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Chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20: veja resultados e próximos jogos

Seleção Brasileira enfrenta as americanas nesta quarta-feira (16), na Arena Katowice, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial Feminino

Por Thiago Seabra Publicado em 16/09/2026 às 10:30 | Atualizado em 16/09/2026 às 10:31
Seleção Brasileira Feminina Sub-20
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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A Copa do Mundo Feminina Sub-20 entrou na fase de mata-mata, com as oitavas de final definindo o caminho das seleções até a decisão do torneio. O Brasil está entre as equipes classificadas e enfrenta os Estados Unidos nesta quarta-feira (16), pela primeira rodada eliminatória.

As oitavas de final começaram nesta quarta-feira e seguem até quinta-feira (17). Na sequência, as quartas de final serão disputadas nos dias 19 e 20 de setembro, enquanto as semifinais estão marcadas para 23 de setembro.

Brasil x Estados Unidos pelas oitavas de final

O Brasil segue empatando em 0 a 0 com os Estados Unidos na primeira etapa do confronto disputado na Arena Katowice. A partida vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Antes do duelo, a seleção brasileira havia vencido os três compromissos da fase de grupos. Na estreia, derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Depois, venceu o Canadá por 3 a 0 e fechou a primeira fase com triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

Com nove pontos conquistados, o Brasil terminou na liderança do Grupo B e avançou para o mata-mata.

O vencedor de Brasil x Estados Unidos enfrentará, nas quartas de final, quem avançar do confronto entre Espanha e Portugal.

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Chaveamento das oitavas de final

  • 16/09, quarta-feira, 10h — Argentina x Coreia do Sul — ArcelorMittal Park
  • 16/09, quarta-feira, 10h — Brasil x Estados Unidos — Arena Katowice
  • 16/09, quarta-feira, 13h30 — Itália x China — ArcelorMittal Park
  • 16/09, quarta-feira, 13h30 — Espanha x Portugal — Arena Katowice
  • 17/09, quinta-feira, 10h — França x Canadá — W?adys?aw Król
  • 17/09, quinta-feira, 10h — Inglaterra x Nigéria — Bielsko-Biala
  • 17/09, quinta-feira, 13h30 — Coreia do Norte x Japão — W?adys?aw Król
  • 17/09, quinta-feira, 13h30 — Polônia x Colômbia — Bielsko-Biala

Quartas de final: veja o caminho do torneio

Os quatro confrontos das quartas de final estão programados para os dias 19 e 20 de setembro. O Brasil, caso elimine os Estados Unidos, ficará no segundo duelo da fase.

  • Quartas 1 — 19/09, sábado, 10h — Argentina ou Coreia do Sul x Itália ou China — ArcelorMittal Park
  • Quartas 2 — 19/09, sábado, 13h30Brasil ou Estados Unidos x Espanha ou Portugal — ArcelorMittal Park
  • Quartas 3 — 20/09, domingo, 13h30 — Coreia do Norte ou Japão x França ou Canadá — W?adys?aw Król
  • Quartas 4 — 20/09, domingo, 10h — Inglaterra ou Nigéria x Polônia ou Colômbia — W?adys?aw Król

Semifinais da Copa do Mundo Sub-20

As semifinais serão realizadas na quarta-feira, 23 de setembro, no estádio W?adys?aw Król. Os vencedores das quartas de final se enfrentam em dois jogos.

  • 23/09, quarta-feira, 10h — Vencedor das Quartas 1 x Vencedor das Quartas 2 — W?adys?aw Król
  • 23/09, quarta-feira, 13h30 — Vencedor das Quartas 3 x Vencedor das Quartas 4 — W?adys?aw Król

Disputa pelo terceiro lugar e final

Disputa do 3º lugar

  • 26/09, sábado, 13h — Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 — W?adys?aw Król

Final

  • 27/09, domingo, 13h — Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 — W?adys?aw Król

Chave do Brasil até a final

Se avançar diante dos Estados Unidos, o Brasil terá pela frente o vencedor de Espanha x Portugal nas quartas de final. Caso chegue à semifinal, a seleção brasileira enfrentará o vencedor do outro confronto formado por Argentina ou Coreia do Sul contra Itália ou China.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.