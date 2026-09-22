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Selecao brasileira |

Como será a nova Data Fifa de setembro de 2026? Confira os jogos, datas e horários

Mudança faz parte do calendário internacional definido pela Fifa em 2023 e altera a distribuição das partidas das seleções ao longo da temporada

Por Thiago Seabra Publicado em 22/09/2026 às 10:36
Imagem de Vinícius Júnior durante jogo com a seleção brasileira
Imagem de Vinícius Júnior durante jogo com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

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A Data Fifa de setembro de 2026 terá um formato diferente do habitual. Pela primeira vez, as janelas internacionais de setembro e outubro serão reunidas em um único período, criando uma Super Data Fifa de 16 dias, entre 21 e 22 de setembro e 6 de outubro.

A mudança faz parte do calendário internacional definido pela Fifa em 2023 e altera a distribuição das partidas das seleções ao longo da temporada. A proposta é reduzir o número de interrupções do futebol de clubes e, ao mesmo tempo, reorganizar as viagens dos jogadores convocados.

O que muda com a Super Data Fifa?

Até então, setembro e outubro contavam com janelas internacionais separadas. A partir de 2026, os dois períodos passam a formar um único bloco de 16 dias.

Com a alteração, o calendário internacional passa a ter quatro interrupções por ano, em vez das cinco anteriores. As janelas de março, junho e novembro continuam com nove dias cada.

Outra mudança está no número de partidas que podem ser realizadas pelas seleções. As federações passam a ter autorização para disputar até quatro jogos durante a janela internacional, contra dois no modelo anterior.

Por que a Fifa criou a nova janela?

A reformulação do calendário foi planejada para atender, principalmente, a uma preocupação dos clubes com o desgaste dos jogadores convocados para suas seleções.

A ideia é concentrar as partidas internacionais e reduzir a frequência das viagens transcontinentais realizadas pelos atletas durante o segundo semestre da temporada.

Com menos interrupções, a Fifa busca reorganizar o calendário até 2030, mantendo as datas destinadas às seleções e diminuindo a quantidade de paralisações dos campeonatos nacionais.

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Quantos jogos o Brasil fará na Super Data Fifa?

A Seleção Brasileira terá três amistosos durante o período. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Austrália duas vezes e, depois, terá a Índia como adversária.

  • 25 de setembro: Austrália x Brasil;
  • 29 de setembro: Austrália x Brasil;
  • 3 de outubro: Índia x Brasil.

A CBF também tentou marcar um quarto amistoso, contra Bangladesh, mas as negociações não avançaram. Com isso, a delegação brasileira será liberada antes do encerramento da janela estabelecida pela Fifa.

Ao todo, Ancelotti terá o grupo concentrado durante 13 dias. A convocação conta ainda com 11 jogadores que atuam em clubes do futebol brasileiro.

Como a Super Data Fifa afeta o Brasileirão?

O calendário do futebol brasileiro será diretamente afetado pela paralisação. A programação normal do Campeonato Brasileiro ficará suspensa durante a Data Fifa, com a retomada prevista para 7 de outubro.

Apesar da pausa, dois jogos da 21ª rodada serão realizados durante o período internacional:

  • 2 de outubro: São Paulo x Santos;
  • 3 de outubro: Atlético-MG x Red Bull Bragantino.

O Brasileirão também terá um impacto provocado pelas convocações. Ao todo, 40 jogadores de clubes da Série A foram chamados por seleções nacionais, sendo 11 para defender o Brasil e outros 29 para representar equipes sul-americanas.

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O que acontece na Europa durante a Data Fifa?

A Super Data Fifa também terá uma programação intensa no futebol europeu. As quatro primeiras rodadas da Liga das Nações da UEFA 2026/27 serão disputadas durante o período.

Entre as seleções envolvidas estão Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Países Baixos e Portugal.

A competição também marca a estreia de novos treinadores no comando de algumas seleções, como Zinedine Zidane pela França, Jürgen Klopp pela Alemanha, Xavi pelos Países Baixos e Jorge Jesus por Portugal.

Um dos jogos de destaque será Inglaterra x Espanha, marcado para 26 de setembro, em Wembley. A equipe inglesa será comandada por Thomas Tuchel, enquanto a Espanha terá Luís de la Fuente como treinador.

Argentina terá amistosos durante a janela

A Argentina também terá uma programação de amistosos durante o período internacional. A seleção disputará três partidas em território argentino.

Entre os compromissos está o duelo contra Benin, marcado para 6 de outubro. A partida está prevista como a despedida de Lionel Messi da seleção argentina.

Quais outras competições acontecem na Super Data Fifa?

O calendário internacional não ficará restrito aos grandes confrontos da Europa e aos amistosos sul-americanos. A janela também terá partidas pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, com seleções como Marrocos, Senegal, Egito e Nigéria, além de jogos da Copa do Golfo de Nações.

Assim, a nova Data Fifa concentra uma quantidade maior de compromissos internacionais em um único período, enquanto os campeonatos de clubes são interrompidos por mais tempo.

Calendário completo da Super Data Fifa

23 de setembro, quarta-feira

Copa do Golfo de Nações

  • 11h30: Iraque x Omã
  • 15h: Arábia Saudita x Kuwait

24 de setembro, quinta-feira

Amistosos internacionais

  • 7h05: Japão x Uruguai
  • 8h: República da Coreia x Equador
  • 11h: Uzbequistão x Irã

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 10h: Namíbia x Congo
  • 13h: Líbia x Botsuana
  • 13h: Mauritânia x República Centro-Africana
  • 13h: RD Congo x Guiné Equatorial
  • 16h: Camarões x Comores
  • 16h: Côte d'Ivoire x Gana
  • 16h: Serra Leoa x Zimbábue
  • 16h: Tunísia x Uganda

Copa do Golfo de Nações

  • 12h: Emirados Árabes Unidos x Iêmen
  • 15h: Catar x Bahrein

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Andorra x Malta
  • 15h45: Liechtenstein x Lituânia
  • 15h45: Noruega x Dinamarca
  • 15h45: Países Baixos x Alemanha
  • 15h45: Portugal x País de Gales
  • 15h45: Sérvia x Grécia
  • 15h45: Áustria x Israel
  • 15h45: Kosovo x Irlanda

25 de setembro, sexta-feira

Amistosos internacionais

  • 7h: Austrália x Brasil
  • 11h: Índia x Panamá

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 10h: Tanzânia x Guiné-Bissau
  • 12h: Níger x Lesoto
  • 13h: Gâmbia x Somália
  • 13h: Malawi x Sudão do Sul
  • 13h: Nigéria x Madagascar
  • 13h: Ruanda x Libéria
  • 13h: Sudão x Etiópia
  • 13h: Togo x Burundi
  • 16h: Argélia x Zâmbia
  • 16h: Burkina Faso x Benin
  • 16h: Egito x Angola
  • 16h: Mali x Cabo Verde
  • 16h: Marrocos x Gabão
  • 16h: Senegal x Moçambique

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Geórgia x Irlanda do Norte
  • 13h: Armênia x Letônia
  • 15h45: Itália x Bélgica
  • 15h45: Turquia x França
  • 15h45: Hungria x Ucrânia
  • 15h45: Polônia x Bósnia e Herzegovina
  • 15h45: Suécia x Romênia
  • 15h45: Montenegro x Chipre

26 de setembro, sábado

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 10h: África do Sul x Guiné
  • 10h: Quênia x Eritreia

Liga das Nações da UEFA

  • 10h: Eslovênia x Escócia
  • 13h: Bulgária x Luxemburgo
  • 13h: Ilhas Faroe x Cazaquistão
  • 13h: Islândia x Estônia
  • 13h: San Marino x Finlândia
  • 15h45: Albânia x Belarus
  • 15h45: Eslováquia x Moldávia
  • 15h45: Inglaterra x Espanha
  • 15h45: Tchéquia x Croácia
  • 15h45: Macedônia do Norte x Suíça

Copa do Golfo de Nações

  • 12h: Kuwait x Iraque
  • 15h: Omã x Arábia Saudita

Amistosos internacionais

  • 17h: México x Colômbia
  • 17h30: Estados Unidos x Peru
  • 20h: Canadá x Chile

27 de setembro, domingo

Liga das Nações da UEFA

  • 10h: Lituânia x Azerbaijão
  • 13h: Gibraltar x Andorra
  • 13h: Dinamarca x País de Gales
  • 13h: Sérvia x Países Baixos
  • 13h: Áustria x Kosovo
  • 15h45: Alemanha x Grécia
  • 15h45: Noruega x Portugal
  • 15h45: Israel x Irlanda

Copa do Golfo de Nações

  • 12h: Iêmen x Catar
  • 15h: Bahrein x Emirados Árabes Unidos

Amistosos internacionais

  • 17h30: Bolívia x Paraguai

28 de setembro, segunda-feira

Amistosos internacionais

  • 7h25: Japão x Venezuela
  • 8h: República da Coreia x Uruguai

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Geórgia x Ucrânia
  • 13h: Armênia x Montenegro
  • 13h: Letônia x Chipre
  • 15h45: Bélgica x França
  • 15h45: Turquia x Itália
  • 15h45: Irlanda do Norte x Hungria
  • 15h45: Romênia x Bósnia e Herzegovina
  • 15h45: Suécia x Polônia

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 13h: Guiné Equatorial x Serra Leoa
  • 13h: República Centro-Africana x Burkina Faso
  • 13h: Zimbábue x RD Congo
  • 16h: Botsuana x Tunísia

29 de setembro, terça-feira

Amistosos internacionais

  • 7h: Austrália x Brasil
  • 13h30: Rússia x Irã
  • 21h: Estados Unidos x Chile
  • 22h: México x Peru

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 8h: Comores x Namíbia
  • 10h: Burundi x Argélia
  • 10h: Etiópia x Senegal
  • 10h: Lesoto x Marrocos
  • 10h: Madagascar x Tanzânia
  • 10h: Moçambique x Sudão
  • 10h: Sudão do Sul x Egito
  • 13h: Cabo Verde x Ruanda
  • 13h: Gana x Gâmbia
  • 13h: Guiné-Bissau x Nigéria
  • 13h: Uganda x Líbia
  • 13h: Zâmbia x Togo
  • 14h: Benin x Mauritânia
  • 16h: Congo x Camarões
  • 16h: Gabão x Níger
  • 16h: Libéria x Mali
  • 16h: Somália x Côte d'Ivoire

Copa do Golfo de Nações

  • 14h30: Arábia Saudita x Iraque
  • 14h30: Omã x Kuwait

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Finlândia x Belarus
  • 13h: Moldávia x Ilhas Faroe
  • 15h45: Bulgária x Estônia
  • 15h45: Eslováquia x Cazaquistão
  • 15h45: Luxemburgo x Islândia
  • 15h45: San Marino x Albânia
  • 15h45: Espanha x Croácia
  • 15h45: Tchéquia x Inglaterra
  • 15h45: Escócia x Suíça
  • 15h45: Eslovênia x Macedônia do Norte

30 de setembro, quarta-feira

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 13h: Eritreia x África do Sul

Copa do Golfo de Nações

  • 14h30: Bahrein x Iêmen
  • 14h30: Emirados Árabes Unidos x Catar

Amistosos internacionais

  • 17h: Argentina x Bolívia

1º de outubro, quinta-feira

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 13h: Guiné x Quênia

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Azerbaijão x Liechtenstein
  • 15h45: Malta x Gibraltar
  • 15h45: Alemanha x Sérvia
  • 15h45: Dinamarca x Portugal
  • 15h45: Grécia x Países Baixos
  • 15h45: País de Gales x Noruega
  • 15h45: Irlanda x Áustria
  • 15h45: Israel x Kosovo

2 de outubro, sexta-feira

Amistosos internacionais

  • 8h: República da Coreia x Venezuela
  • 21h: Colômbia x Paraguai

Liga das Nações da UEFA

  • 11h: Cazaquistão x Moldávia
  • 13h: Chipre x Armênia
  • 13h: Letônia x Montenegro
  • 15h45: Ilhas Faroe x Eslováquia
  • 15h45: Bélgica x Turquia
  • 15h45: França x Itália
  • 15h45: Bósnia e Herzegovina x Suécia
  • 15h45: Hungria x Geórgia
  • 15h45: Polônia x Romênia
  • 15h45: Ucrânia x Irlanda do Norte

3 de outubro, sábado

Amistosos internacionais

  • 9h: Tunísia x Mali
  • 11h: Índia x Brasil
  • 15h: Canadá x Peru
  • 17h: Argentina x Burkina Faso
  • 17h: Côte d'Ivoire x Camarões
  • 23h: Estados Unidos x México

Liga das Nações da UEFA

  • 10h: Finlândia x Albânia
  • 13h: Belarus x San Marino
  • 13h: Estônia x Luxemburgo
  • 13h: Islândia x Bulgária
  • 13h: Croácia x Inglaterra
  • 15h45: Espanha x Tchéquia
  • 15h45: Macedônia do Norte x Escócia
  • 15h45: Suíça x Eslovênia

4 de outubro, domingo

Amistosos internacionais

  • 9h: Comores x Senegal
  • 15h: Egito x África do Sul
  • 15h: Marrocos x Gana

Liga das Nações da UEFA

  • 10h: Azerbaijão x Lituânia
  • 13h: Malta x Andorra
  • 13h: Kosovo x Áustria
  • 15h45: Irlanda x Israel
  • 15h45: Grécia x Alemanha
  • 15h45: País de Gales x Dinamarca
  • 15h45: Países Baixos x Sérvia
  • 15h45: Portugal x Noruega

5 de outubro, segunda-feira

Liga das Nações da UEFA

  • 13h: Chipre x Letônia
  • 15h45: Montenegro x Armênia
  • 15h45: França x Bélgica
  • 15h45: Itália x Turquia
  • 15h45: Bósnia e Herzegovina x Polônia
  • 15h45: Irlanda do Norte x Geórgia
  • 15h45: Romênia x Suécia
  • 15h45: Ucrânia x Hungria

6 de outubro, terça-feira

Liga das Nações da UEFA

  • 11h: Cazaquistão x Ilhas Faroe
  • 15h45: Albânia x San Marino
  • 15h45: Belarus x Finlândia
  • 15h45: Estônia x Islândia
  • 15h45: Luxemburgo x Bulgária
  • 15h45: Moldávia x Eslováquia
  • 15h45: Croácia x Espanha
  • 15h45: Inglaterra x Tchéquia
  • 15h45: Escócia x Eslovênia
  • 15h45: Suíça x Macedônia do Norte

Eliminatórias da Copa Africana de Nações

  • 16h: Angola x Malawi

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.