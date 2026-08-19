Brasil x Venezuela Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso internacional

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O amistoso em Teresópolis abre uma série de dois confrontos e será utilizado pela comissão técnica para observar o grupo antes da competição

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Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso da Seleção Brasileira Sub-17.

O confronto faz parte da terceira fase de preparação da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci para a Copa do Mundo Sub-17, prevista para novembro, no Catar.

Este será o primeiro de dois amistosos entre as seleções. O segundo encontro está marcado para domingo (23), às 10h, novamente na Granja Comary.

Seleção faz testes antes do Mundial

Os dois compromissos contra a Venezuela serão utilizados pela comissão técnica para avaliar o desempenho dos jogadores em situação de jogo e realizar novos ajustes na equipe.

Durante a preparação em Teresópolis, os trabalhos priorizaram a organização coletiva, movimentações específicas e a tomada de decisões. A comissão também utilizou os treinamentos para reproduzir situações que podem ser encontradas durante os amistosos.

O grupo conta com 25 jogadores convocados. O Athletico-PR é o clube com o maior número de representantes, com seis atletas chamados para esta etapa de preparação.

Entre os jogadores que receberam atenção nos últimos ajustes da comissão técnica estão Vinícius Rocha e Eduardo Pape.

Quem são os convocados para os amistosos

Goleiros

Arthur Sehn (Athletico-PR)

Gabriel Werneck (Flamengo)

Vítor Wachter (Grêmio)

Defensores

Marcos Pesseti (Athletico-PR)

Arthur Monteiro (Athletico-PR)

Samuel Almeida (Atlético-MG)

Juan Ramos (Palmeiras)

Breno Sales (Vasco)

David Brendo (Grêmio)

Murilo Camargo (Athletico-PR)

Talles Beni (Red Bull Bragantino)

Meio-campistas

Andrey Oliveira (Fluminense)

Eduardo Conceição (Palmeiras)

Niakson Vithor (Palmeiras)

Eduardo Pape (Cruzeiro)

Leonardo Cerci (Athletico-PR)

Robert William (São Paulo)

Vinícius Rocha (Santos)

Atacantes

Aiyran Vieira (Cuiabá)

Bryan Lima (Athletico-PR)

João Bezerra (Internacional)

Kauê Furquim (Bahia)

Nadson Souza (Santos)

Riquelme Henrique (Atlético-MG)

Rodrigo Júnior (Vasco)

Onde assistir ao vivo

O primeiro amistoso entre Brasil e Venezuela pela categoria Sub-17 terá transmissão ao vivo e exclusiva da CBF TV.

O canal também fará a transmissão do segundo confronto entre as equipes, marcado para domingo (23).

Ficha técnica