Austrália x Brasil ao vivo: onde assistir, horário e informações do amistoso internacional
Seleção Brasileira inicia novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti em amistoso contra a Austrália; confira os principais detalhes
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Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. O amistoso marca o primeiro compromisso da Seleção Brasileira na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo de 2026.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia oficialmente o planejamento para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A comissão técnica utiliza a excursão pela Ásia e Oceania para testar jogadores e iniciar a renovação do elenco.
Depois do primeiro encontro com os australianos, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos na excursão: novamente contra a Austrália, em 29 de setembro, e diante da Índia, em 3 de outubro.
Como chegam as equipes
Brasil
A Seleção Brasileira chega ao amistoso com novidades no elenco. Entre os convocados estão jogadores jovens como Jair, Rayan, Vitor Reis, Gabriel Bontempo, Pedro Mourisco e Bidon, além de nomes já consolidados no futebol internacional, como Vinicius Júnior, Endrick, Marquinhos, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli.
O zagueiro Jair recebe sua primeira convocação para a equipe principal. Mauro Júnior também aparece entre as novidades, enquanto Estêvão retorna ao grupo após ficar fora da Copa do Mundo por causa de lesão.
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O lateral-direito Wesley foi cortado por conta de uma nova lesão e acabou substituído por Vanderson. A logística da viagem fez com que os jogadores se apresentassem de maneira escalonada, reduzindo o tempo de trabalho com o grupo completo antes da estreia.
Austrália
A Austrália será o primeiro adversário do Brasil neste novo ciclo. A equipe australiana participou da Copa do Mundo de 2026 e avançou na fase de grupos antes de ser eliminada na segunda etapa do mata-mata.
O confronto também será o primeiro de dois encontros entre as seleções nesta Data Fifa. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar no dia 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Retrospecto entre as seleções
Brasil e Austrália já se enfrentaram oito vezes na história entre as seleções principais. O retrospecto registra seis vitórias brasileiras, um empate e uma vitória australiana.
A Seleção Brasileira marcou 21 gols nesses confrontos e sofreu apenas um. O último encontro aconteceu em 13 de junho de 2017, quando o Brasil venceu por 4 a 0, em Melbourne.
Naquela partida, Diego Souza marcou duas vezes, além dos gols de Thiago Silva e Taison. O atacante brasileiro abriu o placar com apenas dez segundos de jogo.
Próximos jogos do Brasil
A excursão brasileira pela Ásia e Oceania terá três partidas durante a Data Fifa.
- Austrália x Brasil: 25 de setembro, às 7h, em Townsville
- Austrália x Brasil: 29 de setembro, às 7h, em Brisbane
- Índia x Brasil: 3 de outubro, em Calcutá
Onde assistir Austrália x Brasil ao vivo
Austrália x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na tv aberta, SporTV, na tv fechada, e ge tv,
Ficha técnica
- Jogo: Austrália x Brasil
- Competição: Amistoso internacional
- Data: 25 de setembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 7h (de Brasília)
- Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
- Transmissão: TV Globo, SporTV e ge tv