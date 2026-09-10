Tabela do Mundial Feminino Sub-20: classificação, resultados e jogos do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasil lidera o Grupo B com duas vitórias em dois jogos e já está classificado para as oitavas de final da competição; confira mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil lidera o Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 após duas rodadas disputadas. A Seleção Brasileira venceu seus dois compromissos e soma seis pontos, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

Além do Brasil, outras equipes também já aparecem em situação favorável na disputa pela classificação. A fase de grupos reúne 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes.

Enquanto os Grupos A, B, C e D já disputaram duas rodadas, os Grupos E e F têm apenas uma partida realizada até o momento. Confira a situação de cada chave.

Grupo A

1º Polônia: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4

6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4 2º Argentina: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 8 gols pró, 3 gols contra, saldo +5

3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 8 gols pró, 3 gols contra, saldo +5 3º México: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1

1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1 4º Benim: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 10 gols contra, saldo -8

Grupo B: Brasil na liderança

1º Brasil: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols pró, 1 gol contra, saldo +6

6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols pró, 1 gol contra, saldo +6 2º Inglaterra: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 6 gols pró, 2 gols contra, saldo +4

4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 6 gols pró, 2 gols contra, saldo +4 3º Canadá: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 1 gol pró, 4 gols contra, saldo -3

1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 1 gol pró, 4 gols contra, saldo -3 4º Tanzânia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 2 gols pró, 9 gols contra, saldo -7

Resultados e jogos do Brasil

A Seleção Brasileira começou o Mundial Sub-20 com duas vitórias. Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe voltou a vencer, desta vez por 3 a 0 diante do Canadá.

Com seis pontos conquistados, o Brasil já garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe ainda terá um compromisso pela fase de grupos antes de iniciar o mata-mata.

O próximo jogo será contra a Inglaterra, em confronto que vale a liderança do Grupo B.

11 de setembro: Inglaterra x Brasil — 10h

O Brasil precisa de apenas um empate para terminar na primeira colocação da chave. A Inglaterra, que soma quatro pontos, também garante a classificação com um empate.

Grupo C

1º França: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1

4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1 2º Equador: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 5 gols pró, 3 gols contra, saldo +2

3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 5 gols pró, 3 gols contra, saldo +2 3º Gana: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1

3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1 4º República da Coreia: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 4 gols contra, saldo -2

Grupo D

1º Itália: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4

6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4 2º Japão: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1

4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1 3º Estados Unidos: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1

1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1 4º Nova Zelândia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 1 gol pró, 5 gols contra, saldo -4

Grupo E

1º Colômbia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols pró, 1 gol contra, saldo +2

3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols pró, 1 gol contra, saldo +2 2º RPD da Coreia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2

3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2 3º Costa Rica: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 1 gol pró, 3 gols contra, saldo -2

0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 1 gol pró, 3 gols contra, saldo -2 4º Portugal: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2

Grupo F

1º RP China: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 0 gols contra, saldo +5

3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 0 gols contra, saldo +5 2º Espanha: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2

3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2 3º Nigéria: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2

0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2 4º Nova Caledônia: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 5 gols contra, saldo -5

Chaveamento das oitavas de final

As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 estão previstas para os dias 16 e 17 de setembro.

O Brasil, caso termine o Grupo B na liderança, enfrentará uma das seleções classificadas como terceira colocada nos Grupos A, C ou D.