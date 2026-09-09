Quando a Seleção Brasileira vai jogar? Veja as datas dos próximos amistosos do Brasil

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Brasil terá três compromissos internacionais entre setembro e outubro, com dois jogos contra a Austrália e um duelo inédito diante da Índia

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A Seleção Brasileira já tem três amistosos programados para o início do novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil enfrentará a Austrália em duas oportunidades e depois terá a Índia como adversária.

Os compromissos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro e 3 de outubro de 2026. Os três jogos serão realizados fora do Brasil, com duas partidas na Austrália e uma na Índia.

Quando a Seleção Brasileira joga?

O primeiro compromisso do Brasil será contra a Austrália, em 25 de setembro de 2026. O confronto acontecerá no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

Quatro dias depois, brasileiros e australianos voltarão a se enfrentar. O segundo amistoso está marcado para 29 de setembro, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a Seleção Brasileira deixará a Austrália e seguirá para a Índia. O terceiro compromisso será diante da seleção indiana, em 3 de outubro de 2026, no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Veja as datas dos próximos jogos do Brasil

Austrália x Brasil

Data: 25 de setembro de 2026

Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália

Data: 25 de setembro de 2026 Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália Austrália x Brasil

Data: 29 de setembro de 2026

Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália

Data: 29 de setembro de 2026 Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália Índia x Brasil

Data: 3 de outubro de 2026

Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), Calcutá, Índia

Brasil terá dois amistosos contra a Austrália

A primeira Data Fifa do novo ciclo terá uma particularidade: a Seleção Brasileira enfrentará a Austrália duas vezes em um intervalo de apenas quatro dias.

O primeiro encontro será em Townsville, no dia 25 de setembro. Já o segundo acontecerá em Brisbane, no dia 29. Os dois jogos serão disputados em território australiano.

Brasil x Índia será em outubro

Depois dos dois compromissos contra a Austrália, o Brasil terá a Índia pela frente. O amistoso está marcado para 3 de outubro de 2026, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

O confronto fará parte da sequência de compromissos internacionais da Seleção no começo do trabalho de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026.

Novo ciclo da Seleção Brasileira

Os três amistosos fazem parte do início do planejamento da Seleção Brasileira para o ciclo que terá como objetivo a Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

Carlo Ancelotti começa a utilizar esse período para observar jogadores e formar a equipe que será trabalhada ao longo dos próximos anos.