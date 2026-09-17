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Copa das Nações de Beach Soccer em Brasília: veja jogos, tabela e onde assistir

Competição conta com a participação do Brasil nos dois naipes e também serve como preparação para a Copa América de 2027; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 17/09/2026 às 12:08
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer - Divulgação/ Conmebol

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A Copa das Nações de Beach Soccer reúne seleções masculina e feminina em Brasília a partir desta quinta-feira (17). Os jogos serão realizados na Arena Guariroba, em Ceilândia, no Distrito Federal, com entrada gratuita para o público.

A competição conta com a participação do Brasil nos dois naipes e também serve como preparação para a Copa América de 2027, torneio que distribuirá vagas para a Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA de 2027.

Onde será a Copa das Nações de Beach Soccer?

A Arena Guariroba, localizada em Ceilândia, será o palco de todos os confrontos. O espaço vem ganhando presença no calendário da modalidade em Brasília e recebeu, no fim de semana anterior, a Supercopa do Brasil de Beach Soccer.

As delegações chegaram à capital federal em 13 de setembro e iniciaram os treinamentos integrados na arena no dia 15. A programação competitiva será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro.

A entrada é gratuita em todos os dias de jogos, permitindo que os torcedores acompanhem as partidas diretamente da Arena Guariroba.

Quais seleções participam da competição?

No torneio masculino, quatro seleções nacionais disputam o título: Brasil, Colômbia, El Salvador e Peru. O Brasil chega como atual campeão mundial e dono de sete títulos da Copa do Mundo da FIFA de Beach Soccer.

Já a competição feminina reúne quatro equipes: Brasil, El Salvador, Seleção de Brasília e Seleção do Espírito Santo. As duas últimas são representações estaduais convidadas para o torneio.

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Como funciona a Copa das Nações?

As competições masculina e feminina utilizam o sistema de pontos corridos em turno único. Cada equipe disputa três partidas, uma contra cada adversário.

Ao final das três rodadas, a seleção que somar mais pontos conquista o título. A programação prevê quatro partidas por dia, com alternância entre os torneios masculino e feminino.

Seleção Brasileira masculina tem mistura de experiência e juventude

O técnico Chicão Castelo Branco convocou 12 jogadores para representar o Brasil. O grupo combina oito atletas com experiência em conquistas de Copa do Mundo e quatro jogadores mais jovens, que ainda possuem poucas atuações pela seleção principal.

Goleiros

  • Bobô — Sampaio Corrêa-MA
  • Teleco — Botafogo-RJ

Fixos

  • Antonio — Santos-SP
  • Catarino — Sportivo Luqueño-PAR
  • Digão — Anchieta-ES

Alas

  • Benjamin Jr. — Santos-SP
  • Datinha — Sampaio Corrêa-MA
  • Gin — Sampaio Corrêa-MA
  • Túlio Silva — ABC/Galinhos-RN

Pivôs

  • Alisson — ABC/Galinhos-RN
  • Edson Hulk — América-RN
  • Robinho — Juventus-SC

Brasil feminino tem quatro estreantes

A seleção feminina também terá 12 jogadoras na competição. A treinadora Rose Andrade incluiu quatro atletas que ainda não haviam atuado pela seleção principal, após acompanhar o desempenho delas em campeonatos estaduais e regionais.

Goleiras

  • Kylma — SandGames-POR
  • Lelê Lopes — São Pedro-ES

Lelê Lopes chega à competição com o reconhecimento de ter sido eleita a melhor goleira do mundo em 2025.

Fixas

  • Bárbara Colodetti — Vasco da Gama-RJ
  • Jasna — Vasco da Gama-RJ

Alas

  • Adriele — Kristall-RUS
  • Isabelle — Ceilândia-DF
  • Taii — São Pedro-ES
  • Luana — SandGames-POR
  • Micaela — Anchieta-ES
  • Tamara — Anchieta-ES

Luana, Micaela e Tamara estão entre as quatro estreantes convocadas por Rose Andrade.

Pivôs

  • Lorena — Vasco da Gama-RJ
  • Renata — São Pedro-ES

Renata completa a relação de quatro jogadoras que receberam a primeira oportunidade na seleção principal nesta convocação.

Jogos da Copa das Nações de Beach Soccer

1ª rodada — sexta-feira, 18 de setembro

  • 16h — El Salvador x Seleção Espírito Santo — Feminino
  • 17h30 — Colômbia x El Salvador — Masculino
  • 19h — Brasil x Peru — Masculino
  • 20h — Brasil x Seleção Brasília — Feminino

2ª rodada — sábado, 19 de setembro

  • 16h — El Salvador x Peru — Masculino
  • 17h30 — Seleção Brasília x El Salvador — Feminino
  • 19h — Seleção Espírito Santo x Brasil — Feminino
  • 20h — Colômbia x Brasil — Masculino

3ª rodada — domingo, 20 de setembro

  • 8h — Peru x Colômbia — Masculino
  • 9h30 — Seleção Brasília x Seleção Espírito Santo — Feminino
  • 11h — Brasil x El Salvador — Feminino
  • 12h30 — Brasil x El Salvador — Masculino

Onde assistir à Copa das Nações?

As partidas da Copa das Nações de Beach Soccer terão transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão fechada, e pela geTV, na internet.

Além da transmissão, os torcedores poderão acompanhar os confrontos presencialmente na Arena Guariroba. A entrada é gratuita durante todos os dias do torneio.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.