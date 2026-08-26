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Brasil na Liga Evolução Sub-15: jogos, grupo, convocados e tudo sobre o torneio

Seleção Brasileira Sub-15 estreia contra a Colômbia em setembro e busca defender o título conquistado de forma invicta em 2025; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 26/08/2026 às 13:09
Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary
Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

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A Seleção Brasileira Sub-15 se prepara para disputar a CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026. O torneio será realizado no Paraguai entre os dias 8 e 20 de setembro, com jogos em Luque, no Parque Guasu, e também em Assunção.

Atual campeã da competição, a Seleção Brasileira estreia no dia 8 de setembro, uma terça-feira, diante da Colômbia, às 8h40. Além dos colombianos, o Brasil terá pela frente Equador, Peru e Venezuela na primeira fase.

Rafael Ribeiro / CBF
Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

O time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa chega ao torneio após vencer os dois últimos amistosos preparatórios contra o Uruguai. A Seleção goleou os uruguaios por 4 a 0, no dia 19 de agosto, e depois repetiu o confronto com uma vitória por 7 a 0, no dia 22.

Brasil busca defender o título da Liga Evolução Sub-15

O Brasil entra na edição de 2026 como atual campeão da Liga Evolução Sub-15. Na edição anterior, a Seleção conquistou o título de forma invicta.

Na decisão de 2025, a equipe brasileira superou a Argentina. O gol do título foi marcado pelo atacante Jean Carlos, em uma cobrança de pênalti decisiva. O volante Vitinho também fez parte do grupo campeão.

A competição no Paraguai será o segundo torneio internacional oficial do ano para os atletas nascidos a partir de 2011. Em maio, o grupo brasileiro disputou o Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, e terminou com o vice-campeonato.

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Grupo do Brasil na Liga Evolução Sub-15

A Seleção Brasileira está em uma chave com outras quatro equipes sul-americanas. O Brasil inicia a caminhada diante da Colômbia.

  • Brasil
  • Colômbia
  • Equador
  • Peru
  • Venezuela

Quando o Brasil estreia na Liga Evolução Sub-15?

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será no dia 8 de setembro. O adversário será a Colômbia.

  • Jogo: Brasil x Colômbia
  • Data: 8 de setembro de 2026
  • Horário: 8h40
  • Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15
  • País-sede: Paraguai

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Brasil goleou o Uruguai nos últimos amistosos

A preparação para a competição continental foi encerrada com dois resultados positivos contra o Uruguai, em jogos realizados na Granja Comary, em Teresópolis.

No primeiro confronto, em 19 de agosto, o Brasil venceu por 4 a 0. Três dias depois, a equipe voltou a enfrentar os uruguaios e aplicou uma goleada por 7 a 0.

O meio-campista Lucas Jorge, do São Paulo, marcou nos dois amistosos. O lateral-direito Pietro Gomes, do Atlético-MG, estreou pela Seleção no primeiro duelo e iniciou como titular a segunda partida.

Já o atacante Samuell Esperancin, do Fluminense, começou como titular no primeiro amistoso e marcou o último gol da vitória por 7 a 0.

Rafael Ribeiro / CBF
Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Convocados do Brasil para a Liga Evolução Sub-15

Guilherme Dalla Déa convocou 20 jogadores para a disputa do torneio. Os atletas pertencem a 11 clubes diferentes: Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

Goleiros

  • Arthur Lourenço — Internacional
  • Arthur Santin — Flamengo

Defensores

  • Enzo Costa — Palmeiras
  • Pietro Gomes — Atlético-MG
  • Valmir Ribeiro — Flamengo
  • Guilherme Borges — Internacional
  • Sandro Silva — Vitória
  • Gustavo Galan — Palmeiras

Meio-campistas

  • Diego Bento — Vasco
  • Lucas Jorge — São Paulo
  • Lucas Splichal — Corinthians
  • Gabriel Leite — Palmeiras
  • Brener Paulino — Internacional
  • Gabriel Castor — Grêmio

Atacantes

  • Gabriel Bueno — Palmeiras
  • Samuell Oliveira — Fluminense
  • Kelwin Araújo — Internacional
  • Kauã Souza — Flamengo
  • Asafe Fernandes — Internacional
  • Isaac Alves — Santos

Guilherme Dalla Déa destaca preparação da Seleção

O técnico Guilherme Dalla Déa destacou que a equipe chega à competição continental após passar por cinco ciclos de preparação. Os dois amistosos diante do Uruguai encerraram esse processo antes da disputa no Paraguai.

Segundo o treinador, a participação na Liga Evolução Sub-15 representa uma oportunidade para os jovens atletas enfrentarem adversários sul-americanos e ampliarem a experiência internacional.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.