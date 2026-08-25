Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia: grupos, resultados e próximos jogos do Brasil

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Seleção Brasileira soma duas vitórias em dois jogos e volta a enfrentar o Uruguai antes de encerrar a fase de grupos contra o Paraguai

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O Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia reúne dez seleções em Lima, no Peru, divididas em dois grupos na primeira fase. O Brasil está no Grupo B e começou a competição com duas vitórias em dois jogos, somando seis pontos.

Após folgar na rodada de abertura, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e, na sequência, goleou o Uruguai por 6 a 0.

Agora, o Brasil volta a enfrentar os uruguaios nesta quarta-feira (26), às 12h, antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, na quinta-feira (27), às 14h. Os horários são de Brasília.

Como funciona o Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia?

O torneio será disputado em duas etapas: a fase preliminar, com a disputa dos grupos, e a fase final, que definirá todas as posições.

Na primeira fase, as dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco seleções.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. As demais equipes seguem na competição para as disputas do quinto ao nono lugar.

A fase final terá as seguintes partidas:

Disputa do 9º lugar

Disputa do 7º lugar

Disputa do 5º lugar

Semifinal 1

Semifinal 2

Disputa do 3º lugar

Final

Grupos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Grupo A

Argentina

Chile

Colômbia

Peru

Venezuela

Grupo B

Brasil

Bolívia

Equador

Paraguai

Uruguai

Resultados do Brasil no Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira estreou na competição apenas na segunda rodada, depois de folgar no primeiro dia. O primeiro triunfo veio diante do Equador, com gol de Raí.

Na rodada seguinte, o Brasil venceu o Uruguai por 6 a 0. Raí e Warlison marcaram duas vezes cada, enquanto Alberto e Carlos completaram a goleada.

1ª rodada — sábado (22): Brasil folgou

Brasil folgou 2ª rodada — domingo (23): Equador 0 x 1 Brasil | Gol do Brasil: Raí

Equador 0 x 1 Brasil | Raí 3ª rodada — segunda-feira (24): Brasil 6 x 0 Uruguai | Gols do Brasil: Raí (2), Warlison (2), Alberto e Carlos

Com os resultados, o Brasil chega aos próximos compromissos com 100% de aproveitamento nas duas partidas disputadas.

Próximos jogos do Brasil

Depois da vitória por 6 a 0 sobre o Uruguai, o Brasil terá mais dois jogos para encerrar sua participação na primeira fase.

4ª rodada — quarta-feira (26), às 12h: Brasil x Uruguai

Brasil x Uruguai 5ª rodada — quinta-feira (27), às 14h: Paraguai x Brasil

Os horários acima são de Brasília. No horário local de Lima, no Peru, as partidas começam duas horas mais cedo.

Quando será a fase final?

Após o encerramento da fase de grupos, a competição terá as partidas que definirão as colocações finais e os classificados para a decisão.

Sábado (29)

Disputa do 9º lugar

Disputa do 7º lugar

Semifinal 1

Semifinal 2

Domingo (30)

Disputa do 5º lugar

Disputa do 3º lugar

Final

Os horários dos jogos da fase final ainda serão definidos.

Convocação do Brasil para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros

Driei (Botafogo-RJ)

Girlian (Vitória-BA)

Fixos

Carlos (Botafogo-RJ)

Yuri (Flamengo-RJ)

Warlison (Sampaio Corrêa-MA)

Alas

Eduardo (Sampaio Corrêa-MA)

Gabriel Lemos (Botafogo-RJ)

João Pedro (Flamengo-RJ)

Raí Oliveira (Vasco da Gama-RJ)

Pivôs

Alberto (Sampaio Corrêa-MA)

Caio (Projeto MdO-RN)

Kawan (ABC/Galinhos-RN)

Onde assistir ao Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Todos os jogos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.