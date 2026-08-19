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Brasil x Venezuela Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do amistoso internacional

O amistoso em Teresópolis abre uma série de dois confrontos e será utilizado pela comissão técnica para observar o grupo antes da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 13:44
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-17 - Guilherme Drovas/ Staff Images/ CBF

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Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 11h (horário de Brasília), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em amistoso da Seleção Brasileira Sub-17.

O confronto faz parte da terceira fase de preparação da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci para a Copa do Mundo Sub-17, prevista para novembro, no Catar.

Este será o primeiro de dois amistosos entre as seleções. O segundo encontro está marcado para domingo (23), às 10h, novamente na Granja Comary.

Seleção faz testes antes do Mundial

Os dois compromissos contra a Venezuela serão utilizados pela comissão técnica para avaliar o desempenho dos jogadores em situação de jogo e realizar novos ajustes na equipe.

Durante a preparação em Teresópolis, os trabalhos priorizaram a organização coletiva, movimentações específicas e a tomada de decisões. A comissão também utilizou os treinamentos para reproduzir situações que podem ser encontradas durante os amistosos.

O grupo conta com 25 jogadores convocados. O Athletico-PR é o clube com o maior número de representantes, com seis atletas chamados para esta etapa de preparação.

Entre os jogadores que receberam atenção nos últimos ajustes da comissão técnica estão Vinícius Rocha e Eduardo Pape.

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Quem são os convocados para os amistosos

Goleiros

  • Arthur Sehn (Athletico-PR)
  • Gabriel Werneck (Flamengo)
  • Vítor Wachter (Grêmio)

Defensores

  • Marcos Pesseti (Athletico-PR)
  • Arthur Monteiro (Athletico-PR)
  • Samuel Almeida (Atlético-MG)
  • Juan Ramos (Palmeiras)
  • Breno Sales (Vasco)
  • David Brendo (Grêmio)
  • Murilo Camargo (Athletico-PR)
  • Talles Beni (Red Bull Bragantino)

Meio-campistas

  • Andrey Oliveira (Fluminense)
  • Eduardo Conceição (Palmeiras)
  • Niakson Vithor (Palmeiras)
  • Eduardo Pape (Cruzeiro)
  • Leonardo Cerci (Athletico-PR)
  • Robert William (São Paulo)
  • Vinícius Rocha (Santos)

Atacantes

  • Aiyran Vieira (Cuiabá)
  • Bryan Lima (Athletico-PR)
  • João Bezerra (Internacional)
  • Kauê Furquim (Bahia)
  • Nadson Souza (Santos)
  • Riquelme Henrique (Atlético-MG)
  • Rodrigo Júnior (Vasco)

Onde assistir ao vivo

O primeiro amistoso entre Brasil e Venezuela pela categoria Sub-17 terá transmissão ao vivo e exclusiva da CBF TV.

O canal também fará a transmissão do segundo confronto entre as equipes, marcado para domingo (23).

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x Venezuela Sub-17
  • Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
  • Horário: 11h (horário de Brasília)
  • Local: Granja Comary, Teresópolis (RJ)
  • Competição: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo Sub-17
  • Transmissão: CBF TV, ao vivo

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.