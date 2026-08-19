Brasil x Venezuela Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso internacional
O amistoso em Teresópolis abre uma série de dois confrontos e será utilizado pela comissão técnica para observar o grupo antes da competição
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Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso da Seleção Brasileira Sub-17.
O confronto faz parte da terceira fase de preparação da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci para a Copa do Mundo Sub-17, prevista para novembro, no Catar.
Este será o primeiro de dois amistosos entre as seleções. O segundo encontro está marcado para domingo (23), às 10h, novamente na Granja Comary.
Seleção faz testes antes do Mundial
Os dois compromissos contra a Venezuela serão utilizados pela comissão técnica para avaliar o desempenho dos jogadores em situação de jogo e realizar novos ajustes na equipe.
Durante a preparação em Teresópolis, os trabalhos priorizaram a organização coletiva, movimentações específicas e a tomada de decisões. A comissão também utilizou os treinamentos para reproduzir situações que podem ser encontradas durante os amistosos.
O grupo conta com 25 jogadores convocados. O Athletico-PR é o clube com o maior número de representantes, com seis atletas chamados para esta etapa de preparação.
Entre os jogadores que receberam atenção nos últimos ajustes da comissão técnica estão Vinícius Rocha e Eduardo Pape.
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Quem são os convocados para os amistosos
Goleiros
- Arthur Sehn (Athletico-PR)
- Gabriel Werneck (Flamengo)
- Vítor Wachter (Grêmio)
Defensores
- Marcos Pesseti (Athletico-PR)
- Arthur Monteiro (Athletico-PR)
- Samuel Almeida (Atlético-MG)
- Juan Ramos (Palmeiras)
- Breno Sales (Vasco)
- David Brendo (Grêmio)
- Murilo Camargo (Athletico-PR)
- Talles Beni (Red Bull Bragantino)
Meio-campistas
- Andrey Oliveira (Fluminense)
- Eduardo Conceição (Palmeiras)
- Niakson Vithor (Palmeiras)
- Eduardo Pape (Cruzeiro)
- Leonardo Cerci (Athletico-PR)
- Robert William (São Paulo)
- Vinícius Rocha (Santos)
Atacantes
- Aiyran Vieira (Cuiabá)
- Bryan Lima (Athletico-PR)
- João Bezerra (Internacional)
- Kauê Furquim (Bahia)
- Nadson Souza (Santos)
- Riquelme Henrique (Atlético-MG)
- Rodrigo Júnior (Vasco)
Onde assistir ao vivo
O primeiro amistoso entre Brasil e Venezuela pela categoria Sub-17 terá transmissão ao vivo e exclusiva da CBF TV.
O canal também fará a transmissão do segundo confronto entre as equipes, marcado para domingo (23).
Ficha técnica
- Jogo: Brasil x Venezuela Sub-17
- Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- Horário: 11h (horário de Brasília)
- Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
- Competição: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo Sub-17
- Transmissão: CBF TV, ao vivo