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Selecao brasileira | Notícia

Arthur Elias convoca Seleção Feminina para amistosos contra a Argentina

Um dos jogos do Brasil acontecerá no dia 13 de outubro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Por Davi Saboya Publicado em 22/09/2026 às 21:10
Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina
Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina - Lívia Villas Boas/CBF

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O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira (22), a lista de jogadoras convocadas para os próximos compromissos da Seleção Brasileira Feminina em outubro. O Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos disputados em solo nacional: o primeiro no dia 10, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo no dia 13, na Arena Pernambuco. Para esta Data Fifa, o treinador chamou 28 atletas, um número superior ao habitual.

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Entre as novidades e definições da lista, a principal ausência é a da craque Marta. Recuperando-se recentemente de lesão e tendo participado apenas dos dois últimos jogos do Orlando Pride saindo do banco de reservas, a atacante ficou fora da relação.

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A divulgação da convocação ocorreu logo após o encerramento das semifinais do Brasileirão Feminino A1, etapa decisiva que foi acompanhada de perto pela comissão técnica da Seleção para avaliar o desempenho das atletas em reta final de temporada.

Convocação da Seleção Brasileira Feminina

Goleiras

  • Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo)

Defensoras

  • Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América, México), Tarciane (Lyon, França), Mariza (Tigres, México) e Tayla (São Paulo)

Laterais

  • Bela (PSG, França), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham, Estados Unidos) e Tamara Bolt (Washington Spirit, Estados Unidos)

Meio-Campistas

  • Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride, Estados Unidos), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica, Portugal)

Atacantes

  • Kerolin (Barcelona), Priscila (América, México), Gio Garbelini (Atlético de Madrid, Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América, México), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City, Estados Unidos), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid, Espanha).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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