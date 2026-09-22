Arthur Elias convoca Seleção Feminina para amistosos contra a Argentina

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Um dos jogos do Brasil acontecerá no dia 13 de outubro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

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O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira (22), a lista de jogadoras convocadas para os próximos compromissos da Seleção Brasileira Feminina em outubro. O Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos disputados em solo nacional: o primeiro no dia 10, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo no dia 13, na Arena Pernambuco. Para esta Data Fifa, o treinador chamou 28 atletas, um número superior ao habitual.

Entre as novidades e definições da lista, a principal ausência é a da craque Marta. Recuperando-se recentemente de lesão e tendo participado apenas dos dois últimos jogos do Orlando Pride saindo do banco de reservas, a atacante ficou fora da relação.

A divulgação da convocação ocorreu logo após o encerramento das semifinais do Brasileirão Feminino A1, etapa decisiva que foi acompanhada de perto pela comissão técnica da Seleção para avaliar o desempenho das atletas em reta final de temporada.

Convocação da Seleção Brasileira Feminina

Goleiras

Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo)

Defensoras

Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América, México), Tarciane (Lyon, França), Mariza (Tigres, México) e Tayla (São Paulo)

Laterais

Bela (PSG, França), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham, Estados Unidos) e Tamara Bolt (Washington Spirit, Estados Unidos)

Meio-Campistas

Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride, Estados Unidos), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica, Portugal)

Atacantes