub-20 e construir seu caminho rumo ao próximo Sul-Americano da categoria.