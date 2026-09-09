Após nova convocação, veja quem são os jogadores mais convocados da era Ancelotti
Carlo Ancelotti divulgou a primeira lista após a Copa do Mundo de 2026, com novidades e nomes que iniciam o novo ciclo da Seleção Brasileira
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A Seleção Brasileira conheceu na última quarta-feira (9) os primeiros convocados do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. O treinador italiano anunciou ontem, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre setembro e outubro.
A convocação marcou o início do trabalho de Ancelotti após a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e abriu oficialmente o planejamento para o próximo Mundial, que será disputado em 2030, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.
Com a convocação de ontem, Ancelotti chegou a sete convocatórias com a Seleção Brasileira, entre partidas das Eliminatórias, Copa do Mundo e amistosos. Agora já são 70 jogadores diferente que foram chamados para vestir a amarelinha com a presença do técnico.
Entre os jogadores mais frequentes estão Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Marquinhos, que devem ser os principais nomes para esse novo ciclo da Seleção Brasileira. Além de Casemiro, que muito provavelmente encerrou seu ciclo com a Seleção Brasileira.
Confira a lista completa de convocados por Ancelotti
GOLEIROS (8)
- Bento: 5 convocações
- Hugo Souza: 5 convocações
- Alisson: 3 convocações
- Ederson: 3 convocações
- John: 2 convocação
- Weverton: 1 convocação
- Pedro Morisco: 1 convocação
- Otávio: 1 convocação
ZAGUEIROS (13)
- Marquinhos: 6 convocações
- Gabriel Magalhães: 5 convocações
- Fabrício Bruno: 3 convocações
- Lucas Beraldo: 2 convocações
- Éder Militão: 2 convocações
- Alexsandro: 2 convocações
- Bremer: 2 convocações
- Léo Pereira: 2 convocações
- Ibanez: 2 convocações
- Vitor Reis: 2 convocações
- Léo Ortiz: 1 convocação
- Arthur Dias: 1 convocação
- Jair: 1 convocação
LATERAIS-DIREITOS (6)
- Wesley: 5 convocações
- Danilo: 4 convocações
- Paulo Henrique: 2 convocações
- Vitinho: 2 convocações
- Vanderson: 1 convocação
- Matheuzinho: 1 convocação
LATERAIS-ESQUERDOS (7)
- Douglas Santos: 5 convocações
- Caio Henrique: 3 convocações
- Alex Sandro: 3 convocações
- Carlos Augusto: 2 convocações
- Luciano Juba: 1 convocação
- Kaiki: 1 convocação
- Mauro Júnior: 1 convocação
VOLANTES (14)
- Bruno Guimarães: 6 convocações
- Casemiro: 6 convocações
- Andrey Santos: 5 convocações
- Fabinho: 3 convocações
- Danilo Santos: 3 convocações
- Éderson: 2 convocações
- Joelinton: 1 convocação
- João Gomes: 1 convocação
- André: 1 convocação
- Jean Lucas: 1 convocação
- Gerson: 1 convocação
- Douglas Luiz: 1 convocação
- Breno Bidon: 1 convocação
- Gabriel Bontempo: 1 convocação
MEIAS (4)
- Lucas Paquetá: 4 convocações
- Andreas Pereira: 2 convocações
- Gabriel Sara: 1 convocação
- Neymar: 1 convocação
PONTAS (9)
- Vinicius Júnior: 6 convocações
- Luiz Henrique: 5 convocações
- Martinelli: 5 convocações
- Estevão: 5 convocações
- Raphinha: 5 convocações
- Rayan: 3 convocações
- Rodrygo: 2 convocações
- Samuel Lino: 2 convocações
- Antony: 1 convocação
CENTROAVANTES (9)
- Matheus Cunha: 5 convocações
- Richarlison: 4 convocações
- João Pedro: 4 convocações
- Igor Thiago: 2 convocações
- Endrick: 2 convocações
- Igor Jesus: 1 convocação
- Vitor Roque: 1 convocação
- Kaio Jorge: 1 convocação
- Pedro: 1 convocação
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Veteranos podem perder espaço no novo ciclo
Neymar, Danilo, Fabinho, Casemiro, Alex Sandro, Weverton e Ederson estão entre os veteranos que podem perder espaço no novo ciclo da Seleção Brasileira. Neste primeiro momento, Carlo Ancelotti afirmou que a comissão técnica pretende priorizar jogadores mais jovens.
O treinador, porém, deixou claro que atletas experientes não estão descartados. Alisson, por exemplo, pode voltar à Seleção caso mantenha alto nível no futebol inglês.
"Isso não significa que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem e, quando chegarem as competições, a Copa América, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, vai jogar o Alisson. Agora temos que priorizar os mais jovens”, afirmou Ancelotti.
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Brasil terá três amistosos
A primeira Data Fifa após a Copa do Mundo contará com três compromissos internacionais. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e, na sequência, terá pela frente a Índia.
Austrália x Brasil
- Data: 25 de setembro de 2026
- Horário: 7h
- Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália
Austrália x Brasil
- Data: 29 de setembro de 2026
- Horário: 7h
- Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália
Índia x Brasil
- Data: 3 de outubro de 2026
- Horário: Não confirmado
- Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia
Convocação da Seleção Brasileira para os amistosos
GOLEIROS
- Hugo Souza - Corinthians
- Pedro Morisco - Coritiba
- Otávio - Cruzeiro
ZAGUEIROS
- Arthur Dias - Athletico-PR
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Jair - Nottingham Forest
- Marquinhos - PSG
- Victor Reis - Manchester City
LATERAIS
- Wesley - Roma
- Matheuzinho - Corinthians
- Douglas Santos - Zenit
- Mauro Junior - PSV
MEIAS
- Andrey Santos - Manchester United
- Breno Bidon - Corinthians
- Bruno Guimarães - Arsenal
- Danilo Santos - Botafogo
- Douglas Luiz - Juventus
- Gabriel Bontempo - Santos
ATACANTES
- Endrick - Real Madrid
- Estêvão - Chelsea
- João Pedro - Chelsea
- Pedro - Flamengo
- Raphinha - Barcelona
- Rayan - Bournemouth
- Samuel Lino - Flamengo
- Vini Jr. - Real Madrid
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