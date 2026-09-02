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Selecao brasileira | Notícia

Arena de Pernambuco receberá jogo da Seleção Feminina em outubro

Diretora garantiu que vaquejada não atrapalhará o amistoso devido à troca do gramado para a Copa de 2027 e projetou recorde de público no Estado

Por Davi Saboya Publicado em 02/09/2026 às 0:02
Imagem a&eacute;rea da Arena de Pernambuco
Imagem aérea da Arena de Pernambuco - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM

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A Seleção Brasileira Feminina disputará um jogo amistoso na Arena de Pernambuco no mês de outubro. A confirmação foi feita pela diretora do equipamento, Lohaine Collins, em entrevista à Rádio Jornal. Embora a data exata da partida ainda dependa do fechamento oficial do calendário, a gestora manifestou entusiasmo com o confronto e lançou o desafio de mobilizar a torcida pernambucana para quebrar marcas de público.

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"Vamos receber um jogo da Seleção Brasileira Feminina no mês de outubro. Não posso divulgar a data ainda, pois não foi fechada, mas gostaria muito que a gente batesse o recorde do amistoso de Fortaleza, que o pessoal estava se gabando demais desse feito. Eu disse que Pernambuco consegue bater sim, pois somos os melhores em linha reta", declarou a diretora.

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A realização de uma etapa de vaquejada na Arena de Pernambuco não impedirá que o estádio receba a partida da equipe nacional. Segundo Lohaine, a compatibilidade entre a agenda de eventos é garantida pelo plano de substituição do gramado por um modelo híbrido, exigência da FIFA para adequar o local à Copa do Mundo Feminina de 2027. Como o processo de troca do piso dura cerca de três meses, a obra já seria executada independentemente da atração cultural.

"A vaquejada em si não atrapalharia os amistosos porque de qualquer forma a gente já vai fazer a troca do gramado", explicou Lohaine Collins, reforçando que as intervenções no campo já estavam previstas no cronograma oficial do estádio.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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