Brasil x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Seleção Brasileira terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e agora enfrenta as americanas por uma vaga nas quartas de final
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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
A Seleção Brasileira chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento. O Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos, após vencer Tanzânia, Canadá e Inglaterra.
Os Estados Unidos avançaram como um dos melhores terceiros colocados. As americanas terminaram o Grupo D com quatro pontos. Na última rodada, golearam a Nova Zelândia por 9 a 0 e confirmaram a classificação para as oitavas de final.
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Como chegam as equipes
Estados Unidos
Os Estados Unidos terminaram a fase de grupos na terceira colocação do Grupo D, com quatro pontos. A equipe começou a competição com um empate por 2 a 2 diante do Japão.
Na segunda rodada, as americanas foram derrotadas pela Itália por 2 a 1. No último jogo da fase de grupos, porém, reagiram com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a classificação para o mata-mata.
Brasil
O Brasil chega às oitavas de final com três vitórias em três partidas. A Seleção estreou com uma vitória por 4 a 1 sobre a Tanzânia, depois bateu o Canadá por 3 a 0 e encerrou a primeira fase com triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra.
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Com nove pontos, a equipe brasileira terminou na liderança do Grupo B e avançou com a melhor campanha da chave.
Agora, o Brasil busca mais uma vitória para garantir a classificação às quartas de final da competição.
Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: CazéTV, CBF TV
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Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20
16 de setembro (quarta-feira)
- 10h: Argentina x República da Coreia
- 10h: Brasil x Estados Unidos
- 13h30: Itália x 3º colocado do Grupo B/E/F
- 13h30: Espanha x China
17 de setembro (quinta-feira)
- 10h: França x 3º colocado do Grupo A/B/F
- 10h: Inglaterra x 2º colocado do Grupo F
- 13h30: Coreia do Norte x Japão
- 13h30: Polônia x 3º colocado do Grupo C/D/E
Prováveis escalações
Brasil (Técnica: Camilla Orlando)
Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Vitorinha, Cristina, Dulce Maria, Nogueira e Gisele Vale Silva; Tainá e Brendha.
Estados Unidos (Técnica: Vichy Jepson)
Birkel; Munson, Bard, Boamah e Johnson; Y-Lan Nguyen, Kennedy Fuller e Linda Ullmark; Emeri Adames, Micayla Johnson e Alex Buck
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