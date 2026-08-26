fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Já classificada para as semifinais, Seleção entra em quadra para definir a primeira posição do Grupo B e manter a campanha positiva no Peru

Por Thiago Seabra Publicado em 26/08/2026 às 14:58
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer - Divulgação/ Conmebol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h (de Brasília), na Arena Playa Agua Dulce, em Lima, no Peru, pela fase de grupos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia.

Já garantida nas semifinais do torneio, a Seleção Brasileira entra em quadra para disputar a liderança do Grupo B. O confronto terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.

A equipe nacional chega embalada após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia na quarta rodada, resultado que confirmou antecipadamente a classificação brasileira para o mata-mata da competição.

Leia Também

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil vem construindo uma campanha de destaque no torneio continental. Estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Equador. Na segunda rodada, a Seleção venceu o Uruguai por 6 a 0, com gols de Carlos, Alberto, Warlison, que marcou duas vezes, e Raí Oliveira, também autor de dois gols.

Na rodada seguinte, a equipe brasileira voltou a vencer com placar elástico e superou a Bolívia por 6 a 0, garantindo presença nas semifinais antes da última rodada da fase de grupos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A equipe busca avançar na competição para voltar a conquistar o título, após ter sido campeã da edição inaugural, em 2017, e terminado com o vice-campeonato em 2019 e 2023.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube. Os torcedores poderão acompanhar gratuitamente o confronto válido pela definição da liderança do Grupo B.

Convocados para o torneio continental

A Seleção Brasileira conta com os seguintes atletas convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia:

  • Goleiros: Driei e Girlian.
  • Fixos: Carlos, Yuri e Warlison.
  • Alas: Eduardo, Gabriel Lemos, João Pedro e Raí Oliveira.
  • Pivôs: Alberto, Caio e Kawan.

Ficha Técnica

  • Jogo: Brasil x Paraguai
  • Competição: Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia
  • Data: 27/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Arena Playa Agua Dulce, Lima, Peru
  • Transmissão: Canal oficial da Conmebol no YouTube

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Neymar vai jogar contra o Palmeiras hoje? Entenda situação do craque do Santos
NEYMAR

Neymar vai jogar contra o Palmeiras hoje? Entenda situação do craque do Santos
Jogo da Globo hoje (26/08): veja qual partida passa na TV e programação completa
ONDE ASSISTIR

Jogo da Globo hoje (26/08): veja qual partida passa na TV e programação completa

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.