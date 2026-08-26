Brasil na Liga Evolução Sub-15: jogos, grupo, convocados e tudo sobre o torneio

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Seleção Brasileira Sub-15 estreia contra a Colômbia em setembro e busca defender o título conquistado de forma invicta em 2025; saiba mais

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A Seleção Brasileira Sub-15 se prepara para disputar a CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 de 2026. O torneio será realizado no Paraguai entre os dias 8 e 20 de setembro, com jogos em Luque, no Parque Guasu, e também em Assunção.

Atual campeã da competição, a Seleção Brasileira estreia no dia 8 de setembro, uma terça-feira, diante da Colômbia, às 8h40. Além dos colombianos, o Brasil terá pela frente Equador, Peru e Venezuela na primeira fase.

Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

O time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa chega ao torneio após vencer os dois últimos amistosos preparatórios contra o Uruguai. A Seleção goleou os uruguaios por 4 a 0, no dia 19 de agosto, e depois repetiu o confronto com uma vitória por 7 a 0, no dia 22.

Brasil busca defender o título da Liga Evolução Sub-15

O Brasil entra na edição de 2026 como atual campeão da Liga Evolução Sub-15. Na edição anterior, a Seleção conquistou o título de forma invicta.

Na decisão de 2025, a equipe brasileira superou a Argentina. O gol do título foi marcado pelo atacante Jean Carlos, em uma cobrança de pênalti decisiva. O volante Vitinho também fez parte do grupo campeão.

A competição no Paraguai será o segundo torneio internacional oficial do ano para os atletas nascidos a partir de 2011. Em maio, o grupo brasileiro disputou o Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, e terminou com o vice-campeonato.

Grupo do Brasil na Liga Evolução Sub-15

A Seleção Brasileira está em uma chave com outras quatro equipes sul-americanas. O Brasil inicia a caminhada diante da Colômbia.

Brasil

Colômbia

Equador

Peru

Venezuela

Quando o Brasil estreia na Liga Evolução Sub-15?

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será no dia 8 de setembro. O adversário será a Colômbia.

Jogo: Brasil x Colômbia

Brasil x Colômbia Data: 8 de setembro de 2026

8 de setembro de 2026 Horário: 8h40

8h40 Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15

CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 País-sede: Paraguai

Brasil goleou o Uruguai nos últimos amistosos

A preparação para a competição continental foi encerrada com dois resultados positivos contra o Uruguai, em jogos realizados na Granja Comary, em Teresópolis.

No primeiro confronto, em 19 de agosto, o Brasil venceu por 4 a 0. Três dias depois, a equipe voltou a enfrentar os uruguaios e aplicou uma goleada por 7 a 0.

O meio-campista Lucas Jorge, do São Paulo, marcou nos dois amistosos. O lateral-direito Pietro Gomes, do Atlético-MG, estreou pela Seleção no primeiro duelo e iniciou como titular a segunda partida.

Já o atacante Samuell Esperancin, do Fluminense, começou como titular no primeiro amistoso e marcou o último gol da vitória por 7 a 0.

Imagem de amistoso Sub-15 entre Brasil e Uruguai na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Convocados do Brasil para a Liga Evolução Sub-15

Guilherme Dalla Déa convocou 20 jogadores para a disputa do torneio. Os atletas pertencem a 11 clubes diferentes: Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.

Goleiros

Arthur Lourenço — Internacional

Arthur Santin — Flamengo

Defensores

Enzo Costa — Palmeiras

Pietro Gomes — Atlético-MG

Valmir Ribeiro — Flamengo

Guilherme Borges — Internacional

Sandro Silva — Vitória

Gustavo Galan — Palmeiras

Meio-campistas

Diego Bento — Vasco

Lucas Jorge — São Paulo

Lucas Splichal — Corinthians

Gabriel Leite — Palmeiras

Brener Paulino — Internacional

Gabriel Castor — Grêmio

Atacantes

Gabriel Bueno — Palmeiras

Samuell Oliveira — Fluminense

Kelwin Araújo — Internacional

Kauã Souza — Flamengo

Asafe Fernandes — Internacional

Isaac Alves — Santos

Guilherme Dalla Déa destaca preparação da Seleção

O técnico Guilherme Dalla Déa destacou que a equipe chega à competição continental após passar por cinco ciclos de preparação. Os dois amistosos diante do Uruguai encerraram esse processo antes da disputa no Paraguai.

Segundo o treinador, a participação na Liga Evolução Sub-15 representa uma oportunidade para os jovens atletas enfrentarem adversários sul-americanos e ampliarem a experiência internacional.