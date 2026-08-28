Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027
Seleção Brasileira busca recuperação após derrota para a República Dominicana e enfrenta o México na segunda rodada da segunda fase
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Brasil enfrenta o México nesta segunda-feira (31), às 23h10 (horário de Brasília), no Ginásio Marcelino González, em Zacatecas, pela segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo de Basquete FIBA 2027.
A Seleção Brasileira busca recuperação após perder para a República Dominicana por 94 a 90 na estreia da segunda fase. Já o México chega embalado após golear a Colômbia por 112 a 86.
Como chegam as equipes
Brasil
O Brasil chega ao segundo compromisso da janela após sofrer sua primeira derrota na segunda fase. Na última quinta-feira (27), a Seleção perdeu para a República Dominicana por 94 a 90, em Brasília.
Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro, com 19 pontos e seis rebotes. Raul Neto também teve atuação importante, com 14 pontos, três rebotes e sete assistências. Bruno Caboclo anotou 12 pontos.
Apesar do resultado, o Brasil fez uma grande campanha na primeira fase das Eliminatórias. A equipe terminou na liderança do Grupo E, com seis vitórias em seis jogos, mantendo 100% de aproveitamento.
Os resultados da primeira fase são carregados para a segunda etapa, o que mantém a Seleção em boa situação na disputa pelas vagas para o Mundial de 2027, que será disputado no Catar. Além de México e República Dominicana, o Brasil ainda terá os Estados Unidos como adversário nesta fase.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a janela. Entre os nomes está o armador Raulzinho, que voltou à Seleção Brasileira.
México
O México também chega motivado para o confronto. Na última quinta-feira (27), a equipe goleou a Colômbia por 112 a 86 e começou a segunda fase com uma vitória importante.
Na primeira fase, os mexicanos terminaram na liderança de seu grupo, com três vitórias, e agora buscam manter o bom momento diante do Brasil.
O confronto em Zacatecas representa uma oportunidade para o México somar mais uma vitória e ganhar força na disputa pelas vagas para a Copa do Mundo.
Histórico de confrontos
Brasil e México se enfrentaram cinco vezes nos últimos anos. A Seleção Brasileira leva vantagem, com quatro vitórias contra uma do México.
Os últimos encontros foram:
- México 61 x 73 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023
- México 54 x 74 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023
- México 56 x 102 Brasil – Eliminatórias do Mundial de 2022
- Brasil 72 x 82 México – Eliminatórias do Mundial de 2022
- Brasil 102 x 74 México – Jogos Olímpicos de 2021
Onde assistir Brasil x México ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
Youtube: CazéTV (clique aqui para assistir)
- Última rodada da Série C: veja jogos, onde assistir, classificação e chances de acesso e rebaixamento
- Jogos do Real Madrid na Champions 2026/27: veja todos os adversários e mandos
- Barletta deve ficar de fora do jogo do Sport diante do Novorizontino pela Série B
- Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia
- Brasil na Liga Evolução Sub-15: jogos, grupo, convocados e tudo sobre o torneio
Convocados do Brasil
A Seleção Brasileira foi convocada com 17 jogadores para esta janela das Eliminatórias:
- Yago Mateus – Flamengo
- Caio Pacheco – Basquet Coruña
- Raulzinho Neto – Free Agent
- Alexey Borges – Flamengo
- George de Paula – Mogi Basquete
- Reynan Gabriel – SESI Franca
- Daniel Von Haydin – Mogi Basquete
- Gui Deodato – Soles de Mexicali
- Didi Louzada – Flamengo
- Léo Meindl – Obradoiro
- Léo Beath – UC San Diego
- Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
- Bruno Caboclo – Free Agent
- Tim Soares – Ibaraki Robots
- Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
- Wini Braga – Minas Tênis Clube
- Ruan Miranda – Flamengo
Gui Santos ficou fora da convocação porque já está na pré-temporada da NBA com o Golden State Warriors, que não liberou o jogador para defender a Seleção Brasileira nesta janela.
O que está em jogo
A segunda fase das Eliminatórias mantém os resultados conquistados anteriormente, aumentando a importância de cada partida. O Brasil entra em quadra ainda em boa situação graças à campanha perfeita na primeira fase.
Após a derrota para a República Dominicana, uma vitória fora de casa pode ser importante para a Seleção recuperar os pontos perdidos e seguir entre os principais candidatos à classificação para o Mundial de 2027.
O Brasil ainda terá mais duas janelas de jogos após esta, mas os resultados obtidos agora podem fazer diferença na reta final da disputa pelas vagas americanas.