Após nova convocação, veja quem são os jogadores mais convocados da era Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Carlo Ancelotti divulgou a primeira lista após a Copa do Mundo de 2026, com novidades e nomes que iniciam o novo ciclo da Seleção Brasileira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Seleção Brasileira conheceu na última quarta-feira (9) os primeiros convocados do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. O treinador italiano anunciou ontem, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre setembro e outubro.

A convocação marcou o início do trabalho de Ancelotti após a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e abriu oficialmente o planejamento para o próximo Mundial, que será disputado em 2030, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

Com a convocação de ontem, Ancelotti chegou a sete convocatórias com a Seleção Brasileira, entre partidas das Eliminatórias, Copa do Mundo e amistosos. Agora já são 70 jogadores diferente que foram chamados para vestir a amarelinha com a presença do técnico.

Entre os jogadores mais frequentes estão Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Marquinhos, que devem ser os principais nomes para esse novo ciclo da Seleção Brasileira. Além de Casemiro, que muito provavelmente encerrou seu ciclo com a Seleção Brasileira.

Confira a lista completa de convocados por Ancelotti

GOLEIROS (8)



Bento: 5 convocações

5 convocações Hugo Souza: 5 convocações



5 convocações Alisson: 3 convocações



3 convocações Ederson: 3 convocações



3 convocações John: 2 convocação

2 convocação Weverton: 1 convocação

1 convocação Pedro Morisco: 1 convocação



1 convocação Otávio: 1 convocação

ZAGUEIROS (13)



Marquinhos: 6 convocações



6 convocações Gabriel Magalhães: 5 convocações

5 convocações Fabrício Bruno: 3 convocações



3 convocações Lucas Beraldo: 2 convocações



2 convocações Éder Militão: 2 convocações



2 convocações Alexsandro: 2 convocações



2 convocações Bremer: 2 convocações



2 convocações Léo Pereira: 2 convocações



2 convocações Ibanez: 2 convocações



2 convocações Vitor Reis: 2 convocações

2 convocações Léo Ortiz: 1 convocação

1 convocação Arthur Dias: 1 convocação



1 convocação Jair: 1 convocação



LATERAIS-DIREITOS (6)



Wesley: 5 convocações



5 convocações Danilo: 4 convocações



4 convocações Paulo Henrique: 2 convocações



2 convocações Vitinho: 2 convocações



2 convocações Vanderson: 1 convocação

1 convocação Matheuzinho: 1 convocação

LATERAIS-ESQUERDOS (7)



Douglas Santos: 5 convocações



5 convocações Caio Henrique: 3 convocações

3 convocações Alex Sandro: 3 convocações

3 convocações Carlos Augusto: 2 convocações



2 convocações Luciano Juba: 1 convocação



1 convocação Kaiki: 1 convocação

1 convocação Mauro Júnior: 1 convocação

VOLANTES (14)

Bruno Guimarães: 6 convocações

6 convocações Casemiro: 6 convocações



6 convocações Andrey Santos: 5 convocações



5 convocações Fabinho: 3 convocações

3 convocações Danilo Santos: 3 convocações

3 convocações Éderson: 2 convocações



2 convocações Joelinton: 1 convocação



1 convocação João Gomes: 1 convocação



1 convocação André: 1 convocação



1 convocação Jean Lucas: 1 convocação



1 convocação Gerson: 1 convocação

1 convocação Douglas Luiz: 1 convocação

1 convocação Breno Bidon: 1 convocação

1 convocação Gabriel Bontempo: 1 convocação

MEIAS (4)



Lucas Paquetá: 4 convocações



4 convocações Andreas Pereira: 2 convocações



2 convocações Gabriel Sara: 1 convocação

1 convocação Neymar: 1 convocação

PONTAS (9)



Vinicius Júnior: 6 convocações



6 convocações Luiz Henrique: 5 convocações



5 convocações Martinelli: 5 convocações



5 convocações Estevão: 5 convocações



5 convocações Raphinha: 5 convocações



5 convocações Rayan: 3 convocações

3 convocações Rodrygo: 2 convocações

2 convocações Samuel Lino: 2 convocações

2 convocações Antony: 1 convocação



CENTROAVANTES (9)



Matheus Cunha: 5 convocações

5 convocações Richarlison: 4 convocações



4 convocações João Pedro: 4 convocações



4 convocações Igor Thiago: 2 convocações

2 convocações Endrick: 2 convocações

2 convocações Igor Jesus: 1 convocação



1 convocação Vitor Roque: 1 convocação



1 convocação Kaio Jorge: 1 convocação

1 convocação Pedro: 1 convocação

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Veteranos podem perder espaço no novo ciclo

Neymar, Danilo, Fabinho, Casemiro, Alex Sandro, Weverton e Ederson estão entre os veteranos que podem perder espaço no novo ciclo da Seleção Brasileira. Neste primeiro momento, Carlo Ancelotti afirmou que a comissão técnica pretende priorizar jogadores mais jovens.

O treinador, porém, deixou claro que atletas experientes não estão descartados. Alisson, por exemplo, pode voltar à Seleção caso mantenha alto nível no futebol inglês.

"Isso não significa que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem e, quando chegarem as competições, a Copa América, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, vai jogar o Alisson. Agora temos que priorizar os mais jovens”, afirmou Ancelotti.

Brasil terá três amistosos

A primeira Data Fifa após a Copa do Mundo contará com três compromissos internacionais. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e, na sequência, terá pela frente a Índia.

Austrália x Brasil



Data: 25 de setembro de 2026

25 de setembro de 2026 Horário: 7h

7h Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália

Austrália x Brasil



Data: 29 de setembro de 2026

29 de setembro de 2026 Horário: 7h

7h Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália

Índia x Brasil



Data: 3 de outubro de 2026

3 de outubro de 2026 Horário: Não confirmado

Não confirmado Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia

Convocação da Seleção Brasileira para os amistosos

GOLEIROS

Hugo Souza - Corinthians

Pedro Morisco - Coritiba

Otávio - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Arthur Dias - Athletico-PR

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair - Nottingham Forest

Marquinhos - PSG

Victor Reis - Manchester City

LATERAIS

Wesley - Roma

Matheuzinho - Corinthians

Douglas Santos - Zenit

Mauro Junior - PSV

MEIAS

Andrey Santos - Manchester United

Breno Bidon - Corinthians

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo Santos - Botafogo

Douglas Luiz - Juventus

Gabriel Bontempo - Santos

ATACANTES

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

João Pedro - Chelsea

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Samuel Lino - Flamengo

Vini Jr. - Real Madrid

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!