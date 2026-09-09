Convocação da Seleção Brasileira hoje (09): veja lista de Ancelotti e informações dos próximos jogos
Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) os primeiros convocados após a Copa do Mundo de 2026; Brasil terá três amistosos pela frente
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A Seleção Brasileira será convocada nesta quarta-feira (9) para os primeiros compromissos do novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador italiano anunciará a lista de jogadores às 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
A convocação marca o início do planejamento da Seleção após a Copa do Mundo de 2026. A partir da nova lista, Ancelotti e sua comissão técnica começam a trabalhar pensando no próximo Mundial, que será disputado em 2030, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.
A expectativa é de que 26 jogadores sejam chamados para os primeiros compromissos do novo ciclo. A comissão técnica vem acompanhando atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, na Copa Sul-Americana e nas principais ligas europeias.
Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja a lista
A lista abaixo será atualizada assim que Carlo Ancelotti anunciar oficialmente os convocados nesta quarta-feira (9). A relação será organizada por posição, entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes.
Goleiros
- Lista será atualizada após a convocação.
Defensores
- Lista será atualizada após a convocação.
Meio-campistas
- Lista será atualizada após a convocação.
Atacantes
- Lista será atualizada após a convocação.
Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo?
O anúncio dos convocados por Carlo Ancelotti terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube. A cerimônia está marcada para começar às 15h (horário de Brasília).
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Brasil terá três amistosos no novo ciclo
Os jogadores convocados terão pela frente três compromissos internacionais entre setembro e outubro. O Brasil enfrentará a Austrália em duas oportunidades e depois viajará para a Índia para enfrentar a seleção local.
O primeiro jogo será disputado em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. Quatro dias depois, brasileiros e australianos voltarão a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Na sequência, a Seleção Brasileira seguirá para a Índia. O confronto contra os indianos está marcado para 3 de outubro, no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Veja as datas dos próximos jogos do Brasil
- Austrália x Brasil
Data: 25 de setembro de 2026
Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália
- Austrália x Brasil
Data: 29 de setembro de 2026
Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália
- Índia x Brasil
Data: 3 de outubro de 2026
Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia