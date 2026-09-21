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Brasil x Canadá ao vivo: onde assistir e informações pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17

Seleção Brasileira estreia contra os canadenses em competição que serve como preparação para a Copa do Mundo Sub-17; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 21/09/2026 às 13:52
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17 - Guilherme Drovas/ Staff Images/ CBF

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Brasil e Canadá se enfrentam nesta quinta-feira (24), pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17. A partida será disputada no Centro Desportivo Colovray, em Nyon, na Suíça, e marca a estreia das duas seleções na competição.

O torneio reúne oito seleções de cinco confederações continentais e faz parte do programa de desenvolvimento UEFA Together. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Canadá, Espanha e Costa do Marfim.

A competição também representa uma etapa importante de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. A equipe comandada por Patetuci chega à Suíça depois de vencer os quatro amistosos preparatórios disputados contra Estados Unidos e Venezuela.

Brasil chega bem para o torneio

A Seleção Brasileira chega à estreia com 100% de aproveitamento nos últimos quatro amistosos. Em junho, venceu os Estados Unidos por 4 a 0 e 1 a 0. Em agosto, superou a Venezuela por 2 a 1 e 3 a 0.

Com jogadores nascidos a partir de 2009, o grupo utiliza o torneio na Suíça como parte da preparação para a Copa do Mundo Sub-17. A comissão técnica também aproveita a competição para avaliar atletas e testar diferentes formações antes da definição do grupo para o Mundial.

O técnico Patetuci convocou 22 jogadores para a disputa na Europa.

 

Próximos jogos do Brasil

Depois da estreia contra o Canadá, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos na fase de grupos.

  • Brasil x Canadá: 24 de setembro (quinta-feira)
  • Brasil x Espanha: 27 de setembro (domingo)
  • Brasil x Costa do Marfim: 30 de setembro (quarta-feira)

A partida final e o encerramento do torneio estão previstos para 3 de outubro.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Canadá terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv, plataforma de streaming da entidade, e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.

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Convocados do Brasil

  • Goleiros: Arthur Sehn (Athletico-PR) e Arthur do Vale (Santos).
  • Laterais: Arthur Monteiro (Athletico-PR), Marcos Pesseti (Athletico-PR), Richard Wendel (Fluminense) e Samuel Almeida (Atlético-MG).
  • Zagueiros: Breno Sales (Vasco da Gama), David Brendo (Grêmio), Murilo Camargo (Athletico-PR) e Talles Beni (Red Bull Bragantino).
  • Meio-campistas: Arthur Gomide (Atlético-MG), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Gabriel Justen (Fluminense), Leonardo Cerci (Athletico-PR) e Lucca Caramico (Corinthians).
  • Atacantes: Bryan Lima (Athletico-PR), João França (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Kauê Furquim (Bahia), Lucas Emanuel (Botafogo) e Rodrigo Junior (Vasco da Gama).

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x Canadá
  • Competição: Torneio da Amizade da UEFA Sub-17 — fase de grupos
  • Grupo: B
  • Data: 24 de setembro de 2026 (quinta-feira)
  • Local: Centro Desportivo Colovray, Nyon, Suíça
  • Transmissão: UEFA.tv e canal oficial da UEFA no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.