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Brasil x Espanha: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Invictas e com 100% de aproveitamento, Brasil e Espanha se enfrentam por uma vaga na semifinal do Mundial Sub-20

Por Lucas Valle Publicado em 17/09/2026 às 10:22
Seleção Brasileira Feminina Sub-20
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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Brasil e Espanha se enfrentam neste sábado (19), às 13h30 (horário de Brasília), na Arena Sosnowiec, na Polônia, pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao confronto com 100% de aproveitamento na competição. O Brasil venceu os três jogos da fase de grupos e eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final. A Espanha também está invicta e venceu todas as partidas disputadas no Mundial.

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Como chegam as equipes

Espanha

A Espanha também chega ao confronto invicta e com 100% de aproveitamento no Mundial. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com nove pontos.

As espanholas estrearam com vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria. Depois, golearam a Nova Caledônia por 11 a 0 e encerraram a primeira fase com triunfo por 3 a 1 sobre a China.

Nas oitavas de final, a Espanha enfrentou Portugal e venceu por 2 a 0, garantindo a classificação para as quartas de final.

Agora, a equipe espanhola tenta manter a campanha perfeita para eliminar o Brasil e avançar à semifinal da competição.

Brasil

O Brasil chega às quartas de final com quatro vitórias em quatro partidas disputadas. Na fase de grupos, a Seleção venceu a Tanzânia por 4 a 1, o Canadá por 3 a 0 e a Inglaterra por 2 a 1.

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Com nove pontos, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando terminou na liderança do Grupo B e avançou para o mata-mata com 100% de aproveitamento.

Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou os Estados Unidos. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a classificação foi decidida nos pênaltis. A Seleção Brasileira venceu por 5 a 4 e garantiu a vaga nas quartas.

Agora, a equipe brasileira busca mais uma vitória para avançar à semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Onde assistir Brasil x Espanha ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: CazéTV e CBF TV

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Quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20

19 de setembro (Sábado)

  • 10h: Coreia do Sul x Itália - Arena Sosnowiec
  • 13h30: Brasil x Espanha - Arena Sosnowiec

20 de setembro (Domingo)

  • 10h: vencedor de Inglaterra e Nigéria x vencedor de Polônia e Colômbia - Estádio Municipal LKS
  • 13h30: vencedor de Coreia do Norte e Japão x vencedor de França e Canadá - Estádio Municipal LKS

Prováveis escalações

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Vitorinha, Cristina, Dulce Maria, Nogueira e Gisele Vale Silva; Tainá e Brendha.

Espanha

Laia López; Noemí Bejarano, Cristóbal, Noa Jiménez e Aicha Camara; Irune Dourado e Rosalía Navarro; Marisa García, Ainoa Gómez e Daniela Agote; Elene Gurtubay

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.