Brasil x Argentina em Recife e Porto Alegre: ingressos para amistoso feminino começam a ser vendidos
O segundo amistoso entre Brasil e Argentina está marcado para terça-feira, 13 de outubro, às 20h30. A partida será disputada na Arena de Pernambuco
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Ingressos para o amistoso entre Brasil e Argentina na Arena de Pernambuco já estão à venda. O confronto será realizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, no dia 13 de outubro, às 20h30.
A partida será o segundo encontro entre as seleções femininas em uma série de dois amistosos. A comercialização começou nesta segunda-feira (21), exclusivamente pela internet, por meio do site ou aplicativo da Ticket and Go.
Para o jogo na Arena de Pernambuco, os valores variam entre R$ 20 e R$ 60, de acordo com o setor e a modalidade do ingresso.
Quanto custam os ingressos para Brasil x Argentina em Recife?
Os preços foram divididos entre os setores Leste/Oeste e Norte/Sul da Arena de Pernambuco.
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- Leste e Oeste: R$ 60 (inteira), R$ 45 (meia social) e R$ 30 (meia-entrada por lei);
- Norte e Sul: R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social) e R$ 20 (meia-entrada por lei).
Os torcedores interessados em acompanhar o duelo precisam realizar a compra pela plataforma oficial disponibilizada para o evento.
Brasil x Argentina será em 13 de outubro na Arena de Pernambuco
O segundo amistoso entre Brasil e Argentina está marcado para terça-feira, 13 de outubro, às 20h30. A partida será disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início do jogo, permitindo o acesso antecipado dos torcedores.
Primeiro jogo será em Porto Alegre
Antes do encontro em Pernambuco, as seleções se enfrentam no sábado, 10 de outubro. O primeiro amistoso será realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h30.
No estádio gaúcho, os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 90, dependendo do setor e da modalidade. A torcida argentina terá espaço reservado no Portão 3.
Quando será a convocação do Brasil?
A lista da Seleção Brasileira feminina para os dois amistosos será anunciada pelo técnico Arthur Elias na terça-feira (22).
A convocação será realizada no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.
Brasil x Argentina: informações do jogo em Recife
- Jogo: Brasil x Argentina
- Data: 13 de outubro
- Horário: 20h30
- Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata-PE
- Ingressos: Ticket and Go
- Abertura dos portões: 18h30
- Ingressos: entre R$ 20 e R$ 60, conforme setor e modalidade