Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia
Já classificada para as semifinais, Seleção entra em quadra para definir a primeira posição do Grupo B e manter a campanha positiva no Peru
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Brasil e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h (de Brasília), na Arena Playa Agua Dulce, em Lima, no Peru, pela fase de grupos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia.
Já garantida nas semifinais do torneio, a Seleção Brasileira entra em quadra para disputar a liderança do Grupo B. O confronto terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.
A equipe nacional chega embalada após aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia na quarta rodada, resultado que confirmou antecipadamente a classificação brasileira para o mata-mata da competição.
Como chega a Seleção Brasileira
O Brasil vem construindo uma campanha de destaque no torneio continental. Estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Equador. Na segunda rodada, a Seleção venceu o Uruguai por 6 a 0, com gols de Carlos, Alberto, Warlison, que marcou duas vezes, e Raí Oliveira, também autor de dois gols.
Na rodada seguinte, a equipe brasileira voltou a vencer com placar elástico e superou a Bolívia por 6 a 0, garantindo presença nas semifinais antes da última rodada da fase de grupos.
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A equipe busca avançar na competição para voltar a conquistar o título, após ter sido campeã da edição inaugural, em 2017, e terminado com o vice-campeonato em 2019 e 2023.
Onde assistir ao vivo
Brasil x Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube. Os torcedores poderão acompanhar gratuitamente o confronto válido pela definição da liderança do Grupo B.
Convocados para o torneio continental
A Seleção Brasileira conta com os seguintes atletas convocados para a disputa do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia:
- Goleiros: Driei e Girlian.
- Fixos: Carlos, Yuri e Warlison.
- Alas: Eduardo, Gabriel Lemos, João Pedro e Raí Oliveira.
- Pivôs: Alberto, Caio e Kawan.
Ficha Técnica
- Jogo: Brasil x Paraguai
- Competição: Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia
- Data: 27/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: Arena Playa Agua Dulce, Lima, Peru
- Transmissão: Canal oficial da Conmebol no YouTube