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Tabela do Mundial Feminino Sub-20: classificação, resultados e jogos do Brasil

Brasil lidera o Grupo B com duas vitórias em dois jogos e já está classificado para as oitavas de final da competição; confira mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 15:37
Seleção Brasileira em partida pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Seleção Brasileira em partida pela Copa do Mundo Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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O Brasil lidera o Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 após duas rodadas disputadas. A Seleção Brasileira venceu seus dois compromissos e soma seis pontos, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

Além do Brasil, outras equipes também já aparecem em situação favorável na disputa pela classificação. A fase de grupos reúne 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes.

Enquanto os Grupos A, B, C e D já disputaram duas rodadas, os Grupos E e F têm apenas uma partida realizada até o momento. Confira a situação de cada chave.

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Grupo A

  • 1º Polônia: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4
  • 2º Argentina: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 8 gols pró, 3 gols contra, saldo +5
  • 3º México: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
  • 4º Benim: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 10 gols contra, saldo -8

Grupo B: Brasil na liderança

  • 1º Brasil: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols pró, 1 gol contra, saldo +6
  • 2º Inglaterra: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 6 gols pró, 2 gols contra, saldo +4
  • 3º Canadá: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 1 gol pró, 4 gols contra, saldo -3
  • 4º Tanzânia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 2 gols pró, 9 gols contra, saldo -7

Resultados e jogos do Brasil

A Seleção Brasileira começou o Mundial Sub-20 com duas vitórias. Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe voltou a vencer, desta vez por 3 a 0 diante do Canadá.

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Com seis pontos conquistados, o Brasil já garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe ainda terá um compromisso pela fase de grupos antes de iniciar o mata-mata.

O próximo jogo será contra a Inglaterra, em confronto que vale a liderança do Grupo B.

  • 11 de setembro: Inglaterra x Brasil — 10h

O Brasil precisa de apenas um empate para terminar na primeira colocação da chave. A Inglaterra, que soma quatro pontos, também garante a classificação com um empate.

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Grupo C

  • 1º França: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1
  • 2º Equador: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 5 gols pró, 3 gols contra, saldo +2
  • 3º Gana: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
  • 4º República da Coreia: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 4 gols contra, saldo -2

Grupo D

  • 1º Itália: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4
  • 2º Japão: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1
  • 3º Estados Unidos: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
  • 4º Nova Zelândia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 1 gol pró, 5 gols contra, saldo -4

Grupo E

  • 1º Colômbia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols pró, 1 gol contra, saldo +2
  • 2º RPD da Coreia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2
  • 3º Costa Rica: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 1 gol pró, 3 gols contra, saldo -2
  • 4º Portugal: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2

Grupo F

  • 1º RP China: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 0 gols contra, saldo +5
  • 2º Espanha: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2
  • 3º Nigéria: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2
  • 4º Nova Caledônia: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 5 gols contra, saldo -5

Chaveamento das oitavas de final

As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 estão previstas para os dias 16 e 17 de setembro.

O Brasil, caso termine o Grupo B na liderança, enfrentará uma das seleções classificadas como terceira colocada nos Grupos A, C ou D.

  • 16 de setembro — 10h: 2A x 2C
  • 16 de setembro — 10h: 1B x 3A/C/D
  • 16 de setembro — 13h30: 1D x 3B/E/F
  • 16 de setembro — 13h30: 1F x 2E
  • 17 de setembro — 10h: 1C x 3A/B/F
  • 17 de setembro — 10h: 2B x 2F
  • 17 de setembro — 13h30: 1E x 2D
  • 17 de setembro — 13h30: 1A x 3C/D/E

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.