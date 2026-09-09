Quem é Jair Cunha? Conheça o zagueiro convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira
Zagueiro de 21 anos pertence ao Nottingham Forest e foi chamado por Carlo Ancelotti para os primeiros amistosos do novo ciclo da Seleção
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Jair Cunha é um dos novos nomes chamados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Aos 21 anos, o zagueiro do Nottingham Forest foi incluído na primeira convocação do treinador italiano após a Copa do Mundo de 2026.
O defensor construiu a carreira profissional no futebol brasileiro antes de se transferir para a Inglaterra. Jair passou por Santos e Botafogo antes de chegar ao Nottingham Forest, clube pelo qual tem contrato até junho de 2030.
Jair Cunha: idade, posição e clube
- Nome: Jair Cunha
- Idade: 21 anos
- Posição: zagueiro
- Clube: Nottingham Forest
- Contrato: até junho de 2030
Jair Cunha foi contratado pelo Nottingham Forest
O Nottingham Forest anunciou a contratação de Jair Cunha em 11 de julho de 2025. O zagueiro assinou vínculo de cinco temporadas com o clube inglês, com duração até junho de 2030.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para contratar o defensor, o Nottingham Forest desembolsou 12 milhões de euros, cerca de R$ 78,5 milhões.
Na primeira temporada pelo clube inglês, Jair entrou em campo 15 vezes. Já na temporada atual, o zagueiro soma quatro partidas.
Neste início de temporada, o defensor participou de todos os minutos disputados pelo Nottingham Forest.
Passagem de Jair Cunha por Santos e Botafogo
Antes de se transferir para a Inglaterra, Jair Cunha atuou profissionalmente por Santos e Botafogo. O zagueiro disputou 22 partidas por cada clube.
Pelo Santos, Jair fez parte do elenco que conquistou a Série B em 2024. Na sequência, o defensor passou pelo Botafogo em 2025, também com 22 jogos disputados.
Depois da passagem pelo futebol brasileiro, o zagueiro foi contratado pelo Nottingham Forest e passou a atuar no futebol inglês.
Jair Cunha é convocado pela primeira vez por Ancelotti
A convocação de Jair faz parte da primeira lista de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. O treinador chamou 26 jogadores para os primeiros compromissos do novo ciclo da Seleção Brasileira.
Entre os defensores convocados estão também Arthur Dias, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Matheuzinho, Mauro Júnior, Victor Reis e Wesley.
O Brasil terá três amistosos pela frente nesta primeira sequência do novo ciclo. A equipe enfrentará a Austrália duas vezes e depois terá a Índia como adversária.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
- Austrália x Brasil — 25 de setembro de 2026, em Townsville, Austrália
- Austrália x Brasil — 29 de setembro de 2026, em Brisbane, Austrália
- Índia x Brasil — 3 de outubro de 2026, em Calcutá, Índia