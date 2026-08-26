Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Já classificada para as semifinais, Seleção entra em quadra para definir a primeira posição do Grupo B e manter a campanha positiva no Peru

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h (de Brasília), na Arena Playa Agua Dulce, em Lima, no Peru, pela fase de grupos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia.

Já garantida nas semifinais do torneio, a Seleção Brasileira entra em quadra para disputar a liderança do Grupo B. O confronto terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.

A equipe nacional chega embalada após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia na quarta rodada, resultado que confirmou antecipadamente a classificação brasileira para o mata-mata da competição.

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil vem construindo uma campanha de destaque no torneio continental. Estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Equador. Na segunda rodada, a Seleção venceu o Uruguai por 6 a 0, com gols de Carlos, Alberto, Warlison, que marcou duas vezes, e Raí Oliveira, também autor de dois gols.

Na rodada seguinte, a equipe brasileira voltou a vencer com placar elástico e superou a Bolívia por 6 a 0, garantindo presença nas semifinais antes da última rodada da fase de grupos.

A equipe busca avançar na competição para voltar a conquistar o título, após ter sido campeã da edição inaugural, em 2017, e terminado com o vice-campeonato em 2019 e 2023.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube. Os torcedores poderão acompanhar gratuitamente o confronto válido pela definição da liderança do Grupo B.

Convocados para o torneio continental

A Seleção Brasileira conta com os seguintes atletas convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia:

Goleiros: Driei e Girlian.

Driei e Girlian. Fixos: Carlos, Yuri e Warlison.

Carlos, Yuri e Warlison. Alas: Eduardo, Gabriel Lemos, João Pedro e Raí Oliveira.

Eduardo, Gabriel Lemos, João Pedro e Raí Oliveira. Pivôs: Alberto, Caio e Kawan.

Ficha Técnica