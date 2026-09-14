fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

Seleção Brasileira terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e agora enfrenta as americanas por uma vaga nas quartas de final

Por Lucas Valle Publicado em 14/09/2026 às 11:27
Seleção Brasileira Feminina Sub-20
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 10h (horário de Brasília), na Arena Katowice, na Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento. O Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos, após vencer Tanzânia, Canadá e Inglaterra.

Os Estados Unidos avançaram como um dos melhores terceiros colocados. As americanas terminaram o Grupo D com quatro pontos. Na última rodada, golearam a Nova Zelândia por 9 a 0 e confirmaram a classificação para as oitavas de final.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!


Como chegam as equipes

Estados Unidos

Os Estados Unidos terminaram a fase de grupos na terceira colocação do Grupo D, com quatro pontos. A equipe começou a competição com um empate por 2 a 2 diante do Japão.

Na segunda rodada, as americanas foram derrotadas pela Itália por 2 a 1. No último jogo da fase de grupos, porém, reagiram com uma goleada por 9 a 0 sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a classificação para o mata-mata.

Brasil

O Brasil chega às oitavas de final com três vitórias em três partidas. A Seleção estreou com uma vitória por 4 a 1 sobre a Tanzânia, depois bateu o Canadá por 3 a 0 e encerrou a primeira fase com triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com nove pontos, a equipe brasileira terminou na liderança do Grupo B e avançou com a melhor campanha da chave.

Agora, o Brasil busca mais uma vitória para garantir a classificação às quartas de final da competição.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • YouTube: CazéTV, CBF TV

Leia Também

Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20

16 de setembro (quarta-feira)

  • 10h: Argentina x República da Coreia
  • 10h: Brasil x Estados Unidos
  • 13h30: Itália x 3º colocado do Grupo B/E/F
  • 13h30: Espanha x China

17 de setembro (quinta-feira)

  • 10h: França x 3º colocado do Grupo A/B/F
  • 10h: Inglaterra x 2º colocado do Grupo F
  • 13h30: Coreia do Norte x Japão
  • 13h30: Polônia x 3º colocado do Grupo C/D/E

Prováveis escalações

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Vitorinha, Cristina, Dulce Maria, Nogueira e Gisele Vale Silva; Tainá e Brendha.

Estados Unidos (Técnica: Vichy Jepson)

Birkel; Munson, Bard, Boamah e Johnson; Y-Lan Nguyen, Kennedy Fuller e Linda Ullmark; Emeri Adames, Micayla Johnson e Alex Buck

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

MEC aprova regras para as férias escolares na Copa do Mundo Feminina
CALENDÁRIO

MEC aprova regras para as férias escolares na Copa do Mundo Feminina
Chaveamento do Mundial Feminino Sub-20: veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas
FUTEBOL FEMININO

Chaveamento do Mundial Feminino Sub-20: veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.