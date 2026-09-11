Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Liga Evolução Sub-15
Seleção brasileira volta a campo no Paraguai após empate sem gols e busca novo resultado positivo na competição; confira os detalhes do jogo
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Brasil e Venezuela se enfrentam neste sábado (12), às 8h40 (de Brasília), pela terceira rodada da CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026.
A partida será disputada nas instalações do Parque Guasu Metropolitano, em Luque, no Paraguai.
A Seleção Brasileira lidera a Zona Norte com quatro pontos em dois jogos. A Venezuela aparece na segunda colocação, com dois pontos nas duas partidas disputadas.
Como chegam as equipes
O Brasil empatou em 0 a 0 com o Equador na quinta-feira (10). A equipe comandada por Guilherme Dalla Déa teve maior volume ofensivo e criou oportunidades, mas não conseguiu superar a defesa adversária.
No segundo tempo, a Seleção intensificou a pressão e teve um pênalti aos 37 minutos, após Isaac sofrer falta dentro da área. Kelwin cobrou, mas o goleiro equatoriano defendeu.
Mesmo com o empate, o Brasil manteve a liderança da Zona Norte, com quatro pontos. A Venezuela soma dois pontos após dois empates. No outro jogo da chave, venezuelanos e colombianos empataram por 1 a 1.
Escalação do Brasil
Na partida contra o Equador, Guilherme Dalla Déa escalou Arthur Lourenço; Valmir, Sandro, Lucas Jorge e Gustavo Galan; Samuell, Brener, Kauã Lucas e Pietro; Lucas Splichal e Gabriel Bueno.
Durante o confronto, Gabriel Keven e Isaac entraram aos 46 minutos. Aos 56, Diego Bento, Kelwin e Gabriel Leite foram acionados. Aos 68, Asafe e Enzo também entraram.
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Classificação da Zona Norte
|Pos.
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Brasil
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|2
|Venezuela
|2
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|3
|Peru
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|4
|Equador
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Colômbia
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
Classificação da Zona Sul
|Pos.
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Paraguai
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|2
|Chile
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|Argentina
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|Uruguai
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|5
|Bolívia
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
Onde assistir ao vivo
Brasil x Venezuela terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da CONMEBOL no YouTube.
- Streaming: canal oficial da CONMEBOL no YouTube
Ficha Técnica
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026 – 3ª jornada
- Jogo: Brasil x Venezuela
- Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário: 8h40 (de Brasília)
- Local: Parque Guasu Metropolitano, Luque, Paraguai
- Transmissão: canal oficial da CONMEBOL no YouTube