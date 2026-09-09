Seleção Brasileira: quem é Mauro Júnior? Conheça o lateral convocado por Ancelotti para amistosos do Brasil
Lateral de 27 anos atua pelo PSV, da Holanda, é canhoto e pode jogar pelos dois lados da defesa; confira as principais informações
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Mauro Júnior é um dos defensores convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Aos 27 anos, o jogador atua no PSV Eindhoven, da Holanda, e tem como característica a versatilidade para atuar nas duas laterais defensivas.
Canhoto e com 1,71 m de altura, Mauro tem contrato com o PSV até 2029. O lateral construiu praticamente toda a carreira profissional no futebol holandês, principalmente no próprio clube de Eindhoven.
Quem é Mauro Júnior?
- Idade: 27 anos
- Posição: lateral esquerdo, podendo atuar pelos dois lados da defesa
- Pé: esquerdo
- Altura: 1,71 m
- Clube: PSV Eindhoven
- Contrato: até 2029
O jogador é descrito como um lateral técnico e versátil, com participação tanto nas ações defensivas quanto ofensivas. Taticamente, atua como um lateral construtor.
Mauro Júnior vive bom início de temporada no PSV
Mauro Júnior disputou seis partidas pelo PSV nesta temporada. No período, o brasileiro marcou um gol e também deu uma assistência.
Na temporada anterior, o lateral teve participação ainda maior. Foram 37 jogos, um gol e 11 assistências pelo clube holandês.
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Carreira de Mauro Júnior é marcada pelo PSV
Antes de chegar à Europa, Mauro Júnior atuou pelo Desportivo Brasil. O jogador iniciou sua trajetória no PSV na temporada 2017/18 e, desde então, construiu uma longa história no clube holandês.
A única exceção nesse período foi a temporada 2019/20, quando Mauro foi emprestado ao Heracles Almelo.
Com o PSV, o brasileiro conquistou quatro títulos do Campeonato Holandês, duas Copas dos Países Baixos e duas Supertaças dos Países Baixos.
Títulos de Mauro Júnior
O lateral acumula títulos principalmente pelo PSV Eindhoven. Entre as conquistas estão quatro edições do Campeonato Holandês, duas Copas dos Países Baixos e duas Supertaças nacionais.
PSV Eindhoven
- Eredivisie: 2017–18, 2023–24, 2024–25 e 2025–26
- Supercopa dos Países Baixos: 2023 e 2025
- Copa dos Países Baixos: 2021–22 e 2022–23
Seleção Brasileira
- Campeonato Sul-Americano Sub-17: 2015
Mauro Júnior na Seleção Brasileira
A convocação por Carlo Ancelotti representa a presença do lateral no novo ciclo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026.
Mauro aparece na lista ao lado de outros defensores, como Arthur Dias, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair, Marquinhos, Matheuzinho, Victor Reis e Wesley.
O Brasil terá três amistosos nos primeiros compromissos do novo ciclo. A Seleção enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, e depois encara a Índia, em 3 de outubro.