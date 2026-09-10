fechar
Selecao brasileira | Notícia

Chaveamento do Mundial Feminino Sub-20: veja possíveis adversários do Brasil nas oitavas

Seleção venceu Tanzânia e Canadá, garantiu classificação antecipada e depende de um empate contra a Inglaterra para terminar na liderança do grupo

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 14:50
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina sub-20
Imagem das jogadoras da seleção brasileira feminina sub-20 - Luciana Vermell / CBF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A Seleção vem fazendo uma campanha de destaque na competição disputada na Polônia e venceu os dois primeiros compromissos da fase de grupos.

Na estreia, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe brasileira voltou a vencer, desta vez por 3 a 0 sobre o Canadá. Com os resultados, a Seleção chegou aos seis pontos e assegurou uma vaga na próxima fase.

Agora, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos nesta sexta-feira (11), diante da Inglaterra. A partida pode definir a liderança da chave e, consequentemente, o adversário brasileiro nas oitavas de final.

Leia Também

Brasil x Inglaterra: data, horário e onde assistir

O confronto entre Inglaterra e Brasil será disputado nesta sexta-feira, 11 de setembro, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

  • Data: sexta-feira, 11 de setembro de 2026
  • Horário: 10h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)
  • Assistentes: Meghan Mullen (EUA) e Jassett Kerr-Wilson (JAM)
  • VAR: Sivakorn Pu-udom (TAI)

O Brasil chega ao confronto com seis pontos e precisa apenas de um empate para manter a liderança do grupo. A vantagem de terminar em primeiro é enfrentar uma equipe que avançará como terceira colocada nas oitavas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Inglaterra, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa a segunda posição. Assim como o Brasil, a seleção inglesa também garante a classificação para o mata-mata com um empate.

Leia Também

Chaveamento das oitavas de final do Mundial Sub-20 Feminino

As oitavas de final da competição estão programadas para os dias 16 e 17 de setembro. Os confrontos foram definidos de acordo com as posições obtidas pelos países na fase de grupos.

  • 16 de setembro — 10h: 2A x 2C
  • 16 de setembro — 10h: 1B x 3A/C/D
  • 16 de setembro — 13h30: 1D x 3B/E/F
  • 16 de setembro — 13h30: 1F x 2E
  • 17 de setembro — 10h: 1C x 3A/B/F
  • 17 de setembro — 10h: 2B x 2F
  • 17 de setembro — 13h30: 1E x 2D
  • 17 de setembro — 13h30: 1A x 3C/D/E

Se terminar em primeiro, o Brasil vai enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos A, C ou D. Neste momento, as posições são ocupadas por México (A), Gana (C) e Estados Unidos (D).

Se o Brasil terminar em segundo, vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que neste momento é a Espanha

Por isso, a posição final da Seleção na chave e a definição dos melhores terceiros colocados serão determinantes para conhecer o adversário.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Após nova convocação, veja quem são os jogadores mais convocados da era Ancelotti
Copa do Mundo

Após nova convocação, veja quem são os jogadores mais convocados da era Ancelotti
Brasil x Colômbia hoje (10/09): onde assistir ao vivo, horário e informações do Sul-Americano 2026
VOLEI FEMININO

Brasil x Colômbia hoje (10/09): onde assistir ao vivo, horário e informações do Sul-Americano 2026

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.