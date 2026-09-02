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Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Tanzânia ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

Seleção Brasileira estreia contra a Tanzânia e terá Canadá e Inglaterra pela frente na primeira fase da competição disputada na Polônia

Por Lucas Valle Publicado em 02/09/2026 às 13:54
Seleção Brasileira Feminina Sub-20
Seleção Brasileira Feminina Sub-20 - Luciana Vermell / CBF

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Brasil e Tanzânia se enfrentam nesta sábado (05), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira estreia no Mundial sob o comando da técnica Camilla Orlando e busca começar a competição com vitória. O torneio reúne 24 seleções e será disputado entre os dias 5 e 27 de setembro.

Brasil estreia no Mundial Feminino Sub-20

A Seleção Brasileira chega à Copa do Mundo Feminina Sub-20 como uma das equipes tradicionais da competição. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia, e disputará todos os seus jogos da primeira fase em Bielsko-Biaa.

Depois da estreia contra a Tanzânia, a equipe brasileira encara o Canadá no dia 8 de setembro e encerra a fase de grupos diante da Inglaterra, no dia 11.

A competição conta com seis grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas avançam às oitavas de final.

Onde assistir Brasil x Tanzânia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

 
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Convocação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20

A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20. A lista conta com atletas de clubes brasileiros e também jogadoras que atuam no exterior.

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Goleiras

  • Thaís Lima - SL Benfica (POR)
  • Eluiza - São Paulo (BRA)
  • Ana Morganti - Corinthians (BRA)

Defensoras

  • Thaynara - Botafogo (BRA)
  • Sofia Couto - Flamengo (BRA)
  • Ana Beatriz - São Paulo (BRA)
  • Bianca - Internacional (BRA)

Meio-campistas

  • Emilly Lucas - Flamengo (BRA)
  • Gisele - Grêmio (BRA)
  • Nogueira - Ferroviária (BRA)
  • Vitorinha - São Paulo (BRA)
  • Dudinha - Ferroviária (BRA)
  • Dulce - Corinthians (BRA)
  • Kaylane - Flamengo (BRA)
  • Clarinha - SL Benfica (POR)

Atacantes

  • Brendha - Flamengo (BRA)
  • Gio Canali - Virginia Cavaliers (EUA)
  • Evelin - Santos (BRA)
  • Carioca - Fluminense (BRA)
  • Tainá - Ferroviária (BRA)
  • Aninha - Internacional (BRA)

Possível escalação do Brasil

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Emilly, Clarinha, Vitorinha e Dudinha; Canali, Carioca e Brendha.

Essa foi a última escalação utilizada pela técnica Camilla Orlando no amistoso contra Portugal, realizado em junho deste ano. A formação pode servir como referência para a estreia contra a Tanzânia, embora Camilla ainda possa promover mudanças na equipe para o início do Mundial.

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Grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20

O Brasil está no Grupo B, ao lado de:

  • Brasil
  • Inglaterra
  • Canadá
  • Tanzânia

Os três jogos da Seleção na primeira fase serão disputados em Bielsko-Biaa.

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Tanzânia

  • Data: 5 de setembro
  • Horário: 10h (de Brasília)

Brasil x Canadá

  • Data: 8 de setembro
  • Horário: 10h (de Brasília)

Brasil x Inglaterra

  • Data: 11 de setembro
  • Horário: 10h (de Brasília)

A Seleção já está na Polônia para a reta final da preparação. O grupo iniciou os trabalhos em Cracóvia e, posteriormente, seguiu para Bielsko-Biaa, cidade que receberá os três jogos brasileiros na primeira fase.

Calendário da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  • Fase de grupos: 5 a 13 de setembro
  • Oitavas de final: 16 e 17 de setembro
  • Quartas de final: 19 e 20 de setembro
  • Semifinais: 23 de setembro
  • Disputa de 3° lugar: 26 de setembro
  • Final: 27 de setembro

A decisão será realizada em Lodz, na Polônia. Ao todo, quatro cidades recebem partidas do Mundial: Bielsko-Biaa, Lodz, Katowice e Sosnowiec.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.