Chaveamento do Mundial Feminino Sub-20: veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas

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Seleção venceu Tanzânia e Canadá, garantiu classificação antecipada e depende de um empate contra a Inglaterra para terminar na liderança do grupo

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O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A Seleção vem fazendo uma campanha de destaque na competição disputada na Polônia e venceu os dois primeiros compromissos da fase de grupos.

Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe brasileira voltou a vencer, desta vez por 3 a 0 sobre o Canadá. Com os resultados, a Seleção chegou aos seis pontos e assegurou uma vaga na próxima fase.

Agora, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos nesta sexta-feira (11), diante da Inglaterra. A partida pode definir a liderança da chave e, consequentemente, o adversário brasileiro nas oitavas de final.

Brasil x Inglaterra: data, horário e onde assistir

O confronto entre Inglaterra e Brasil será disputado nesta sexta-feira, 11 de setembro, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Data: sexta-feira, 11 de setembro de 2026

sexta-feira, 11 de setembro de 2026 Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia

Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia Onde assistir: SporTV e CazéTV

SporTV e CazéTV Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)

Alyssa Pennington (EUA) Assistentes: Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM)

Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM) VAR: Sivakorn Pu-udom (TAI)

O Brasil chega ao confronto com seis pontos e precisa apenas de um empate para manter a liderança do grupo. A vantagem de terminar em primeiro é enfrentar uma equipe que avançará como terceira colocada nas oitavas.

A Inglaterra, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa a segunda posição. Assim como o Brasil, a seleção inglesa também garante a classificação para o mata-mata com um empate.

Chaveamento das oitavas de final do Mundial Sub-20 Feminino

As oitavas de final da competição estão programadas para os dias 16 e 17 de setembro. Os confrontos foram definidos de acordo com as posições obtidas pelos países na fase de grupos.

16 de setembro — 10h: 2A x 2C

2A x 2C 16 de setembro — 10h: 1B x 3A/C/D

1B x 3A/C/D 16 de setembro — 13h30: 1D x 3B/E/F

1D x 3B/E/F 16 de setembro — 13h30: 1F x 2E

1F x 2E 17 de setembro — 10h: 1C x 3A/B/F

1C x 3A/B/F 17 de setembro — 10h: 2B x 2F

2B x 2F 17 de setembro — 13h30: 1E x 2D

1E x 2D 17 de setembro — 13h30: 1A x 3C/D/E

Se terminar em primeiro, o Brasil vai enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos A, C ou D. Neste momento, as posições são ocupadas por México (A), Gana (C) e Estados Unidos (D).

Se o Brasil terminar em segundo, vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que neste momento é a Espanha.

Por isso, a posição final da Seleção na chave e a definição dos melhores terceiros colocados serão determinantes para conhecer o adversário.