Brasil x Canadá ao vivo: onde assistir e informações pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção Brasileira estreia contra os canadenses em competição que serve como preparação para a Copa do Mundo Sub-17; saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Canadá se enfrentam nesta quinta-feira (24), pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17. A partida será disputada no Centro Desportivo Colovray, em Nyon, na Suíça, e marca a estreia das duas seleções na competição.

O torneio reúne oito seleções de cinco confederações continentais e faz parte do programa de desenvolvimento UEFA Together. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Canadá, Espanha e Costa do Marfim.

A competição também representa uma etapa importante de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. A equipe comandada por Patetuci chega à Suíça depois de vencer os quatro amistosos preparatórios disputados contra Estados Unidos e Venezuela.

Brasil chega bem para o torneio

A Seleção Brasileira chega à estreia com 100% de aproveitamento nos últimos quatro amistosos. Em junho, venceu os Estados Unidos por 4 a 0 e 1 a 0. Em agosto, superou a Venezuela por 2 a 1 e 3 a 0.

Com jogadores nascidos a partir de 2009, o grupo utiliza o torneio na Suíça como parte da preparação para a Copa do Mundo Sub-17. A comissão técnica também aproveita a competição para avaliar atletas e testar diferentes formações antes da definição do grupo para o Mundial.

O técnico Patetuci convocou 22 jogadores para a disputa na Europa.

Próximos jogos do Brasil

Depois da estreia contra o Canadá, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos na fase de grupos.

Brasil x Canadá: 24 de setembro (quinta-feira)

24 de setembro (quinta-feira) Brasil x Espanha: 27 de setembro (domingo)

27 de setembro (domingo) Brasil x Costa do Marfim: 30 de setembro (quarta-feira)

A partida final e o encerramento do torneio estão previstos para 3 de outubro.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Canadá terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv, plataforma de streaming da entidade, e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.

Convocados do Brasil

Goleiros: Arthur Sehn (Athletico-PR) e Arthur do Vale (Santos).

Arthur Sehn (Athletico-PR) e Arthur do Vale (Santos). Laterais: Arthur Monteiro (Athletico-PR), Marcos Pesseti (Athletico-PR), Richard Wendel (Fluminense) e Samuel Almeida (Atlético-MG).

Arthur Monteiro (Athletico-PR), Marcos Pesseti (Athletico-PR), Richard Wendel (Fluminense) e Samuel Almeida (Atlético-MG). Zagueiros: Breno Sales (Vasco da Gama), David Brendo (Grêmio), Murilo Camargo (Athletico-PR) e Talles Beni (Red Bull Bragantino).

Breno Sales (Vasco da Gama), David Brendo (Grêmio), Murilo Camargo (Athletico-PR) e Talles Beni (Red Bull Bragantino). Meio-campistas: Arthur Gomide (Atlético-MG), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Gabriel Justen (Fluminense), Leonardo Cerci (Athletico-PR) e Lucca Caramico (Corinthians).

Arthur Gomide (Atlético-MG), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Gabriel Justen (Fluminense), Leonardo Cerci (Athletico-PR) e Lucca Caramico (Corinthians). Atacantes: Bryan Lima (Athletico-PR), João França (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Kauê Furquim (Bahia), Lucas Emanuel (Botafogo) e Rodrigo Junior (Vasco da Gama).

Ficha técnica