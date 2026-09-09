Inglaterra x Brasil ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Seleção Brasileira já está classificada e disputa a liderança do Grupo B contra as inglesas na última rodada da fase de grupos
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Inglaterra e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
A Seleção Brasileira chega para o confronto com a classificação para as oitavas de final já garantida. Após vencer o Canadá por 3 a 0, o Brasil chegou aos seis pontos e se isolou na liderança da chave. A Inglaterra aparece logo atrás, com quatro pontos.
O duelo, portanto, vale a liderança do grupo. Uma vitória coloca a Inglaterra na primeira colocação, enquanto um empate garante o Brasil no topo da chave.
Como chegam as equipes
Inglaterra
A Inglaterra ocupa a segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, e chega à última rodada ainda com chances de terminar na liderança.
As inglesas estrearam com um empate em 1 a 1 com o Canadá. Na segunda rodada, porém, conseguiram uma goleada sobre a Tanzânia por 5 a 1, resultado que colocou a equipe em boa situação na disputa pela classificação.
A principal destaque ofensiva da Inglaterra é Rachel Maltby, artilheira da equipe no torneio com quatro gols. Princess Ademiluyi e Jessie Gale também marcaram uma vez cada.
Para assumir a liderança, a Inglaterra precisa vencer o Brasil nesta quinta-feira.
Brasil
O Brasil chega para a última rodada da fase de grupos com 100% de aproveitamento. Depois de estrear com vitória por 4 a 1 sobre a Tanzânia, a Seleção voltou a vencer na segunda rodada, desta vez por 3 a 0 sobre o Canadá.
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Com os dois resultados, a equipe comandada por Camilla Orlando chegou aos seis pontos e garantiu antecipadamente uma vaga nas oitavas de final.
Além da classificação, o Brasil busca terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. Para isso, precisa apenas de um empate diante das inglesas.
As artilheiras brasileiras no Mundial são Vitorinha e Evelin, com dois gols cada. Brendha, Thaynara e Gisele Vale Silva também já balançaram as redes na competição.
Onde assistir Inglaterra x Brasil ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: CazéTV (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Brasil (Técnica: Camilla Orlando)
Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Vitorinha, Cristina, Dulce Maria, Nogueira e Gisele Vale Silva; Tainá e Brendha.
Inglaterra (Técnica: Cindy Tye)
Katie Cox; Chloe Hylton, Lucy Newell, Wellesley-Smith e Chloe Sarwie; Dent, Cruft e Vera Jones; Vivienne Lia, Princess Ademiluyi e Rachel Maltby.
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