fechar
Selecao brasileira |

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027

Seleção Brasileira busca recuperação após derrota para a República Dominicana e enfrenta o México na segunda rodada da segunda fase

Por Lucas Valle Publicado em 28/08/2026 às 13:16
Yago Mateus, jogador da Seleção Brasileira de Basquete
Yago Mateus, jogador da Seleção Brasileira de Basquete - Matheus Maranhão/ CBB

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil enfrenta o México nesta segunda-feira (31), às 23h10 (horário de Brasília), no Ginásio Marcelino González, em Zacatecas, pela segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo de Basquete FIBA 2027.

A Seleção Brasileira busca recuperação após perder para a República Dominicana por 94 a 90 na estreia da segunda fase. Já o México chega embalado após golear a Colômbia por 112 a 86.


Como chegam as equipes

Brasil

O Brasil chega ao segundo compromisso da janela após sofrer sua primeira derrota na segunda fase. Na última quinta-feira (27), a Seleção perdeu para a República Dominicana por 94 a 90, em Brasília.

Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro, com 19 pontos e seis rebotes. Raul Neto também teve atuação importante, com 14 pontos, três rebotes e sete assistências. Bruno Caboclo anotou 12 pontos. 

Apesar do resultado, o Brasil fez uma grande campanha na primeira fase das Eliminatórias. A equipe terminou na liderança do Grupo E, com seis vitórias em seis jogos, mantendo 100% de aproveitamento.

Os resultados da primeira fase são carregados para a segunda etapa, o que mantém a Seleção em boa situação na disputa pelas vagas para o Mundial de 2027, que será disputado no Catar. Além de México e República Dominicana, o Brasil ainda terá os Estados Unidos como adversário nesta fase.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a janela. Entre os nomes está o armador Raulzinho, que voltou à Seleção Brasileira.

México

O México também chega motivado para o confronto. Na última quinta-feira (27), a equipe goleou a Colômbia por 112 a 86 e começou a segunda fase com uma vitória importante.

Na primeira fase, os mexicanos terminaram na liderança de seu grupo, com três vitórias, e agora buscam manter o bom momento diante do Brasil.

O confronto em Zacatecas representa uma oportunidade para o México somar mais uma vitória e ganhar força na disputa pelas vagas para a Copa do Mundo.

Histórico de confrontos

Brasil e México se enfrentaram cinco vezes nos últimos anos. A Seleção Brasileira leva vantagem, com quatro vitórias contra uma do México.

Os últimos encontros foram:

  • México 61 x 73 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023
  • México 54 x 74 Brasil – Jogos Pan-Americanos de 2023
  • México 56 x 102 Brasil – Eliminatórias do Mundial de 2022
  • Brasil 72 x 82 México – Eliminatórias do Mundial de 2022
  • Brasil 102 x 74 México – Jogos Olímpicos de 2021

Onde assistir Brasil x México ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Youtube: CazéTV (clique aqui para assistir)

Leia Também

Convocados do Brasil

A Seleção Brasileira foi convocada com 17 jogadores para esta janela das Eliminatórias:

  1. Yago Mateus – Flamengo
  2. Caio Pacheco – Basquet Coruña
  3. Raulzinho Neto – Free Agent
  4. Alexey Borges – Flamengo
  5. George de Paula – Mogi Basquete
  6. Reynan Gabriel – SESI Franca
  7. Daniel Von Haydin – Mogi Basquete
  8. Gui Deodato – Soles de Mexicali
  9. Didi Louzada – Flamengo
  10. Léo Meindl – Obradoiro
  11. Léo Beath – UC San Diego
  12. Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
  13. Bruno Caboclo – Free Agent
  14. Tim Soares – Ibaraki Robots
  15. Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
  16. Wini Braga – Minas Tênis Clube
  17. Ruan Miranda – Flamengo

Gui Santos ficou fora da convocação porque já está na pré-temporada da NBA com o Golden State Warriors, que não liberou o jogador para defender a Seleção Brasileira nesta janela.

O que está em jogo

A segunda fase das Eliminatórias mantém os resultados conquistados anteriormente, aumentando a importância de cada partida. O Brasil entra em quadra ainda em boa situação graças à campanha perfeita na primeira fase.

Após a derrota para a República Dominicana, uma vitória fora de casa pode ser importante para a Seleção recuperar os pontos perdidos e seguir entre os principais candidatos à classificação para o Mundial de 2027.

O Brasil ainda terá mais duas janelas de jogos após esta, mas os resultados obtidos agora podem fazer diferença na reta final da disputa pelas vagas americanas.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A
Série A

Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A
Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A
Série A

Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.