Tabela do Mundial Feminino Sub-20: classificação, resultados e jogos do Brasil
Brasil lidera o Grupo B com duas vitórias em dois jogos e já está classificado para as oitavas de final da competição; confira mais detalhes
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O Brasil lidera o Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 após duas rodadas disputadas. A Seleção Brasileira venceu seus dois compromissos e soma seis pontos, com sete gols marcados e apenas um sofrido.
Além do Brasil, outras equipes também já aparecem em situação favorável na disputa pela classificação. A fase de grupos reúne 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes.
Enquanto os Grupos A, B, C e D já disputaram duas rodadas, os Grupos E e F têm apenas uma partida realizada até o momento. Confira a situação de cada chave.
Grupo A
- 1º Polônia: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4
- 2º Argentina: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 8 gols pró, 3 gols contra, saldo +5
- 3º México: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
- 4º Benim: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 10 gols contra, saldo -8
Grupo B: Brasil na liderança
- 1º Brasil: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 7 gols pró, 1 gol contra, saldo +6
- 2º Inglaterra: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 6 gols pró, 2 gols contra, saldo +4
- 3º Canadá: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 1 gol pró, 4 gols contra, saldo -3
- 4º Tanzânia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 2 gols pró, 9 gols contra, saldo -7
Resultados e jogos do Brasil
A Seleção Brasileira começou o Mundial Sub-20 com duas vitórias. Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe voltou a vencer, desta vez por 3 a 0 diante do Canadá.
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Com seis pontos conquistados, o Brasil já garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe ainda terá um compromisso pela fase de grupos antes de iniciar o mata-mata.
O próximo jogo será contra a Inglaterra, em confronto que vale a liderança do Grupo B.
- 11 de setembro: Inglaterra x Brasil — 10h
O Brasil precisa de apenas um empate para terminar na primeira colocação da chave. A Inglaterra, que soma quatro pontos, também garante a classificação com um empate.
Grupo C
- 1º França: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1
- 2º Equador: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 5 gols pró, 3 gols contra, saldo +2
- 3º Gana: 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 0 empates, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
- 4º República da Coreia: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 2 gols pró, 4 gols contra, saldo -2
Grupo D
- 1º Itália: 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo +4
- 2º Japão: 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrotas, 4 gols pró, 3 gols contra, saldo +1
- 3º Estados Unidos: 1 ponto, 2 jogos, 0 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols pró, 4 gols contra, saldo -1
- 4º Nova Zelândia: 0 pontos, 2 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 1 gol pró, 5 gols contra, saldo -4
Grupo E
- 1º Colômbia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols pró, 1 gol contra, saldo +2
- 2º RPD da Coreia: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2
- 3º Costa Rica: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 1 gol pró, 3 gols contra, saldo -2
- 4º Portugal: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2
Grupo F
- 1º RP China: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 5 gols pró, 0 gols contra, saldo +5
- 2º Espanha: 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 gols pró, 0 gols contra, saldo +2
- 3º Nigéria: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 2 gols contra, saldo -2
- 4º Nova Caledônia: 0 pontos, 1 jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 0 gols pró, 5 gols contra, saldo -5
Chaveamento das oitavas de final
As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20 estão previstas para os dias 16 e 17 de setembro.
O Brasil, caso termine o Grupo B na liderança, enfrentará uma das seleções classificadas como terceira colocada nos Grupos A, C ou D.
- 16 de setembro — 10h: 2A x 2C
- 16 de setembro — 10h: 1B x 3A/C/D
- 16 de setembro — 13h30: 1D x 3B/E/F
- 16 de setembro — 13h30: 1F x 2E
- 17 de setembro — 10h: 1C x 3A/B/F
- 17 de setembro — 10h: 2B x 2F
- 17 de setembro — 13h30: 1E x 2D
- 17 de setembro — 13h30: 1A x 3C/D/E