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Após nova convocação, veja quem são os jogadores mais convocados da era Ancelotti

Carlo Ancelotti divulgou a primeira lista após a Copa do Mundo de 2026, com novidades e nomes que iniciam o novo ciclo da Seleção Brasileira

Por Lucas Valle Publicado em 10/09/2026 às 9:37 | Atualizado em 10/09/2026 às 9:39
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

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A Seleção Brasileira conheceu na última quarta-feira (9) os primeiros convocados do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. O treinador italiano anunciou ontem, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre setembro e outubro.

A convocação marcou o início do trabalho de Ancelotti após a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e abriu oficialmente o planejamento para o próximo Mundial, que será disputado em 2030, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

Com a convocação de ontem, Ancelotti chegou a sete convocatórias com a Seleção Brasileira, entre partidas das Eliminatórias, Copa do Mundo e amistosos. Agora já são 70 jogadores diferente que foram chamados para vestir a amarelinha com a presença do técnico. 

Entre os jogadores mais frequentes estão Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Marquinhos, que devem ser os principais nomes para esse novo ciclo da Seleção Brasileira. Além de Casemiro, que muito provavelmente encerrou seu ciclo com a Seleção Brasileira.

Confira a lista completa de convocados por Ancelotti

GOLEIROS (8)

  • Bento: 5 convocações
  • Hugo Souza: 5 convocações
  • Alisson: 3 convocações
  • Ederson: 3 convocações
  • John: 2 convocação
  • Weverton: 1 convocação
  • Pedro Morisco: 1 convocação
  • Otávio: 1 convocação

ZAGUEIROS (13)

  • Marquinhos: 6 convocações
  • Gabriel Magalhães: 5 convocações
  • Fabrício Bruno: 3 convocações
  • Lucas Beraldo: 2 convocações
  • Éder Militão: 2 convocações
  • Alexsandro: 2 convocações
  • Bremer: 2 convocações
  • Léo Pereira: 2 convocações
  • Ibanez: 2 convocações
  • Vitor Reis: 2 convocações
  • Léo Ortiz: 1 convocação
  • Arthur Dias: 1 convocação
  • Jair: 1 convocação

LATERAIS-DIREITOS (6)

  • Wesley: 5 convocações
  • Danilo: 4 convocações
  • Paulo Henrique: 2 convocações
  • Vitinho: 2 convocações
  • Vanderson: 1 convocação
  • Matheuzinho: 1 convocação

LATERAIS-ESQUERDOS (7)

  • Douglas Santos: 5 convocações
  • Caio Henrique: 3 convocações
  • Alex Sandro: 3 convocações
  • Carlos Augusto: 2 convocações
  • Luciano Juba: 1 convocação
  • Kaiki: 1 convocação
  • Mauro Júnior: 1 convocação

VOLANTES (14)

  • Bruno Guimarães: 6 convocações
  • Casemiro: 6 convocações
  • Andrey Santos: 5 convocações
  • Fabinho: 3 convocações
  • Danilo Santos: 3 convocações
  • Éderson: 2 convocações
  • Joelinton: 1 convocação
  • João Gomes: 1 convocação
  • André: 1 convocação
  • Jean Lucas: 1 convocação
  • Gerson: 1 convocação
  • Douglas Luiz: 1 convocação
  • Breno Bidon: 1 convocação
  • Gabriel Bontempo: 1 convocação

MEIAS (4)

  • Lucas Paquetá: 4 convocações
  • Andreas Pereira: 2 convocações
  • Gabriel Sara: 1 convocação
  • Neymar: 1 convocação

PONTAS (9)

  • Vinicius Júnior: 6 convocações
  • Luiz Henrique: 5 convocações
  • Martinelli: 5 convocações
  • Estevão: 5 convocações
  • Raphinha: 5 convocações
  • Rayan: 3 convocações
  • Rodrygo: 2 convocações
  • Samuel Lino: 2 convocações
  • Antony: 1 convocação

CENTROAVANTES (9)

  • Matheus Cunha: 5 convocações
  • Richarlison: 4 convocações
  • João Pedro: 4 convocações
  • Igor Thiago: 2 convocações
  • Endrick: 2 convocações
  • Igor Jesus: 1 convocação
  • Vitor Roque: 1 convocação
  • Kaio Jorge: 1 convocação
  • Pedro: 1 convocação

 

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Veteranos podem perder espaço no novo ciclo

Neymar, Danilo, Fabinho, Casemiro, Alex Sandro, Weverton e Ederson estão entre os veteranos que podem perder espaço no novo ciclo da Seleção Brasileira. Neste primeiro momento, Carlo Ancelotti afirmou que a comissão técnica pretende priorizar jogadores mais jovens.

O treinador, porém, deixou claro que atletas experientes não estão descartados. Alisson, por exemplo, pode voltar à Seleção caso mantenha alto nível no futebol inglês.

"Isso não significa que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem e, quando chegarem as competições, a Copa América, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, vai jogar o Alisson. Agora temos que priorizar os mais jovens”, afirmou Ancelotti.

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Brasil terá três amistosos

A primeira Data Fifa após a Copa do Mundo contará com três compromissos internacionais. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e, na sequência, terá pela frente a Índia.

Austrália x Brasil

  • Data: 25 de setembro de 2026
  • Horário: 7h
  • Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália

Austrália x Brasil

  • Data: 29 de setembro de 2026
  • Horário: 7h
  • Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália

Índia x Brasil

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Horário: Não confirmado
  • Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia

Convocação da Seleção Brasileira para os amistosos

GOLEIROS

  • Hugo Souza - Corinthians
  • Pedro Morisco - Coritiba
  • Otávio - Cruzeiro

ZAGUEIROS

  • Arthur Dias - Athletico-PR
  • Gabriel Magalhães - Arsenal
  • Jair - Nottingham Forest
  • Marquinhos - PSG
  • Victor Reis - Manchester City

LATERAIS

  • Wesley - Roma
  • Matheuzinho - Corinthians 
  • Douglas Santos - Zenit
  • Mauro Junior - PSV

MEIAS

  • Andrey Santos - Manchester United
  • Breno Bidon - Corinthians
  • Bruno Guimarães - Arsenal
  • Danilo Santos - Botafogo
  • Douglas Luiz - Juventus
  • Gabriel Bontempo - Santos

ATACANTES

  • Endrick - Real Madrid
  • Estêvão - Chelsea
  • João Pedro - Chelsea
  • Pedro - Flamengo
  • Raphinha - Barcelona
  • Rayan - Bournemouth
  • Samuel Lino - Flamengo
  • Vini Jr. - Real Madrid

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.