Seleção Brasileira: quem é Mauro Júnior? Conheça o lateral convocado por Ancelotti para amistosos do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lateral de 27 anos atua pelo PSV, da Holanda, é canhoto e pode jogar pelos dois lados da defesa; confira as principais informações

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mauro Júnior é um dos defensores convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Aos 27 anos, o jogador atua no PSV Eindhoven, da Holanda, e tem como característica a versatilidade para atuar nas duas laterais defensivas.

Canhoto e com 1,71 m de altura, Mauro tem contrato com o PSV até 2029. O lateral construiu praticamente toda a carreira profissional no futebol holandês, principalmente no próprio clube de Eindhoven.

Quem é Mauro Júnior?

Idade: 27 anos

27 anos Posição: lateral esquerdo, podendo atuar pelos dois lados da defesa

lateral esquerdo, podendo atuar pelos dois lados da defesa Pé: esquerdo

esquerdo Altura: 1,71 m

1,71 m Clube: PSV Eindhoven

PSV Eindhoven Contrato: até 2029

O jogador é descrito como um lateral técnico e versátil, com participação tanto nas ações defensivas quanto ofensivas. Taticamente, atua como um lateral construtor.

Mauro Júnior vive bom início de temporada no PSV

Mauro Júnior disputou seis partidas pelo PSV nesta temporada. No período, o brasileiro marcou um gol e também deu uma assistência.

Na temporada anterior, o lateral teve participação ainda maior. Foram 37 jogos, um gol e 11 assistências pelo clube holandês.

Carreira de Mauro Júnior é marcada pelo PSV

Antes de chegar à Europa, Mauro Júnior atuou pelo Desportivo Brasil. O jogador iniciou sua trajetória no PSV na temporada 2017/18 e, desde então, construiu uma longa história no clube holandês.

A única exceção nesse período foi a temporada 2019/20, quando Mauro foi emprestado ao Heracles Almelo.

Com o PSV, o brasileiro conquistou quatro títulos do Campeonato Holandês, duas Copas dos Países Baixos e duas Supertaças dos Países Baixos.

Títulos de Mauro Júnior

O lateral acumula títulos principalmente pelo PSV Eindhoven. Entre as conquistas estão quatro edições do Campeonato Holandês, duas Copas dos Países Baixos e duas Supertaças nacionais.

PSV Eindhoven

Eredivisie: 2017–18, 2023–24, 2024–25 e 2025–26

2017–18, 2023–24, 2024–25 e 2025–26 Supercopa dos Países Baixos: 2023 e 2025

2023 e 2025 Copa dos Países Baixos: 2021–22 e 2022–23

Seleção Brasileira

Campeonato Sul-Americano Sub-17: 2015

Mauro Júnior na Seleção Brasileira

A convocação por Carlo Ancelotti representa a presença do lateral no novo ciclo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026.

Mauro aparece na lista ao lado de outros defensores, como Arthur Dias, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair, Marquinhos, Matheuzinho, Victor Reis e Wesley.

O Brasil terá três amistosos nos primeiros compromissos do novo ciclo. A Seleção enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, e depois encara a Índia, em 3 de outubro.