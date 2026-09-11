Grand Slam de judô de Budapeste 2026: onde assistir, horários e programação

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Competição reúne 17 brasileiros na Hungria entre esta sexta-feira (11) e domingo (13), com transmissão das eliminatórias e disputas por medalhas

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O Grand Slam de judô de Budapeste 2026 começa nesta sexta-feira (11), na Hungria, e contará com a participação de 17 atletas brasileiros. A competição será realizada até domingo (13), na Papp László Budapest Sportaréna, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

O torneio é a última etapa de Grand Slam do Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial de Judô, que será disputado entre os dias 4 e 11 de outubro, em Baku, no Azerbaijão.





Quando será o Grand Slam de judô de Budapeste?

A competição acontece entre os dias 11 e 13 de setembro de 2026, na Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Ao todo, o Brasil terá 17 representantes, sendo nove no masculino e oito no feminino, distribuídos por 12 categorias de peso.

Onde assistir ao Grand Slam de judô de Budapeste 2026?

O Grand Slam de Budapeste terá transmissão ao vivo durante os três dias de competição.

Eliminatórias, a partir das 4h: JudoTV

JudoTV Disputas por medalhas, a partir das 12h: JudoTV, SporTV e CazéTV (clique para acessar)

Todos os horários são de Brasília.

Brasileiros no Grand Slam de Budapeste

Sexta-feira (11)

As disputas do primeiro dia serão nas categorias femininas até 48kg, 52kg e 57kg, além das categorias masculinas até 60kg e 66kg.

Feminino

Clarice Ribeiro, até 48kg

Larissa Pimenta, até 52kg

Nicole Marques, até 52kg

Shirlen Nascimento, até 57kg

Sarah Souza, até 57kg

Masculino

Matheus Takaki, até 60kg

Chrystian Silva, até 66kg

Willian Lima, até 66kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

Sábado (12)

No segundo dia, entram em ação os atletas das categorias femininas até 63kg e 70kg e dos pesos masculinos até 73kg e 81kg.

Feminino

Kaillany Cardoso, até 70kg

Masculino

Luis Rossetim, até 73kg

David Lima, até 81kg

Enzo Trombini, até 81kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

Domingo (13)

O último dia de competição terá as categorias femininas até 78kg e acima de 78kg e os pesos masculinos até 90kg, 100kg e acima de 100kg.

Feminino

Dandara Camillo, até 78kg

Thauana Silva, acima de 78kg

Masculino

Guilherme Schimidt, até 90kg

Rafael Macedo, até 90kg

Leonardo Gonçalves, até 100kg

Horários: eliminatórias a partir das 4h; disputas por medalhas a partir das 12h.

Brasil chega a Budapeste após quatro medalhas em Lausanne

A equipe brasileira chega ao Grand Slam de Budapeste depois de conquistar quatro medalhas na etapa de Lausanne.

Daniel Cargnin foi campeão na categoria até 73kg, enquanto Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues conquistaram medalhas de bronze.

Em Budapeste, o Brasil terá entre seus principais nomes Willian Lima, medalhista olímpico nos Jogos de Paris 2024. Também estarão em ação atletas como Larissa Pimenta, Rafael Macedo, Guilherme Schimidt e Leonardo Gonçalves.

Grand Slam vale pontos para a corrida olímpica de LA28

O Grand Slam de Budapeste também tem importância na corrida pela classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A janela classificatória do judô começou no Grand Slam da Mongólia, realizado entre 19 e 21 de junho de 2026. Desde então, as competições do calendário da Federação Internacional de Judô passaram a distribuir pontos para o ranking olímpico.

Além dos Grand Slams, entram na contagem competições como Open, Grand Prix, Masters, Campeonatos Continentais e o Campeonato Mundial.

A primeira metade do período classificatório vai até o Mundial de 2027, marcado para junho. Os pontos conquistados nessa primeira fase terão peso de 50% no ranking. A partir do Grand Slam da Mongólia de 2027, a pontuação passa a ter peso integral até o encerramento da classificação, em junho de 2028.