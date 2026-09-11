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Grand Slam de judô de Budapeste 2026: onde assistir, horários e programação

Competição reúne 17 brasileiros na Hungria entre esta sexta-feira (11) e domingo (13), com transmissão das eliminatórias e disputas por medalhas

Por Lucas Valle Publicado em 11/09/2026 às 11:09
Rafael Macedo, judoca medalhista Olímpico Paris 2024
Rafael Macedo, judoca medalhista Olímpico Paris 2024 - Divulgação/CBJ

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O Grand Slam de judô de Budapeste 2026 começa nesta sexta-feira (11), na Hungria, e contará com a participação de 17 atletas brasileiros. A competição será realizada até domingo (13), na Papp László Budapest Sportaréna, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

O torneio é a última etapa de Grand Slam do Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial de Judô, que será disputado entre os dias 4 e 11 de outubro, em Baku, no Azerbaijão.


Quando será o Grand Slam de judô de Budapeste?

A competição acontece entre os dias 11 e 13 de setembro de 2026, na Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Ao todo, o Brasil terá 17 representantes, sendo nove no masculino e oito no feminino, distribuídos por 12 categorias de peso.

Onde assistir ao Grand Slam de judô de Budapeste 2026?

O Grand Slam de Budapeste terá transmissão ao vivo durante os três dias de competição.

Todos os horários são de Brasília.

Brasileiros no Grand Slam de Budapeste

Sexta-feira (11)

As disputas do primeiro dia serão nas categorias femininas até 48kg, 52kg e 57kg, além das categorias masculinas até 60kg e 66kg.

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Feminino

  • Clarice Ribeiro, até 48kg
  • Larissa Pimenta, até 52kg
  • Nicole Marques, até 52kg
  • Shirlen Nascimento, até 57kg
  • Sarah Souza, até 57kg

Masculino

  • Matheus Takaki, até 60kg
  • Chrystian Silva, até 66kg
  • Willian Lima, até 66kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

Sábado (12)

No segundo dia, entram em ação os atletas das categorias femininas até 63kg e 70kg e dos pesos masculinos até 73kg e 81kg.

Feminino

  • Kaillany Cardoso, até 70kg

Masculino

  • Luis Rossetim, até 73kg
  • David Lima, até 81kg
  • Enzo Trombini, até 81kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

Domingo (13)

O último dia de competição terá as categorias femininas até 78kg e acima de 78kg e os pesos masculinos até 90kg, 100kg e acima de 100kg.

Feminino

  • Dandara Camillo, até 78kg
  • Thauana Silva, acima de 78kg

Masculino

  • Guilherme Schimidt, até 90kg
  • Rafael Macedo, até 90kg
  • Leonardo Gonçalves, até 100kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

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A equipe brasileira chega ao Grand Slam de Budapeste depois de conquistar quatro medalhas na etapa de Lausanne.

Daniel Cargnin foi campeão na categoria até 73kg, enquanto Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues conquistaram medalhas de bronze.

Em Budapeste, o Brasil terá entre seus principais nomes Willian Lima, medalhista olímpico nos Jogos de Paris 2024. Também estarão em ação atletas como Larissa Pimenta, Rafael Macedo, Guilherme Schimidt e Leonardo Gonçalves.

Grand Slam vale pontos para a corrida olímpica de LA28

O Grand Slam de Budapeste também tem importância na corrida pela classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A janela classificatória do judô começou no Grand Slam da Mongólia, realizado entre 19 e 21 de junho de 2026. Desde então, as competições do calendário da Federação Internacional de Judô passaram a distribuir pontos para o ranking olímpico.

Além dos Grand Slams, entram na contagem competições como Open, Grand Prix, Masters, Campeonatos Continentais e o Campeonato Mundial.

A primeira metade do período classificatório vai até o Mundial de 2027, marcado para junho. Os pontos conquistados nessa primeira fase terão peso de 50% no ranking. A partir do Grand Slam da Mongólia de 2027, a pontuação passa a ter peso integral até o encerramento da classificação, em junho de 2028.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.