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Brasil x Canadá ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

Seleção Brasileira busca segunda vitória no Mundial para garantir vaga antecipada nas oitavas de final; veja todos os detalhes da partida

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 9:57
Seleção Brasileira Feminina Sub-20
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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Brasil e Canadá se enfrentam nesta terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira chega ao confronto embalada pela goleada por 4 a 1 sobre a Tanzânia na estreia. Já o Canadá empatou em 1 a 1 com a Inglaterra e precisa pontuar para seguir na briga pela classificação.

Uma nova vitória coloca o Brasil com seis pontos e garante a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecedência.

Como chegam as equipes

Brasil

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo Feminina Sub-20 com uma atuação convincente. Na estreia, a equipe comandada por Camilla Orlando venceu a Tanzânia por 4 a 1.

Thaynara, Evelin, duas vezes, e Vitória marcaram os gols brasileiros. Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo B, com três pontos.

Agora, diante do Canadá, a equipe busca confirmar o bom início de competição. Caso consiga uma nova vitória, a Seleção chegará aos seis pontos e estará matematicamente classificada para as oitavas de final.

Canadá

O Canadá também começou o Mundial pontuando. As canadenses empataram em 1 a 1 com a Inglaterra na primeira rodada e somam um ponto no Grupo B.

Com o resultado, o Canadá aparece empatado com as inglesas na segunda colocação da chave. Por isso, uma vitória contra o Brasil pode deixar a equipe em situação bastante favorável antes da última rodada.

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O confronto desta terça-feira também pode começar a definir a disputa pelas duas primeiras posições do grupo e pelas vagas entre as melhores terceiras colocadas.

Histórico de Brasil x Canadá

Brasil e Canadá se enfrentaram duas vezes na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

O primeiro encontro aconteceu na semifinal da edição de 2002, quando as canadenses levaram a melhor nos pênaltis após empate no tempo regulamentar.

O último confronto foi pela fase de grupos da edição de 2024. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, devolvendo a derrota sofrida anteriormente.

Onde assistir Brasil x Tanzânia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia, Sofia e Emilly; Clarinha, Vitorinha e Gio Canali; Dudinha, Carioca e Brendha.

Canadá (Técnica: Cindy Tye)

Noelle Henning; Ines Nourani, Iba Oching, Janet Okeke e Stephanie Scholey; Olivia Chisholm, Teegan Melenhorst e Jeneva Hernandez Gray; Kaylee Hunter, Liana Tarasco e Sariyah Bailey.

Arbitragem

  • Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (Itália)
  • Assistente 1: Paulina Baranowska (Polônia)
  • Assistente 2: Irina Pozdejeva (Lituânia)
  • Quarta árbitra: Silvia Gasperotti (Itália)
  • VAR: Catarina Ferreira (Portugal)
  • AVAR: Angelos Evangelou (Grécia)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.