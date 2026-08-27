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Brasil x República Dominicana ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027

Seleção Brasileira inicia a segunda fase das Eliminatórias com campanha invicta e enfrenta a República Dominicana em Brasília

Por Lucas Valle Publicado em 27/08/2026 às 10:46
Bruno Caboclo e Yago Mateus, jogadores da Seleção Brasileira de Basquete
Bruno Caboclo e Yago Mateus, jogadores da Seleção Brasileira de Basquete - Matheus Maranhão/ CBB

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O Brasil enfrenta a República Dominicana nesta quinta-feira (27), às 20h10 (horário de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela primeira rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo FIBA 2027.

A Seleção Brasileira chega ao confronto em grande fase e inicia a segunda etapa da competição com a melhor campanha do grupo. O Brasil terminou a primeira fase invicto, com seis vitórias em seis jogos, e agora terá pela frente República Dominicana, México e Estados Unidos.

Como chegam as equipes

Brasil

O Brasil fechou a primeira fase das Eliminatórias com 100% de aproveitamento e 12 pontos, liderando o Grupo E. A equipe está um ponto à frente dos Estados Unidos e dois acima da República Dominicana, adversária desta quinta-feira.

Nos últimos dois jogos, disputados em Cali, na Colômbia, a Seleção venceu a Venezuela por 103 a 88 e a Colômbia por 104 a 80. Bruno Caboclo foi destaque contra os venezuelanos, com 22 pontos e cinco rebotes, enquanto Yago dos Santos marcou 26 pontos diante dos colombianos.

O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a janela. Entre os nomes está o armador Raulzinho, que retorna à Seleção.

Por outro lado, Gui Santos é o principal desfalque. O ala já se apresentou à pré-temporada do Golden State Warriors e não estará disponível nesta janela.

Além da República Dominicana, o Brasil enfrentará México e Estados Unidos na segunda fase, em partidas de ida e volta. Os confrontos serão disputados entre agosto e novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

República Dominicana

A República Dominicana terminou a primeira fase na terceira colocação do Grupo E, com quatro vitórias e duas derrotas, somando dez pontos.

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A equipe dominicana terá pela frente um dos principais desafios da segunda fase justamente na estreia, contra o Brasil, que venceu todos os seus jogos até aqui.


Onde assistir Brasil x República Dominicana ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Youtube: CazéTV (clique aqui para assistir)

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O que está em jogo

A segunda fase das Eliminatórias mantém os pontos conquistados anteriormente, por isso a liderança brasileira tem grande importância na disputa pelas vagas para a Copa do Mundo FIBA 2027.

O Brasil começa a nova etapa em casa e invicto, diante da terceira colocada do grupo. Uma vitória pode aumentar ainda mais a vantagem da Seleção na briga pela classificação para o Mundial.

Convocados do Brasil

A Seleção Brasileira foi convocada com 17 jogadores para esta janela das Eliminatórias:

  1. Yago Mateus – Flamengo
  2. Caio Pacheco – Basquet Coruña
  3. Raulzinho Neto – Free Agent
  4. Alexey Borges – Flamengo
  5. George de Paula – Mogi Basquete
  6. Reynan Gabriel – SESI Franca
  7. Daniel Von Haydin – Mogi Basquete
  8. Gui Deodato – Soles de Mexicali
  9. Didi Louzada – Flamengo
  10. Léo Meindl – Obradoiro
  11. Léo Beath – UC San Diego
  12. Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
  13. Bruno Caboclo – Free Agent
  14. Tim Soares – Ibaraki Robots
  15. Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
  16. Wini Braga – Minas Tênis Clube
  17. Ruan Miranda – Flamengo

Gui Santos ficou fora da convocação porque já está na pré-temporada da NBA com o Golden State Warriors, que não liberou o jogador para defender a Seleção Brasileira nesta janela.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.