Brasil x Argentina na Arena de Pernambuco: mais de 12 mil ingressos foram vendidos, com setores Leste e Oeste inferiores esgotados
Mais de 12 mil ingressos foram vendidos em menos de 24 horas para o amistoso da Seleção Brasileira feminina em São Lourenço da Mata
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O amistoso entre Brasil e Argentina já tem dois setores esgotados na Arena de Pernambuco. Menos de 24 horas após o início das vendas, 12.418 ingressos foram comercializados para o confronto entre as seleções femininas, marcado para 13 de outubro, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Os setores Leste Inferior e Oeste Inferior, que tinham os ingressos de maior valor, já não possuem entradas disponíveis. A venda começou na segunda-feira (21), exclusivamente pela internet, por meio do site e do aplicativo da Ticket and Go.
Quanto custam os ingressos para Brasil x Argentina?
Para os setores que ainda possuem disponibilidade, os preços variam entre R$ 20 e R$ 60. Na Leste e na Oeste, os valores são de R$ 60 para a inteira, R$ 45 para a meia social e R$ 30 para a meia-entrada prevista em lei.
Já nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$ 40 na modalidade inteira, R$ 30 na meia social e R$ 20 na meia-entrada por lei.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Leste/Oeste: R$ 60 (inteira), R$ 45 (meia social) e R$ 30 (meia-entrada);
- Norte/Sul: R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social) e R$ 20 (meia-entrada).
Quando será Brasil x Argentina em Recife?
O duelo será realizado na terça-feira, 13 de outubro, às 20h30, na Arena de Pernambuco. A partida será o segundo compromisso da série de dois amistosos entre Brasil e Argentina.
O primeiro encontro está marcado para 10 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h30.
Arena de Pernambuco passa por inspeção da Fifa
A movimentação para o amistoso ocorre no mesmo período em que a Arena de Pernambuco recebeu, nesta terça-feira (22), uma comitiva da Fifa para a última etapa do ciclo de inspeções técnicas dos estádios que integram a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Durante a vistoria, foram avaliados setores como arquibancadas, vestiários, áreas de transmissão, acessos, fluxos de circulação e o entorno do estádio.
Segundo Thiago Jannuzzi, diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina de 2027, cerca de cem pessoas participaram da atividade em Pernambuco. O dirigente também relacionou a inspeção à realização do amistoso entre Brasil e Argentina.
Jannuzzi afirmou que a expectativa é de que o confronto possa estabelecer um novo recorde de público para o futebol feminino na Arena de Pernambuco, além de servir como preparação para o Mundial de 2027.