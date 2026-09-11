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Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga Evolução Sub-15

Seleção brasileira volta a campo no Paraguai após empate sem gols e busca novo resultado positivo na competição; confira os detalhes do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 10:40
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-15
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-15 - Rafael Ribeiro / CBF

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Brasil e Venezuela se enfrentam neste sábado (12), às 8h40 (de Brasília), pela terceira rodada da CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026.

A partida será disputada nas instalações do Parque Guasu Metropolitano, em Luque, no Paraguai.

A Seleção Brasileira lidera a Zona Norte com quatro pontos em dois jogos. A Venezuela aparece na segunda colocação, com dois pontos nas duas partidas disputadas.

Como chegam as equipes

O Brasil empatou em 0 a 0 com o Equador na quinta-feira (10). A equipe comandada por Guilherme Dalla Déa teve maior volume ofensivo e criou oportunidades, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

No segundo tempo, a Seleção intensificou a pressão e teve um pênalti aos 37 minutos, após Isaac sofrer falta dentro da área. Kelwin cobrou, mas o goleiro equatoriano defendeu.

Mesmo com o empate, o Brasil manteve a liderança da Zona Norte, com quatro pontos. A Venezuela soma dois pontos após dois empates. No outro jogo da chave, venezuelanos e colombianos empataram por 1 a 1.

 

Escalação do Brasil

Na partida contra o Equador, Guilherme Dalla Déa escalou Arthur Lourenço; Valmir, Sandro, Lucas Jorge e Gustavo Galan; Samuell, Brener, Kauã Lucas e Pietro; Lucas Splichal e Gabriel Bueno.

Durante o confronto, Gabriel Keven e Isaac entraram aos 46 minutos. Aos 56, Diego Bento, Kelwin e Gabriel Leite foram acionados. Aos 68, Asafe e Enzo também entraram.

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Classificação da Zona Norte

Pos. Seleção Pts J V E D GP GC SG
1 Brasil 4 2 1 1 0 1 0 +1
2 Venezuela 2 2 0 2 0 5 5 0
3 Peru 1 1 0 1 0 4 4 0
4 Equador 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Colômbia 1 2 0 1 1 1 2 -1

Classificação da Zona Sul

Pos. Seleção Pts J V E D GP GC SG
1 Paraguai 6 2 2 0 0 4 1 +3
2 Chile 3 1 1 0 0 3 0 +3
3 Argentina 3 2 1 0 1 1 2 -1
4 Uruguai 0 1 0 0 1 0 1 -1
5 Bolívia 0 2 0 0 2 1 5 -4

Onde assistir ao vivo

Brasil x Venezuela terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.

  • Streaming: canal oficial da CONMEBOL no YouTube

Ficha Técnica

  • Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026 – 3ª jornada
  • Jogo: Brasil x Venezuela
  • Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 8h40 (de Brasília)
  • Local: Parque Guasu Metropolitano, Luque, Paraguai
  • Transmissão: canal oficial da CONMEBOL no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.