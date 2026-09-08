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Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir ao vivo, horário e detalhes da lista de Ancelotti

Treinador italiano anunciará os 26 convocados para os primeiros amistosos do novo ciclo após a Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 9:14
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

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A Seleção Brasileira conhecerá nesta quarta-feira (9) os primeiros convocados do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. O treinador italiano anunciará a lista para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre setembro e outubro.

A convocação marca o início do planejamento da Amarelinha após a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti e sua comissão técnica vêm acompanhando jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e nas principais ligas europeias em busca de opções para a renovação do elenco.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação acontecerá nesta quarta-feira (9 de setembro), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Será a primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti após a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano e sua comissão técnica vêm acompanhando jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e nas principais ligas europeias.

A expectativa é de que 26 jogadores sejam chamados para os três primeiros amistosos do novo ciclo.

Onde assistir à convocação da Seleção Brasileira ao vivo?

A convocação terá transmissão ao vivo pela:

A cerimônia começa às 15h (horário de Brasília).

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Brasil terá três amistosos em setembro e outubro

A primeira Data Fifa do novo ciclo terá três compromissos internacionais. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes e depois terá pela frente a Índia, em um confronto inédito entre as seleções principais.

O primeiro duelo será em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a Seleção viajará para a Índia. O confronto contra os indianos está marcado para 3 de outubro, no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Austrália x Brasil

  • Data: 25 de setembro de 2026
  • Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, Austrália

Austrália x Brasil

  • Data: 29 de setembro de 2026
  • Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália

Índia x Brasil

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá, Índia

 

Ancelotti inicia novo ciclo na Seleção

A convocação representa o início de uma nova etapa no trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Depois da Copa do Mundo de 2026, o treinador terá a oportunidade de observar novos jogadores e começar a definir a base do elenco para os próximos grandes torneios.

Além de testar alternativas, a comissão técnica pretende utilizar os amistosos para dar espaço a atletas que ganharam destaque no futebol brasileiro e nas principais ligas europeias.

O planejamento também mira a integração entre a Seleção Principal e as categorias de base, pensando na renovação do elenco para os próximos anos. Os principais objetivos do novo ciclo serão a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

 

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.