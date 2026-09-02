CBF define data da primeira convocação de Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
CBF confirma convocação de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, que marcam o início do novo ciclo rumo ao hexa
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A Seleção Brasileira já tem data para conhecer os primeiros convocados do novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti. A CBF confirmou que a lista com os 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia será divulgada na próxima semana, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
A convocação será a primeira da Amarelinha desde a participação na Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão ao vivo pela CBF TV. A lista dará início ao planejamento da equipe para o próximo ciclo, que terá como principais objetivos a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.
Quando será a convocação da Seleção Brasileira?
A convocação acontecerá na quarta-feira (9 de setembro), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Carlo Ancelotti anunciará 26 jogadores que formarão o grupo para os primeiros compromissos do novo ciclo. A comissão técnica vem acompanhando atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e nas principais ligas europeias.
Além de observar jogadores para a Seleção Principal, Ancelotti também tem trabalhado na integração com as categorias de base. A intenção é iniciar a formação de um elenco pensando nos próximos grandes torneios internacionais.
Brasil terá três amistosos contra Austrália e Índia
A primeira Data Fifa do novo ciclo terá três compromissos internacionais. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes antes de encarar a Índia pela primeira vez na história.
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O primeiro jogo será em 25 de setembro, contra os australianos, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Depois dos dois confrontos na Austrália, a Seleção viaja para a Índia. O duelo está marcado para 3 de outubro, no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá.
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Próximos jogos da Seleção Brasileira
A Seleção fará dois amistosos diante da Austrália antes de encerrar a Data Fifa contra a Índia.
Austrália x Brasil
- Data: 25 de setembro de 2026
- Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (Austrália)
Austrália x Brasil
- Data: 29 de setembro de 2026
- Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália)
Índia x Brasil
- Data: 03 de outubro de 2026
- Local: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium), em Calcutá (Índia)
Ancelotti inicia renovação da Seleção
A sequência de amistosos será a primeira oportunidade para Carlo Ancelotti começar a testar novas opções depois da Copa do Mundo de 2026.
Para montar a lista, o treinador italiano e sua comissão técnica têm acompanhado de perto os principais campeonatos disputados por jogadores brasileiros. O objetivo é encontrar alternativas para o elenco e começar a construir a equipe que disputará a Copa América de 2028 e a próxima Copa do Mundo.
A integração com as seleções de base também ganhou importância no trabalho da comissão. A CBF já mira competições como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Qatar, além da preparação para o próximo ciclo olímpico, sob responsabilidade do técnico Paulo Victor na Seleção Sub-20.
Brasil x Austrália: retrospecto é amplamente favorável
Brasil e Austrália já se enfrentaram oito vezes na história. A Amarelinha venceu seis partidas, empatou uma e perdeu apenas uma, com 21 gols marcados e somente um sofrido.
O último encontro aconteceu em 13 de junho de 2017, em Melbourne, quando o Brasil goleou por 4 a 0. Na ocasião, o atacante Diego Souza, então jogador do Sport, marcou dois gols. Thiago Silva e Taison completaram o placar.
Brasil enfrentará a Índia pela primeira vez
O terceiro amistoso da Data Fifa terá um caráter inédito. Brasil e Índia nunca se enfrentaram na história, e o duelo será disputado no tradicional Salt Lake Stadium, em Calcutá.
O estádio tem capacidade para cerca de 63 mil torcedores e é um dos principais palcos esportivos do país asiático. A escolha do adversário também representa uma oportunidade para a CBF ampliar a presença da marca da Seleção em um mercado com grande interesse pelo futebol brasileiro.
Apesar disso, os adversários escolhidos para os primeiros amistosos de Ancelotti geraram críticas. Enquanto outras seleções europeias terão confrontos de alto nível na Nations League, o Brasil enfrentará Austrália e Índia, atualmente 28ª e 138ª colocadas no ranking da FIFA, respectivamente.