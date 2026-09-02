Brasil x Tanzânia ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Seleção Brasileira estreia contra a Tanzânia e terá Canadá e Inglaterra pela frente na primeira fase da competição disputada na Polônia
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Brasil e Tanzânia se enfrentam nesta sábado (05), às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biaa, na Polônia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
A Seleção Brasileira estreia no Mundial sob o comando da técnica Camilla Orlando e busca começar a competição com vitória. O torneio reúne 24 seleções e será disputado entre os dias 5 e 27 de setembro.
Brasil estreia no Mundial Feminino Sub-20
A Seleção Brasileira chega à Copa do Mundo Feminina Sub-20 como uma das equipes tradicionais da competição. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia, e disputará todos os seus jogos da primeira fase em Bielsko-Biaa.
Depois da estreia contra a Tanzânia, a equipe brasileira encara o Canadá no dia 8 de setembro e encerra a fase de grupos diante da Inglaterra, no dia 11.
A competição conta com seis grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas avançam às oitavas de final.
Onde assistir Brasil x Tanzânia ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: CazéTV (clique para assistir)
Convocação da Seleção Brasileira Feminina Sub-20
A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20. A lista conta com atletas de clubes brasileiros e também jogadoras que atuam no exterior.
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Goleiras
- Thaís Lima - SL Benfica (POR)
- Eluiza - São Paulo (BRA)
- Ana Morganti - Corinthians (BRA)
Defensoras
- Thaynara - Botafogo (BRA)
- Sofia Couto - Flamengo (BRA)
- Ana Beatriz - São Paulo (BRA)
- Bianca - Internacional (BRA)
Meio-campistas
- Emilly Lucas - Flamengo (BRA)
- Gisele - Grêmio (BRA)
- Nogueira - Ferroviária (BRA)
- Vitorinha - São Paulo (BRA)
- Dudinha - Ferroviária (BRA)
- Dulce - Corinthians (BRA)
- Kaylane - Flamengo (BRA)
- Clarinha - SL Benfica (POR)
Atacantes
- Brendha - Flamengo (BRA)
- Gio Canali - Virginia Cavaliers (EUA)
- Evelin - Santos (BRA)
- Carioca - Fluminense (BRA)
- Tainá - Ferroviária (BRA)
- Aninha - Internacional (BRA)
Possível escalação do Brasil
Brasil (Técnica: Camilla Orlando)
Thaís Lima; Thay, Ana Bia e Sofia; Emilly, Clarinha, Vitorinha e Dudinha; Canali, Carioca e Brendha.
Essa foi a última escalação utilizada pela técnica Camilla Orlando no amistoso contra Portugal, realizado em junho deste ano. A formação pode servir como referência para a estreia contra a Tanzânia, embora Camilla ainda possa promover mudanças na equipe para o início do Mundial.
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Grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20
O Brasil está no Grupo B, ao lado de:
- Brasil
- Inglaterra
- Canadá
- Tanzânia
Os três jogos da Seleção na primeira fase serão disputados em Bielsko-Biaa.
Próximos jogos do Brasil
Brasil x Tanzânia
- Data: 5 de setembro
- Horário: 10h (de Brasília)
Brasil x Canadá
- Data: 8 de setembro
- Horário: 10h (de Brasília)
Brasil x Inglaterra
- Data: 11 de setembro
- Horário: 10h (de Brasília)
A Seleção já está na Polônia para a reta final da preparação. O grupo iniciou os trabalhos em Cracóvia e, posteriormente, seguiu para Bielsko-Biaa, cidade que receberá os três jogos brasileiros na primeira fase.
Calendário da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Fase de grupos: 5 a 13 de setembro
- Oitavas de final: 16 e 17 de setembro
- Quartas de final: 19 e 20 de setembro
- Semifinais: 23 de setembro
- Disputa de 3° lugar: 26 de setembro
- Final: 27 de setembro
A decisão será realizada em Lodz, na Polônia. Ao todo, quatro cidades recebem partidas do Mundial: Bielsko-Biaa, Lodz, Katowice e Sosnowiec.