CBF confirma dois novos amistosos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro; Veja calendário completo do Brasil
Novos compromissos fazem parte do planejamento de Ancelotti para o próximo ciclo da Amarelinha, que já tem cinco amistosos confirmados até novembro
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A Seleção Brasileira terá dois novos compromissos internacionais no calendário de 2026. A CBF confirmou a programação da próxima Data Fifa de novembro, que será disputada no sudeste asiático e marcará mais uma etapa do trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Amarelinha.
Os dois jogos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para cerca de 55 mil torcedores. A programação foi definida levando em consideração o calendário internacional, já que as principais seleções europeias estarão envolvidas em compromissos oficiais da UEFA.
Com isso, a CBF optou por enfrentar duas escolas diferentes de futebol durante a Data Fifa de novembro. O primeiro adversário será uma seleção asiática já conhecida do futebol brasileiro, enquanto o segundo confronto terá caráter inédito.
Quem o Brasil enfrentará em novembro?
O primeiro compromisso da Seleção será no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, às 7h, a equipe de Ancelotti voltará a campo no mesmo estádio.
O Brasil enfrentará o Japão na primeira partida e, depois, terá pela frente Singapura, em um duelo inédito entre as seleções principais.
Japão x Brasil
- Data: 14 de novembro de 2026
- Horário: 7h15 (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura
Singapura x Brasil
- Data: 17 de novembro de 2026
- Horário: 7h (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura
Quando será a convocação da Seleção Brasileira?
A primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026 acontecerá na quarta-feira (9 de setembro), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
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Carlo Ancelotti anunciará 26 jogadores que formarão o grupo para os compromissos de setembro e outubro do novo ciclo. A comissão técnica vem acompanhando atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e nas principais ligas europeias.
Além de observar jogadores para a Seleção Principal, Ancelotti também tem trabalhado na integração com as categorias de base. A intenção é iniciar a formação de um elenco pensando nos próximos grandes torneios internacionais.
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Calendário completo da Seleção Brasileira
Os novos compromissos se juntam aos três amistosos que já estavam confirmados para o início do ciclo após a Copa do Mundo de 2026.
Setembro e outubro
Austrália x Brasil
- Data: 25 de setembro
- Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália
Austrália x Brasil
- Data: 29 de setembro
- Local: Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália
Índia x Brasil
- Data: 3 de outubro
- Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, o Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia
Novembro
Japão x Brasil
- Data: 14 de novembro
- Horário: 7h15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura
Singapura x Brasil
- Data: 17 de novembro
- Horário: 7h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Singapura
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Ancelotti ganha mais oportunidades para testar a Seleção
Os cinco amistosos já confirmados fazem parte do planejamento da comissão técnica para o novo ciclo. A intenção é aproveitar as Datas Fifa para observar jogadores, testar alternativas, dar minutagem ao elenco e desenvolver conceitos de jogo.
Ancelotti e seus auxiliares também vêm acompanhando atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e nas principais ligas europeias.
A sequência de partidas será importante para o treinador começar a definir a base da equipe que terá como principais objetivos a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.
A CBF também trabalha para aproximar cada vez mais a Seleção Principal das categorias de base, pensando na renovação do elenco e na formação de jogadores para os próximos ciclos.
Brasil reencontra Japão e terá duelo inédito
O confronto com o Japão será o primeiro reencontro entre as equipes após a Copa do Mundo de 2026. O histórico é favorável à Seleção Brasileira, que venceu a maior parte dos encontros anteriores.
A última partida entre as seleções aconteceu nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, onde o Brasil saiu perdendo o jogo e conseguiu virar com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, no último minuto.
Já a partida contra Singapura terá um significado diferente. Será a primeira vez que as seleções principais dos dois países se enfrentarão.
A escolha também amplia a presença da Seleção Brasileira no mercado asiático, região em que a equipe possui uma grande quantidade de torcedores.