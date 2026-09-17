Copa das Nações de Beach Soccer em Brasília: veja jogos, tabela e onde assistir
Competição conta com a participação do Brasil nos dois naipes e também serve como preparação para a Copa América de 2027; saiba mais
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A Copa das Nações de Beach Soccer reúne seleções masculina e feminina em Brasília a partir desta quinta-feira (17). Os jogos serão realizados na Arena Guariroba, em Ceilândia, no Distrito Federal, com entrada gratuita para o público.
A competição conta com a participação do Brasil nos dois naipes e também serve como preparação para a Copa América de 2027, torneio que distribuirá vagas para a Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA de 2027.
Onde será a Copa das Nações de Beach Soccer?
A Arena Guariroba, localizada em Ceilândia, será o palco de todos os confrontos. O espaço vem ganhando presença no calendário da modalidade em Brasília e recebeu, no fim de semana anterior, a Supercopa do Brasil de Beach Soccer.
As delegações chegaram à capital federal em 13 de setembro e iniciaram os treinamentos integrados na arena no dia 15. A programação competitiva será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro.
A entrada é gratuita em todos os dias de jogos, permitindo que os torcedores acompanhem as partidas diretamente da Arena Guariroba.
Quais seleções participam da competição?
No torneio masculino, quatro seleções nacionais disputam o título: Brasil, Colômbia, El Salvador e Peru. O Brasil chega como atual campeão mundial e dono de sete títulos da Copa do Mundo da FIFA de Beach Soccer.
Já a competição feminina reúne quatro equipes: Brasil, El Salvador, Seleção de Brasília e Seleção do Espírito Santo. As duas últimas são representações estaduais convidadas para o torneio.
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Como funciona a Copa das Nações?
As competições masculina e feminina utilizam o sistema de pontos corridos em turno único. Cada equipe disputa três partidas, uma contra cada adversário.
Ao final das três rodadas, a seleção que somar mais pontos conquista o título. A programação prevê quatro partidas por dia, com alternância entre os torneios masculino e feminino.
Seleção Brasileira masculina tem mistura de experiência e juventude
O técnico Chicão Castelo Branco convocou 12 jogadores para representar o Brasil. O grupo combina oito atletas com experiência em conquistas de Copa do Mundo e quatro jogadores mais jovens, que ainda possuem poucas atuações pela seleção principal.
Goleiros
- Bobô — Sampaio Corrêa-MA
- Teleco — Botafogo-RJ
Fixos
- Antonio — Santos-SP
- Catarino — Sportivo Luqueño-PAR
- Digão — Anchieta-ES
Alas
- Benjamin Jr. — Santos-SP
- Datinha — Sampaio Corrêa-MA
- Gin — Sampaio Corrêa-MA
- Túlio Silva — ABC/Galinhos-RN
Pivôs
- Alisson — ABC/Galinhos-RN
- Edson Hulk — América-RN
- Robinho — Juventus-SC
Brasil feminino tem quatro estreantes
A seleção feminina também terá 12 jogadoras na competição. A treinadora Rose Andrade incluiu quatro atletas que ainda não haviam atuado pela seleção principal, após acompanhar o desempenho delas em campeonatos estaduais e regionais.
Goleiras
- Kylma — SandGames-POR
- Lelê Lopes — São Pedro-ES
Lelê Lopes chega à competição com o reconhecimento de ter sido eleita a melhor goleira do mundo em 2025.
Fixas
- Bárbara Colodetti — Vasco da Gama-RJ
- Jasna — Vasco da Gama-RJ
Alas
- Adriele — Kristall-RUS
- Isabelle — Ceilândia-DF
- Taii — São Pedro-ES
- Luana — SandGames-POR
- Micaela — Anchieta-ES
- Tamara — Anchieta-ES
Luana, Micaela e Tamara estão entre as quatro estreantes convocadas por Rose Andrade.
Pivôs
- Lorena — Vasco da Gama-RJ
- Renata — São Pedro-ES
Renata completa a relação de quatro jogadoras que receberam a primeira oportunidade na seleção principal nesta convocação.
Jogos da Copa das Nações de Beach Soccer
1ª rodada — sexta-feira, 18 de setembro
- 16h — El Salvador x Seleção Espírito Santo — Feminino
- 17h30 — Colômbia x El Salvador — Masculino
- 19h — Brasil x Peru — Masculino
- 20h — Brasil x Seleção Brasília — Feminino
2ª rodada — sábado, 19 de setembro
- 16h — El Salvador x Peru — Masculino
- 17h30 — Seleção Brasília x El Salvador — Feminino
- 19h — Seleção Espírito Santo x Brasil — Feminino
- 20h — Colômbia x Brasil — Masculino
3ª rodada — domingo, 20 de setembro
- 8h — Peru x Colômbia — Masculino
- 9h30 — Seleção Brasília x Seleção Espírito Santo — Feminino
- 11h — Brasil x El Salvador — Feminino
- 12h30 — Brasil x El Salvador — Masculino
Onde assistir à Copa das Nações?
As partidas da Copa das Nações de Beach Soccer terão transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão fechada, e pela geTV, na internet.
Além da transmissão, os torcedores poderão acompanhar os confrontos presencialmente na Arena Guariroba. A entrada é gratuita durante todos os dias do torneio.