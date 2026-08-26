Copa do Mundo Feminina Sub-20: veja grupos, jogos e convocação do Brasil para o torneio
Torneio reúne 24 seleções na Polônia; equipe brasileira já chegou ao país e inicia preparação para a estreia contra a Tanzânia em setembro
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A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 já está na Polônia para a disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. O torneio reúne 24 seleções e será disputado entre as cidades de Lodz, Bielsko-Biala, Katowice e Sosnowiec.
O Brasil está no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia. A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando fará os três jogos da primeira fase no Estádio de Bielsko-Biala.
A estreia brasileira está marcada para o dia 5 de setembro, contra a Tanzânia. Depois, a Seleção enfrenta o Canadá, no dia 8, e encerra a participação na fase de grupos diante da Inglaterra, em 11 de setembro.
Grupos do Mundial Sub-20 Feminino
As 24 seleções participantes foram divididas em seis grupos com quatro equipes cada.
Grupo A
- Polônia
- México
- Argentina
- Benim
Grupo B
- Brasil
- Inglaterra
- Canadá
- Tanzânia
Grupo C
- França
- Coreia do Sul
- Gana
- Equador
Grupo D
- Japão
- Estados Unidos
- Nova Zelândia
- Itália
Grupo E
- Coreia do Norte
- Colômbia
- Costa Rica
- Portugal
Grupo F
- Espanha
- Nigéria
- China
- Nova Caledônia
Jogos do Brasil no Mundial Sub-20 Feminino
Todos os compromissos da Seleção Brasileira na fase de grupos serão disputados no Estádio de Bielsko-Biala, sempre às 10h, no horário de Brasília.
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- 5 de setembro, às 10h: Brasil x Tanzânia
- 8 de setembro, às 10h: Brasil x Canadá
- 11 de setembro, às 10h: Brasil x Inglaterra
Como funciona o regulamento do Mundial Sub-20 Feminino?
A competição será disputada inicialmente em uma fase de grupos, seguida pelos confrontos eliminatórios.
Avançam às oitavas de final as duas primeiras colocadas de cada um dos seis grupos, além das quatro melhores terceiras colocadas. A partir do mata-mata, os jogos passam a ser disputados em confrontos eliminatórios diretos.
Brasil já está na Polônia para a preparação
A delegação brasileira chegou a Cracóvia na noite da terça-feira (25). A programação prevê o início dos treinamentos no dia 27 de agosto.
O grupo havia se apresentado em São Paulo no dia 23 de agosto e embarcou para a Polônia no dia seguinte. A Seleção permanecerá em Cracóvia até o dia 30, quando seguirá para Bielsko-Biala, cidade que será a base da equipe durante a fase inicial.
Segundo Camilla Orlando, a chegada antecipada tem como objetivo permitir uma adaptação ao clima e ao fuso horário antes da estreia no Mundial.
A treinadora também destacou a importância de a equipe se inserir no ambiente da competição antes do início dos jogos, como parte da preparação emocional para o torneio.
Convocação do Brasil para o Mundial Sub-20 Feminino
A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para a disputa da Copa do Mundo.
A maior parte do grupo atua no futebol brasileiro, enquanto Thais Lima, do Benfica, e Canali, da Universidade da Virgínia, defendem equipes fora do país.
Goleiras
- Elu — São Paulo
- Morganti — Corinthians
- Thais Lima — Benfica, de Portugal
Defensoras
- Ana Bia — São Paulo
- Bianca — Internacional
- Sofia — Flamengo
- Thay — Botafogo
Meio-campistas
- Aninha — Internacional
- Clarinha — Benfica, de Portugal
- Dudinha — Ferroviária
- Dulce — Corinthians
- Emilly — Flamengo
- Kaylane — Flamengo
- Nogueira — Ferroviária
- Vitorinha — São Paulo
Atacantes
- Brendha — Flamengo
- Canali — Universidade da Virgínia, dos Estados Unidos
- Carioca — Fluminense
- Evelin — Santos
- Gisele — Grêmio
- Tainá — Ferroviária
O que o Brasil precisa para avançar?
O Brasil disputará três partidas na primeira fase e tentará terminar entre as duas primeiras posições do Grupo B para garantir a classificação direta às oitavas de final.
Caso não fique entre as duas melhores equipes da chave, a Seleção ainda poderá avançar por meio da classificação das quatro melhores terceiras colocadas entre os seis grupos.