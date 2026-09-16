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Selecao brasileira |

Martinelli, do Fluminense, é convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Meio-campista foi chamado para substituir João Pedro, do Chelsea, que foi cortado por lesão; jogador do Fluminense soma 37 partidas na temporada

Por Lucas Valle Publicado em 16/09/2026 às 13:42 | Atualizado em 16/09/2026 às 13:49
Martinelli, meia do Fluminense
Martinelli, meia do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

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O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (16) o meio-campista Martinelli, do Fluminense, para os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia. O jogador foi chamado para ocupar a vaga de João Pedro, do Chelsea, que precisou ser cortado da lista por conta de uma lesão.

Martinelli já vinha sendo acompanhado pela comissão técnica da Seleção e passa a integrar o grupo que disputará os primeiros compromissos do novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026. Na convocação original, anunciada por Ancelotti no dia 9 de setembro, João Pedro havia sido incluído entre os atacantes.

Martinelli ganha oportunidade na Seleção

Aos 24 anos, Martinelli vive mais uma temporada com participações cruciais pelo Fluminense. Em 2026, o meio-campista já disputou 37 partidas oficiais pelo clube, com um gol marcado e quatro assistências, considerando Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, o jogador participou de 19 partidas e soma duas assistências. Na Libertadores, foram sete jogos e uma assistência. Já na Copa do Brasil, marcou um gol em três aparições.

O Fluminense ocupa atualmente a quinta colocação da Série A, com 45 pontos.

Brasil terá três amistosos

Com a convocação de Martinelli, a Seleção Brasileira terá três compromissos nesta Data FIFA. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, antes de encarar a Índia, em 3 de outubro.

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O primeiro confronto será no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no dia 25, às 7h (de Brasília). Quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

Por fim, o Brasil terá pela frente a Índia no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Hugo Souza - Corinthians
  • Pedro Morisco - Coritiba
  • Otávio - Cruzeiro

Defensores

  • Arthur Dias - Athletico-PR
  • Douglas Santos - Zenit
  • Gabriel Magalhães - Arsenal
  • Jair - Nottingham Forest
  • Marquinhos - PSG
  • Matheuzinho - Corinthians
  • Mauro Júnior - PSV
  • Victor Reis - Manchester City
  • Wesley - Roma

Meio-campistas

  • Andrey Santos - Manchester United
  • Breno Bidon - Corinthians
  • Bruno Guimarães - Arsenal
  • Danilo - Botafogo
  • Douglas Luiz - Juventus
  • Gabriel Bontempo - Santos
  • Martinelli - Fluminense

Atacantes

  • Endrick - Real Madrid
  • Estevão - Chelsea
  • Pedro - Flamengo
  • Raphinha - Barcelona
  • Rayan - Bournemouth
  • Samuel Lino - Flamengo
  • Vini Jr. - Real Madrid

 
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Austrália x Brasil

  • Data: 25 de setembro de 2026
  • Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália

Austrália x Brasil

  • Data: 29 de setembro de 2026
  • Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália

Índia x Brasil

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.