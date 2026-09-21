Brasil x Canadá ao vivo: onde assistir e informações pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17
Seleção Brasileira estreia contra os canadenses em competição que serve como preparação para a Copa do Mundo Sub-17; saiba mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Canadá se enfrentam nesta quinta-feira (24), pelo Torneio da Amizade da UEFA Sub-17. A partida será disputada no Centro Desportivo Colovray, em Nyon, na Suíça, e marca a estreia das duas seleções na competição.
O torneio reúne oito seleções de cinco confederações continentais e faz parte do programa de desenvolvimento UEFA Together. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Canadá, Espanha e Costa do Marfim.
A competição também representa uma etapa importante de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. A equipe comandada por Patetuci chega à Suíça depois de vencer os quatro amistosos preparatórios disputados contra Estados Unidos e Venezuela.
Brasil chega bem para o torneio
A Seleção Brasileira chega à estreia com 100% de aproveitamento nos últimos quatro amistosos. Em junho, venceu os Estados Unidos por 4 a 0 e 1 a 0. Em agosto, superou a Venezuela por 2 a 1 e 3 a 0.
Com jogadores nascidos a partir de 2009, o grupo utiliza o torneio na Suíça como parte da preparação para a Copa do Mundo Sub-17. A comissão técnica também aproveita a competição para avaliar atletas e testar diferentes formações antes da definição do grupo para o Mundial.
O técnico Patetuci convocou 22 jogadores para a disputa na Europa.
Próximos jogos do Brasil
Depois da estreia contra o Canadá, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos na fase de grupos.
- Brasil x Canadá: 24 de setembro (quinta-feira)
- Brasil x Espanha: 27 de setembro (domingo)
- Brasil x Costa do Marfim: 30 de setembro (quarta-feira)
A partida final e o encerramento do torneio estão previstos para 3 de outubro.
Onde assistir ao vivo
Brasil x Canadá terá transmissão ao vivo e gratuita pela UEFA.tv, plataforma de streaming da entidade, e pelo canal oficial da UEFA no YouTube.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Convocados do Brasil
- Goleiros: Arthur Sehn (Athletico-PR) e Arthur do Vale (Santos).
- Laterais: Arthur Monteiro (Athletico-PR), Marcos Pesseti (Athletico-PR), Richard Wendel (Fluminense) e Samuel Almeida (Atlético-MG).
- Zagueiros: Breno Sales (Vasco da Gama), David Brendo (Grêmio), Murilo Camargo (Athletico-PR) e Talles Beni (Red Bull Bragantino).
- Meio-campistas: Arthur Gomide (Atlético-MG), Eduardo Conceição (Palmeiras), Eduardo Pape (Cruzeiro), Gabriel Justen (Fluminense), Leonardo Cerci (Athletico-PR) e Lucca Caramico (Corinthians).
- Atacantes: Bryan Lima (Athletico-PR), João França (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Kauê Furquim (Bahia), Lucas Emanuel (Botafogo) e Rodrigo Junior (Vasco da Gama).
Ficha técnica
- Jogo: Brasil x Canadá
- Competição: Torneio da Amizade da UEFA Sub-17 — fase de grupos
- Grupo: B
- Data: 24 de setembro de 2026 (quinta-feira)
- Local: Centro Desportivo Colovray, Nyon, Suíça
- Transmissão: UEFA.tv e canal oficial da UEFA no YouTube