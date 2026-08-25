Brasil x Uruguai ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia
Seleção entra em campo em Lima buscando manter os 100% de aproveitamento e seguir na disputa pelo título continental; saiba os detalhes
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Brasil e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 12h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia. A competição é disputada em Lima, no Peru.
A Seleção Brasileira chega ao compromisso com 100% de aproveitamento nas duas partidas que disputou pelo Grupo B. Após estrear com vitória sobre o Equador, a equipe comandada pelo técnico Juninho goleou o próprio Uruguai por 6 a 0 na rodada seguinte.
O torneio reúne Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai no Grupo B. A seleção busca avançar às semifinais para seguir na luta pelo título da competição, cuja decisão está marcada para domingo (30).
Como chega a Seleção Brasileira
O Brasil soma seis pontos em dois jogos e ocupa posição de destaque no Grupo B. A equipe estreou no domingo (23) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador.
No compromisso seguinte, a Seleção apresentou uma evolução e venceu o Uruguai por 6 a 0. Carlos abriu o placar, Alberto marcou seu primeiro gol pela equipe, enquanto Warlison balançou as redes duas vezes, incluindo um gol de bicicleta. Raí também marcou duas vezes.
Com três gols no torneio, Raí Oliveira é o principal artilheiro brasileiro até o momento. O elenco teve uma folga na terça-feira (25) antes da rodada desta quarta.
Onde assistir Brasil x Uruguai ao vivo
Brasil x Uruguai terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da Conmebol no YouTube.
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Brasil busca novo título no torneio
A Seleção Brasileira tem histórico de destaque no Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia. O país conquistou o título da edição inaugural, disputada em 2017.
Nas duas edições seguintes, em 2019 e 2023, o Brasil terminou com o vice-campeonato. Agora, a equipe tenta voltar ao topo do pódio e conquistar novamente o título continental.
Convocação do Brasil
- Goleiros: Driei e Girlian.
- Fixos: Carlos, Yuri e Warlison.
- Alas: Eduardo, Gabriel Lemos, João Pedro e Raí Oliveira.
- Pivôs: Alberto, Caio e Kawan.
Ficha Técnica
- Jogo: Brasil x Uruguai
- Competição: Sul-Americano Sub-20 de Futebol de Areia – 4ª rodada
- Data: 26/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 12h (horário de Brasília)
- Horário local: 10h (horário do Peru)
- Local: Lima, Peru
- Transmissão: Canal oficial da Conmebol no YouTube