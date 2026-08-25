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Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia: grupos, resultados e próximos jogos do Brasil

Seleção Brasileira soma duas vitórias em dois jogos e volta a enfrentar o Uruguai antes de encerrar a fase de grupos contra o Paraguai

Por Thiago Seabra Publicado em 25/08/2026 às 14:47
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer
Imagem da Seleção Brasileira Sub-20 de Beach Soccer - Divulgação/ Conmebol

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O Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia reúne dez seleções em Lima, no Peru, divididas em dois grupos na primeira fase. O Brasil está no Grupo B e começou a competição com duas vitórias em dois jogos, somando seis pontos.

Após folgar na rodada de abertura, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e, na sequência, goleou o Uruguai por 6 a 0.

Agora, o Brasil volta a enfrentar os uruguaios nesta quarta-feira (26), às 12h, antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, na quinta-feira (27), às 14h. Os horários são de Brasília.

Como funciona o Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia?

O torneio será disputado em duas etapas: a fase preliminar, com a disputa dos grupos, e a fase final, que definirá todas as posições.

Na primeira fase, as dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco seleções.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. As demais equipes seguem na competição para as disputas do quinto ao nono lugar.

A fase final terá as seguintes partidas:

  • Disputa do 9º lugar
  • Disputa do 7º lugar
  • Disputa do 5º lugar
  • Semifinal 1
  • Semifinal 2
  • Disputa do 3º lugar
  • Final

Grupos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Grupo A

  • Argentina
  • Chile
  • Colômbia
  • Peru
  • Venezuela

Grupo B

  • Brasil
  • Bolívia
  • Equador
  • Paraguai
  • Uruguai

Resultados do Brasil no Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira estreou na competição apenas na segunda rodada, depois de folgar no primeiro dia. O primeiro triunfo veio diante do Equador, com gol de Raí.

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Na rodada seguinte, o Brasil venceu o Uruguai por 6 a 0. Raí e Warlison marcaram duas vezes cada, enquanto Alberto e Carlos completaram a goleada.

  • 1ª rodada — sábado (22): Brasil folgou
  • 2ª rodada — domingo (23): Equador 0 x 1 Brasil | Gol do Brasil: Raí
  • 3ª rodada — segunda-feira (24): Brasil 6 x 0 Uruguai | Gols do Brasil: Raí (2), Warlison (2), Alberto e Carlos

Com os resultados, o Brasil chega aos próximos compromissos com 100% de aproveitamento nas duas partidas disputadas.

Próximos jogos do Brasil

Depois da vitória por 6 a 0 sobre o Uruguai, o Brasil terá mais dois jogos para encerrar sua participação na primeira fase.

  • 4ª rodada — quarta-feira (26), às 12h: Brasil x Uruguai
  • 5ª rodada — quinta-feira (27), às 14h: Paraguai x Brasil

Os horários acima são de Brasília. No horário local de Lima, no Peru, as partidas começam duas horas mais cedo.

Quando será a fase final?

Após o encerramento da fase de grupos, a competição terá as partidas que definirão as colocações finais e os classificados para a decisão.

Sábado (29)

  • Disputa do 9º lugar
  • Disputa do 7º lugar
  • Semifinal 1
  • Semifinal 2

Domingo (30)

  • Disputa do 5º lugar
  • Disputa do 3º lugar
  • Final

Os horários dos jogos da fase final ainda serão definidos.

Convocação do Brasil para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros

  • Driei (Botafogo-RJ)
  • Girlian (Vitória-BA)

Fixos

  • Carlos (Botafogo-RJ)
  • Yuri (Flamengo-RJ)
  • Warlison (Sampaio Corrêa-MA)

Alas

  • Eduardo (Sampaio Corrêa-MA)
  • Gabriel Lemos (Botafogo-RJ)
  • João Pedro (Flamengo-RJ)
  • Raí Oliveira (Vasco da Gama-RJ)

Pivôs

  • Alberto (Sampaio Corrêa-MA)
  • Caio (Projeto MdO-RN)
  • Kawan (ABC/Galinhos-RN)

Onde assistir ao Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia

Todos os jogos do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.