Brasil x Argentina em Recife e Porto Alegre: ingressos para amistoso feminino começam a ser vendidos

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O segundo amistoso entre Brasil e Argentina está marcado para terça-feira, 13 de outubro, às 20h30. A partida será disputada na Arena de Pernambuco

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Ingressos para o amistoso entre Brasil e Argentina na Arena de Pernambuco já estão à venda. O confronto será realizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, no dia 13 de outubro, às 20h30.

A partida será o segundo encontro entre as seleções femininas em uma série de dois amistosos. A comercialização começou nesta segunda-feira (21), exclusivamente pela internet, por meio do site ou aplicativo da Ticket and Go.

Para o jogo na Arena de Pernambuco, os valores variam entre R$ 20 e R$ 60, de acordo com o setor e a modalidade do ingresso.

Quanto custam os ingressos para Brasil x Argentina em Recife?

Os preços foram divididos entre os setores Leste/Oeste e Norte/Sul da Arena de Pernambuco.

Leste e Oeste: R$ 60 (inteira), R$ 45 (meia social) e R$ 30 (meia-entrada por lei);

R$ 60 (inteira), R$ 45 (meia social) e R$ 30 (meia-entrada por lei); Norte e Sul: R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social) e R$ 20 (meia-entrada por lei).

Os torcedores interessados em acompanhar o duelo precisam realizar a compra pela plataforma oficial disponibilizada para o evento.

Brasil x Argentina será em 13 de outubro na Arena de Pernambuco

O segundo amistoso entre Brasil e Argentina está marcado para terça-feira, 13 de outubro, às 20h30. A partida será disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início do jogo, permitindo o acesso antecipado dos torcedores.

Primeiro jogo será em Porto Alegre

Antes do encontro em Pernambuco, as seleções se enfrentam no sábado, 10 de outubro. O primeiro amistoso será realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h30.

No estádio gaúcho, os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 90, dependendo do setor e da modalidade. A torcida argentina terá espaço reservado no Portão 3.

Quando será a convocação do Brasil?

A lista da Seleção Brasileira feminina para os dois amistosos será anunciada pelo técnico Arthur Elias na terça-feira (22).

A convocação será realizada no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Brasil x Argentina: informações do jogo em Recife