Brasil na Liga Evolução Sub-15: jogos, grupo, convocados e tudo sobre o torneio
Seleção Brasileira Sub-15 estreia contra a Colômbia em setembro e busca defender o título conquistado de forma invicta em 2025; saiba mais
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A Seleção Brasileira Sub-15 se prepara para disputar a CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026. O torneio será realizado no Paraguai entre os dias 8 e 20 de setembro, com jogos em Luque, no Parque Guasu, e também em Assunção.
Atual campeã da competição, a Seleção Brasileira estreia no dia 8 de setembro, uma terça-feira, diante da Colômbia, às 8h40. Além dos colombianos, o Brasil terá pela frente Equador, Peru e Venezuela na primeira fase.
O time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa chega ao torneio após vencer os dois últimos amistosos preparatórios contra o Uruguai. A Seleção goleou os uruguaios por 4 a 0, no dia 19 de agosto, e depois repetiu o confronto com uma vitória por 7 a 0, no dia 22.
Brasil busca defender o título da Liga Evolução Sub-15
O Brasil entra na edição de 2026 como atual campeão da Liga Evolução Sub-15. Na edição anterior, a Seleção conquistou o título de forma invicta.
Na decisão de 2025, a equipe brasileira superou a Argentina. O gol do título foi marcado pelo atacante Jean Carlos, em uma cobrança de pênalti decisiva. O volante Vitinho também fez parte do grupo campeão.
A competição no Paraguai será o segundo torneio internacional oficial do ano para os atletas nascidos a partir de 2011. Em maio, o grupo brasileiro disputou o Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, e terminou com o vice-campeonato.
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Grupo do Brasil na Liga Evolução Sub-15
A Seleção Brasileira está em uma chave com outras quatro equipes sul-americanas. O Brasil inicia a caminhada diante da Colômbia.
- Brasil
- Colômbia
- Equador
- Peru
- Venezuela
Quando o Brasil estreia na Liga Evolução Sub-15?
O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será no dia 8 de setembro. O adversário será a Colômbia.
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Data: 8 de setembro de 2026
- Horário: 8h40
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15
- País-sede: Paraguai
Brasil goleou o Uruguai nos últimos amistosos
A preparação para a competição continental foi encerrada com dois resultados positivos contra o Uruguai, em jogos realizados na Granja Comary, em Teresópolis.
No primeiro confronto, em 19 de agosto, o Brasil venceu por 4 a 0. Três dias depois, a equipe voltou a enfrentar os uruguaios e aplicou uma goleada por 7 a 0.
O meio-campista Lucas Jorge, do São Paulo, marcou nos dois amistosos. O lateral-direito Pietro Gomes, do Atlético-MG, estreou pela Seleção no primeiro duelo e iniciou como titular a segunda partida.
Já o atacante Samuell Esperancin, do Fluminense, começou como titular no primeiro amistoso e marcou o último gol da vitória por 7 a 0.
Convocados do Brasil para a Liga Evolução Sub-15
Guilherme Dalla Déa convocou 20 jogadores para a disputa do torneio. Os atletas pertencem a 11 clubes diferentes: Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.
Goleiros
- Arthur Lourenço — Internacional
- Arthur Santin — Flamengo
Defensores
- Enzo Costa — Palmeiras
- Pietro Gomes — Atlético-MG
- Valmir Ribeiro — Flamengo
- Guilherme Borges — Internacional
- Sandro Silva — Vitória
- Gustavo Galan — Palmeiras
Meio-campistas
- Diego Bento — Vasco
- Lucas Jorge — São Paulo
- Lucas Splichal — Corinthians
- Gabriel Leite — Palmeiras
- Brener Paulino — Internacional
- Gabriel Castor — Grêmio
Atacantes
- Gabriel Bueno — Palmeiras
- Samuell Oliveira — Fluminense
- Kelwin Araújo — Internacional
- Kauã Souza — Flamengo
- Asafe Fernandes — Internacional
- Isaac Alves — Santos
Guilherme Dalla Déa destaca preparação da Seleção
O técnico Guilherme Dalla Déa destacou que a equipe chega à competição continental após passar por cinco ciclos de preparação. Os dois amistosos diante do Uruguai encerraram esse processo antes da disputa no Paraguai.
Segundo o treinador, a participação na Liga Evolução Sub-15 representa uma oportunidade para os jovens atletas enfrentarem adversários sul-americanos e ampliarem a experiência internacional.