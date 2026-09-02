Brasil x Tanzânia ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

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Seleção Brasileira estreia contra a Tanzânia e terá Canadá e Inglaterra pela frente na primeira fase da competição disputada na Polônia

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Brasil e Tanzânia se enfrentam nesta sábado (05), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

A Seleção Brasileira estreia no Mundial sob o comando da técnica Camilla Orlando e busca começar a competição com vitória. O torneio reúne 24 seleções e será disputado entre os dias 5 e 27 de setembro.

Brasil estreia no Mundial Feminino Sub-20

A Seleção Brasileira chega à Copa do Mundo Feminina Sub-20 como uma das equipes tradicionais da competição. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia, e disputará todos os seus jogos da primeira fase em Bielsko-Biaa.

Depois da estreia contra a Tanzânia, a equipe brasileira encara o Canadá no dia 8 de setembro e encerra a fase de grupos diante da Inglaterra, no dia 11.

A competição conta com seis grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas avançam às oitavas de final.

Onde assistir Brasil x Tanzânia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Convocação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20

A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20. A lista conta com atletas de clubes brasileiros e também jogadoras que atuam no exterior.

Goleiras



Thaís Lima - SL Benfica (POR)

Eluiza - São Paulo (BRA)

Ana Morganti - Corinthians (BRA)

Defensoras



Thaynara - Botafogo (BRA)

Sofia Couto - Flamengo (BRA)

Ana Beatriz - São Paulo (BRA)

Bianca - Internacional (BRA)

Meio-campistas



Emilly Lucas - Flamengo (BRA)

Gisele - Grêmio (BRA)

Nogueira - Ferroviária (BRA)

Vitorinha - São Paulo (BRA)

Dudinha - Ferroviária (BRA)

Dulce - Corinthians (BRA)

Kaylane - Flamengo (BRA)

Clarinha - SL Benfica (POR)

Atacantes



Brendha - Flamengo (BRA)

Gio Canali - Virginia Cavaliers (EUA)

Evelin - Santos (BRA)

Carioca - Fluminense (BRA)

Tainá - Ferroviária (BRA)

Aninha - Internacional (BRA)

Possível escalação do Brasil

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Emilly, Clarinha, Vitorinha e Dudinha; Canali, Carioca e Brendha.

Essa foi a última escalação utilizada pela técnica Camilla Orlando no amistoso contra Portugal, realizado em junho deste ano. A formação pode servir como referência para a estreia contra a Tanzânia, embora Camilla ainda possa promover mudanças na equipe para o início do Mundial.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20

O Brasil está no Grupo B, ao lado de:

Brasil

Inglaterra

Canadá

Tanzânia

Os três jogos da Seleção na primeira fase serão disputados em Bielsko-Biaa.

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Tanzânia



Data: 5 de setembro

5 de setembro Horário: 10h (de Brasília)



Brasil x Canadá



Data: 8 de setembro

8 de setembro Horário: 10h (de Brasília)



Brasil x Inglaterra



Data: 11 de setembro

11 de setembro Horário: 10h (de Brasília)



A Seleção já está na Polônia para a reta final da preparação. O grupo iniciou os trabalhos em Cracóvia e, posteriormente, seguiu para Bielsko-Biaa, cidade que receberá os três jogos brasileiros na primeira fase.

Calendário da Copa do Mundo Feminina Sub-20



Fase de grupos: 5 a 13 de setembro

5 a 13 de setembro Oitavas de final : 16 e 17 de setembro

: 16 e 17 de setembro Quartas de final: 19 e 20 de setembro

19 e 20 de setembro Semifinais: 23 de setembro

23 de setembro Disputa de 3° lugar: 26 de setembro

26 de setembro Final: 27 de setembro

A decisão será realizada em Lodz, na Polônia. Ao todo, quatro cidades recebem partidas do Mundial: Bielsko-Biaa, Lodz, Katowice e Sosnowiec.