Martinelli, do Fluminense, é convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
Meio-campista foi chamado para substituir João Pedro, do Chelsea, que foi cortado por lesão; jogador do Fluminense soma 37 partidas na temporada
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O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (16) o meio-campista Martinelli, do Fluminense, para os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia. O jogador foi chamado para ocupar a vaga de João Pedro, do Chelsea, que precisou ser cortado da lista por conta de uma lesão.
Martinelli já vinha sendo acompanhado pela comissão técnica da Seleção e passa a integrar o grupo que disputará os primeiros compromissos do novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026. Na convocação original, anunciada por Ancelotti no dia 9 de setembro, João Pedro havia sido incluído entre os atacantes.
Martinelli ganha oportunidade na Seleção
Aos 24 anos, Martinelli vive mais uma temporada com participações cruciais pelo Fluminense. Em 2026, o meio-campista já disputou 37 partidas oficiais pelo clube, com um gol marcado e quatro assistências, considerando Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.
No Campeonato Brasileiro, o jogador participou de 19 partidas e soma duas assistências. Na Libertadores, foram sete jogos e uma assistência. Já na Copa do Brasil, marcou um gol em três aparições.
O Fluminense ocupa atualmente a quinta colocação da Série A, com 45 pontos.
Brasil terá três amistosos
Com a convocação de Martinelli, a Seleção Brasileira terá três compromissos nesta Data FIFA. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, antes de encarar a Índia, em 3 de outubro.
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O primeiro confronto será no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no dia 25, às 7h (de Brasília). Quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.
Por fim, o Brasil terá pela frente a Índia no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros
- Hugo Souza - Corinthians
- Pedro Morisco - Coritiba
- Otávio - Cruzeiro
Defensores
- Arthur Dias - Athletico-PR
- Douglas Santos - Zenit
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Jair - Nottingham Forest
- Marquinhos - PSG
- Matheuzinho - Corinthians
- Mauro Júnior - PSV
- Victor Reis - Manchester City
- Wesley - Roma
Meio-campistas
- Andrey Santos - Manchester United
- Breno Bidon - Corinthians
- Bruno Guimarães - Arsenal
- Danilo - Botafogo
- Douglas Luiz - Juventus
- Gabriel Bontempo - Santos
- Martinelli - Fluminense
Atacantes
- Endrick - Real Madrid
- Estevão - Chelsea
- Pedro - Flamengo
- Raphinha - Barcelona
- Rayan - Bournemouth
- Samuel Lino - Flamengo
- Vini Jr. - Real Madrid
Veja as datas dos próximos jogos do Brasil
Austrália x Brasil
- Data: 25 de setembro de 2026
- Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália
Austrália x Brasil
- Data: 29 de setembro de 2026
- Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália
Índia x Brasil
- Data: 3 de outubro de 2026
- Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia
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