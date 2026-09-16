Resultado Brasil x Estados Unidos pelas oitavas de final: acompanhe o placar atualizado da Copa do Mundo Sub-20
Seleção Brasileira enfrenta as americanas nesta quarta-feira (16), na Arena Katowice, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial Feminino
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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida acontece na Arena Katowice, na Polônia.
A Seleção Brasileira chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento. O time terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com nove pontos conquistados em três partidas.
Placar de Brasil x Estados Unidos ao vivo
- Brasil 1 x 1 Estados Unidos
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O Brasil tenta abrir vantagem diante dos Estados Unidos para avançar às quartas de final do Mundial. Até o momento, as equipes não balançaram as redes na primeira etapa.
Como o Brasil chega às oitavas?
A equipe brasileira venceu os três jogos da primeira fase. Na estreia, derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Depois, superou o Canadá por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.
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Com nove pontos, o Brasil terminou na primeira colocação do Grupo B e avançou para o mata-mata como líder da chave.
Como chegam os Estados Unidos?
Os Estados Unidos avançaram às oitavas como um dos melhores terceiros colocados. A equipe terminou o Grupo D com quatro pontos.
As americanas estrearam com empate em 2 a 2 contra o Japão e depois perderam para a Itália por 2 a 1. Na última rodada, reagiram com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a classificação.
Onde assistir a Brasil x Estados Unidos?
A partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 tem transmissão ao vivo pela internet.
- CazéTV: YouTube
- CBF TV: YouTube
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