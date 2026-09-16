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Seleção Brasileira Feminina confirma dois novos amistosos antes da Copa do Mundo, com jogo na Arena Pernambuco

Amarelinha terá dois amistosos contra as argentinas, incluindo partida na Arena Pernambuco, e fecha 2026 com dois jogos diante do Japão

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 9:43 | Atualizado em 16/09/2026 às 9:47
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco
Seleção Brasileira Feminina enfrenta Jamaica em amistoso na Arena de Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A Seleção Brasileira Feminina terá um compromisso especial em Pernambuco na reta final de 2026. A CBF confirmou que a Amarelinha enfrentará a Argentina no dia 13 de outubro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela Data Fifa de outubro.

Antes do duelo em solo pernambucano, o Brasil encara as argentinas no dia 10 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os dois confrontos fazem parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

A convocação para os amistosos acontecerá no dia 22 de setembro, às 15h, no auditório da CBF. Os horários das partidas e as informações sobre ingressos ainda serão divulgados pela entidade.


Quando será o jogo da Seleção Feminina em Pernambuco?

O encontro entre Brasil e Argentina acontecerá na terça-feira, 13 de outubro, na Arena Pernambuco. O estádio, localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A partida será uma nova oportunidade para a Seleção Feminina atuar diante da torcida pernambucana. Em junho de 2024, o Brasil enfrentou a Jamaica na Arena Pernambuco e venceu por 4 a 0, diante de 33,7 mil torcedores.

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Na próxima edição da Copa do Mundo, a Arena Pernambuco receberá sete partidas, sendo seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

Brasil x Argentina

  • Data: 13 de outubro de 2026
  • Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
  • Horário: ainda não divulgado

Argentina x Brasil

  • Data: 10 de outubro de 2026
  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Horário: ainda não divulgado

Quando será a convocação da Seleção Feminina?

Arthur Elias anunciará as jogadoras convocadas para a Data Fifa de outubro no dia 22 de setembro, às 15h, no auditório da CBF.

O período de preparação será realizado entre os dias 5 e 13 de outubro, encerrando com o duelo diante da Argentina na Arena Pernambuco.

A sequência de amistosos será mais uma etapa do planejamento da comissão técnica para a Copa do Mundo de 2027. O treinador terá os confrontos para observar atletas e fazer os últimos ajustes na formação da equipe.

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Brasil terá dois amistosos contra o Japão

Depois dos dois compromissos diante da Argentina, a Seleção Feminina ainda terá mais uma Data Fifa em 2026. Em novembro e dezembro, o Brasil viajará ao Japão para enfrentar as donas da casa em duas oportunidades.

O primeiro confronto será no dia 29 de novembro, no Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. As equipes voltarão a se enfrentar no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

Será a primeira vez que Brasil e Japão se enfrentarão em território japonês.

Japão x Brasil

  • Data: 29 de novembro de 2026
  • Local: Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima
  • Horário: ainda não divulgado

Japão x Brasil

  • Data: 5 de dezembro de 2026
  • Local: JFE Harenokuni Stadium, em Okayama
  • Horário: ainda não divulgado

O Japão é um adversário conhecido de Arthur Elias. Desde que assumiu a Seleção, o treinador enfrentou as japonesas seis vezes, com três vitórias do Brasil, um empate e duas derrotas.

Caminho até a Copa do Mundo de 2027

Após o encerramento da temporada de 2026, a Seleção Feminina ainda terá duas Datas Fifa antes da Copa do Mundo.

A primeira está prevista para o período entre 26 de fevereiro e 6 de março de 2027, quando o Brasil poderá disputar até três amistosos. A segunda acontecerá entre 13 e 24 de abril, também com possibilidade de até três partidas.

A convocação para o Mundial está prevista para maio de 2027. Depois, as jogadoras ficarão concentradas na Granja Comary entre 1º e 12 de junho, antes do último amistoso, marcado para 13 de junho.

A Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Oito cidades receberão partidas, incluindo Recife, que terá a Arena Pernambuco como uma das sedes da competição.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.