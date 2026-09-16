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Selecao brasileira |

Resultado Brasil x Estados Unidos pelas oitavas de final: acompanhe o placar atualizado da Copa do Mundo Sub-20

Seleção Brasileira enfrenta as americanas nesta quarta-feira (16), na Arena Katowice, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial Feminino

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 10:17 | Atualizado em 16/09/2026 às 11:25
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina sub-20
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida acontece na Arena Katowice, na Polônia.

A Seleção Brasileira chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento. O time terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com nove pontos conquistados em três partidas.

Placar de Brasil x Estados Unidos ao vivo

O Brasil tenta abrir vantagem diante dos Estados Unidos para avançar às quartas de final do Mundial. Até o momento, as equipes não balançaram as redes na primeira etapa.

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Como o Brasil chega às oitavas?

A equipe brasileira venceu os três jogos da primeira fase. Na estreia, derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Depois, superou o Canadá por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

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Com nove pontos, o Brasil terminou na primeira colocação do Grupo B e avançou para o mata-mata como líder da chave.

Como chegam os Estados Unidos?

Os Estados Unidos avançaram às oitavas como um dos melhores terceiros colocados. A equipe terminou o Grupo D com quatro pontos.

As americanas estrearam com empate em 2 a 2 contra o Japão e depois perderam para a Itália por 2 a 1. Na última rodada, reagiram com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a classificação.

Onde assistir a Brasil x Estados Unidos?

A partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 tem transmissão ao vivo pela internet.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.