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Inglaterra x Brasil ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

Seleção Brasileira já está classificada e disputa a liderança do Grupo B contra as inglesas na última rodada da fase de grupos

Por Lucas Valle Publicado em 09/09/2026 às 16:28
Partida entre Brasil e Canadá pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Partida entre Brasil e Canadá pela Copa do Mundo Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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Inglaterra e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira chega para o confronto com a classificação para as oitavas de final já garantida. Após vencer o Canadá por 3 a 0, o Brasil chegou aos seis pontos e se isolou na liderança da chave. A Inglaterra aparece logo atrás, com quatro pontos.

O duelo, portanto, vale a liderança do grupo. Uma vitória coloca a Inglaterra na primeira colocação, enquanto um empate garante o Brasil no topo da chave.

Como chegam as equipes

Inglaterra

A Inglaterra ocupa a segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, e chega à última rodada ainda com chances de terminar na liderança.

As inglesas estrearam com um empate em 1 a 1 com o Canadá. Na segunda rodada, porém, conseguiram uma goleada sobre a Tanzânia por 5 a 1, resultado que colocou a equipe em boa situação na disputa pela classificação.

A principal destaque ofensiva da Inglaterra é Rachel Maltby, artilheira da equipe no torneio com quatro gols. Princess Ademiluyi e Jessie Gale também marcaram uma vez cada.

Para assumir a liderança, a Inglaterra precisa vencer o Brasil nesta quinta-feira.

Brasil

O Brasil chega para a última rodada da fase de grupos com 100% de aproveitamento. Depois de estrear com vitória por 4 a 1 sobre a Tanzânia, a Seleção voltou a vencer na segunda rodada, desta vez por 3 a 0 sobre o Canadá.

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Com os dois resultados, a equipe comandada por Camilla Orlando chegou aos seis pontos e garantiu antecipadamente uma vaga nas oitavas de final.

Além da classificação, o Brasil busca terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. Para isso, precisa apenas de um empate diante das inglesas.

As artilheiras brasileiras no Mundial são Vitorinha e Evelin, com dois gols cada. Brendha, Thaynara e Gisele Vale Silva também já balançaram as redes na competição.

 

 

Onde assistir Inglaterra x Brasil ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Vitorinha, Cristina, Dulce Maria, Nogueira e Gisele Vale Silva; Tainá e Brendha.

Inglaterra (Técnica: Cindy Tye)

Katie Cox; Chloe Hylton, Lucy Newell, Wellesley-Smith e Chloe Sarwie; Dent, Cruft e Vera Jones; Vivienne Lia, Princess Ademiluyi e Rachel Maltby.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.