Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027

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Seleção Brasileira busca recuperação após derrota para a República Dominicana e enfrenta o México na segunda rodada da segunda fase

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O Brasil enfrenta o México nesta segunda-feira (31), às 23h10 (horário de Brasília), no Ginásio Marcelino González, em Zacatecas, pela segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo de Basquete FIBA 2027.

A Seleção Brasileira busca recuperação após perder para a República Dominicana por 94 a 90 na estreia da segunda fase. Já o México chega embalado após golear a Colômbia por 112 a 86.





Como chegam as equipes



Brasil

O Brasil chega ao segundo compromisso da janela após sofrer sua primeira derrota na segunda fase. Na última quinta-feira (27), a Seleção perdeu para a República Dominicana por 94 a 90, em Brasília.

Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro, com 19 pontos e seis rebotes. Raul Neto também teve atuação importante, com 14 pontos, três rebotes e sete assistências. Bruno Caboclo anotou 12 pontos.

Apesar do resultado, o Brasil fez uma grande campanha na primeira fase das Eliminatórias. A equipe terminou na liderança do Grupo E, com seis vitórias em seis jogos, mantendo 100% de aproveitamento.

Os resultados da primeira fase são carregados para a segunda etapa, o que mantém a Seleção em boa situação na disputa pelas vagas para o Mundial de 2027, que será disputado no Catar. Além de México e República Dominicana, o Brasil ainda terá os Estados Unidos como adversário nesta fase.

O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a janela. Entre os nomes está o armador Raulzinho, que voltou à Seleção Brasileira.

México

O México também chega motivado para o confronto. Na última quinta-feira (27), a equipe goleou a Colômbia por 112 a 86 e começou a segunda fase com uma vitória importante.

Na primeira fase, os mexicanos terminaram na liderança de seu grupo, com três vitórias, e agora buscam manter o bom momento diante do Brasil.

O confronto em Zacatecas representa uma oportunidade para o México somar mais uma vitória e ganhar força na disputa pelas vagas para a Copa do Mundo.

Histórico de confrontos

Brasil e México se enfrentaram cinco vezes nos últimos anos. A Seleção Brasileira leva vantagem, com quatro vitórias contra uma do México.

Os últimos encontros foram:

México 61 x 73 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023

– Jogos Pan-Americanos de 2023 México 54 x 74 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023

– Jogos Pan-Americanos de 2023 México 56 x 102 Brasil – Eliminatórias do Mundial de 2022

– Eliminatórias do Mundial de 2022 Brasil 72 x 82 México – Eliminatórias do Mundial de 2022

– Eliminatórias do Mundial de 2022 Brasil 102 x 74 México – Jogos Olímpicos de 2021

Onde assistir Brasil x México ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Youtube: CazéTV (clique aqui para assistir)

Convocados do Brasil

A Seleção Brasileira foi convocada com 17 jogadores para esta janela das Eliminatórias:

Yago Mateus – Flamengo Caio Pacheco – Basquet Coruña Raulzinho Neto – Free Agent Alexey Borges – Flamengo George de Paula – Mogi Basquete Reynan Gabriel – SESI Franca Daniel Von Haydin – Mogi Basquete Gui Deodato – Soles de Mexicali Didi Louzada – Flamengo Léo Meindl – Obradoiro Léo Beath – UC San Diego Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas Bruno Caboclo – Free Agent Tim Soares – Ibaraki Robots Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv Wini Braga – Minas Tênis Clube Ruan Miranda – Flamengo

Gui Santos ficou fora da convocação porque já está na pré-temporada da NBA com o Golden State Warriors, que não liberou o jogador para defender a Seleção Brasileira nesta janela.

O que está em jogo

A segunda fase das Eliminatórias mantém os resultados conquistados anteriormente, aumentando a importância de cada partida. O Brasil entra em quadra ainda em boa situação graças à campanha perfeita na primeira fase.

Após a derrota para a República Dominicana, uma vitória fora de casa pode ser importante para a Seleção recuperar os pontos perdidos e seguir entre os principais candidatos à classificação para o Mundial de 2027.

O Brasil ainda terá mais duas janelas de jogos após esta, mas os resultados obtidos agora podem fazer diferença na reta final da disputa pelas vagas americanas.