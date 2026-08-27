Brasil x República Dominicana ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027
Seleção Brasileira inicia a segunda fase das Eliminatórias com campanha invicta e enfrenta a República Dominicana em Brasília
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O Brasil enfrenta a República Dominicana nesta quinta-feira (27), às 20h10 (horário de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela primeira rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo FIBA 2027.
A Seleção Brasileira chega ao confronto em grande fase e inicia a segunda etapa da competição com a melhor campanha do grupo. O Brasil terminou a primeira fase invicto, com seis vitórias em seis jogos, e agora terá pela frente República Dominicana, México e Estados Unidos.
Como chegam as equipes
Brasil
O Brasil fechou a primeira fase das Eliminatórias com 100% de aproveitamento e 12 pontos, liderando o Grupo E. A equipe está um ponto à frente dos Estados Unidos e dois acima da República Dominicana, adversária desta quinta-feira.
Nos últimos dois jogos, disputados em Cali, na Colômbia, a Seleção venceu a Venezuela por 103 a 88 e a Colômbia por 104 a 80. Bruno Caboclo foi destaque contra os venezuelanos, com 22 pontos e cinco rebotes, enquanto Yago dos Santos marcou 26 pontos diante dos colombianos.
O técnico Aleksandar Petrovic convocou 17 jogadores para a janela. Entre os nomes está o armador Raulzinho, que retorna à Seleção.
Por outro lado, Gui Santos é o principal desfalque. O ala já se apresentou à pré-temporada do Golden State Warriors e não estará disponível nesta janela.
Além da República Dominicana, o Brasil enfrentará México e Estados Unidos na segunda fase, em partidas de ida e volta. Os confrontos serão disputados entre agosto e novembro de 2026 e fevereiro de 2027.
República Dominicana
A República Dominicana terminou a primeira fase na terceira colocação do Grupo E, com quatro vitórias e duas derrotas, somando dez pontos.
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A equipe dominicana terá pela frente um dos principais desafios da segunda fase justamente na estreia, contra o Brasil, que venceu todos os seus jogos até aqui.
Onde assistir Brasil x República Dominicana ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
Youtube: CazéTV (clique aqui para assistir)
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O que está em jogo
A segunda fase das Eliminatórias mantém os pontos conquistados anteriormente, por isso a liderança brasileira tem grande importância na disputa pelas vagas para a Copa do Mundo FIBA 2027.
O Brasil começa a nova etapa em casa e invicto, diante da terceira colocada do grupo. Uma vitória pode aumentar ainda mais a vantagem da Seleção na briga pela classificação para o Mundial.
Convocados do Brasil
A Seleção Brasileira foi convocada com 17 jogadores para esta janela das Eliminatórias:
- Yago Mateus – Flamengo
- Caio Pacheco – Basquet Coruña
- Raulzinho Neto – Free Agent
- Alexey Borges – Flamengo
- George de Paula – Mogi Basquete
- Reynan Gabriel – SESI Franca
- Daniel Von Haydin – Mogi Basquete
- Gui Deodato – Soles de Mexicali
- Didi Louzada – Flamengo
- Léo Meindl – Obradoiro
- Léo Beath – UC San Diego
- Gabriel Jaú – Kaohsiung Aquas
- Bruno Caboclo – Free Agent
- Tim Soares – Ibaraki Robots
- Márcio Santos – Maccabi Tel Aviv
- Wini Braga – Minas Tênis Clube
- Ruan Miranda – Flamengo
Gui Santos ficou fora da convocação porque já está na pré-temporada da NBA com o Golden State Warriors, que não liberou o jogador para defender a Seleção Brasileira nesta janela.